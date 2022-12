Vastutustundliku laenamise põhimõte on oluline laenuturu korrapäraseks toimimiseks ning võlgade ennetamiseks. Kõik laenuandjad soovitavad (mõni rohkem kui teine) taotlejatel vastutustundliku laenamise põhimõtetega kursis olla.

Reaalsus on, et paljud meist ei tea, mida need põhimõtted endast kujutavad. Teeme selgeks, kuidas võtta kiirlaenu targalt, et makseraskusi ennetada.

Tea, et kiirlaen ei ole tasuta raha

Nii kiirlaen, väikelaen kui ka hüpoteeklaen on kõik rahalised kohustused. Kui pank annab sinu kiirlaenutaotlusele rohelise tule, ei tähenda see, et nad annaks sulle jõulukingituse.

Pole vahet, kas võtad laenu kaheks kuuks või 20 aastaks, sest taotletud summa pead alati pangale või laenufirmale õigeaegselt tagastama. Pea meeles, et tagastamise tingimused, seal hulgas laenu intressimäära, määrab finantsteenusepakkuja.

Kiirlaenuga võivad kaasneda ka lepingutasu, laenu haldustasu ning enneaegse tagastamise tasu ja “trahv” maksekuupäeva muutmise eest.

Nagu näed, siis laen ei ole palgapäev. Küll aga võib kiire rahasüst lahendada pakilise probleemi, näiteks katkise rehvi või ootamatu arstivisiiditasu.

Vasta enne kiirlaenu võtmist nendele küsimustele:

• Kas minu sissetulek on piisavalt suur ning stabiilne, et laenu võtta?

• Kas mul on ka tegelikult laenu vaja või saan oodata palgapäevani?

• Kas asja kasutusiga, mida plaanin laenu eest osta, on pikem kui laenuperiood?

• Kas ma võtan laenu emotsiooni ajel?

Millal tasub laenu võtta?

Laen ei ole halb, kui seda targasti võtta ja kasutada. Näiteks on maja või korteri ostmine tihti kallis. Kodulaenuga saad maksed pika perioodi peale ära jagada ning tänu sellele endale soovitud kinnisvara osta.

Kiirlaenu võtmine on õigustatud siis, kui palgapäevani ei ole tõesti võimalik oodata – näiteks siis, kui on vaja ootamatult katki läinud hamba pärast kohe arsti juurde minna.

Autot kiirlaenu eest osta ei saa, kuid seda saad teha autolaenuga. Ilma autota võib eriti maapiirkondades olla raske hakkama saada. Seega on hea mõte võtta liising või laen, et saaksid omale igapäevaelu sujumiseks vajaliku sõiduki soetada.

Millal ei tasu laenu võtta?

Laenu ei ole mõistlik võtta emotsionaalse ostu tegemiseks. Sama kehtib pidutsemise kohta. Kui sulle meeldib igal nädalavahetusel klubis käia (mis pole iseenesest halb), jälgi, et saaksid seda teha oma igakuise palga eest.

Nagu mainisime: laen ei ole palk!

Kui võtad laenu kingituste, regulaarsete kalliste õhtusöökide või muu mitte eluks hädavajakliku rahastamiseks, ootavad sind suure tõenäosusega varsti makseraskused.

Kuidas makseraskusi ennetada?

Võlgu ja makseraskusi saab õnneks lihtsalt ennetada. Selleks tuleb oma rahalist käitumist enne lepingule allakirjutamist analüüsida. Seda saad teha nii:

• Analüüsi oma olemasolevaid kohustusi. Vaata üle oma praegused väljaminekud ja sissetulekud ning arvuta kokku, kui palju raha sul iga kuu üle jääb.

• Analüüsi neid kohustusi, mis sul tulevikus tekkida võivad. Oled lapseootel? Plaanid töökohta vahetada? Vaata kõik võimalikud tulevased kohustused üle. Seejärel mõtle, kui pika perioodi peale tahaksid oma laenu tagasimaksed jaotada ning hinda, kas sinu tulevased kohustused võivad sinu maksevõimekust oluliselt mõjutada.

Päris viimase asjana loe täpselt üle laenulepingu tingimused ning vaata üle lisakulud. Kiirlaenule võib lisanduda ka lepingu sõlmimise tasu ning laenu ennetähtaegse tagastamise tasu. Kas oled võimeline ka neid maksma?

Õnneks pakuvad mitmed laenufirmad tasuta finantsnõustamist. Selleks, et võtta targalt kiirlaenu (või mistahes muud laenu), ära jäta endale ühtegi lepingu punkti segaseks. Ära karda küsida laenuandjalt täpsustavaid küsimusi – ka nemad ei taha, et ükski nende klient raskustesse satuks.