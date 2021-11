Laomaailm tegutseb kaubamärgi STORIT all. Peale juba ammu teada laosisustuse ja tööstusmööbli projektlahenduste esindame ka laotõstukite lipulaeva Crown.

Miks peaks keegi tahtma soetada endale tõstukite lipulaeva? Sellele oskavad kõige paremini vastata need ettevõtted, kus kulusid väga täpselt mõõdetakse. Kui rahasse ümber arvutada iga seisak ja sellest tulenevad probleemid, mille on tinginud laotõstukid, siis selgub juba enam-vähem 3–4 aasta perspektiivis, et Crown pole mitte üks kallimaid, vaid hoopis odavaim masin. Sest seisakutest tulenevaid kulusid lisandub vähem kui soetushinnalt odavama tehnikaga. Sellepärast on jätkuv trend, et kes korra Crowni tõstuki on soetanud, see enam naljalt marki ei vaheta.

Vajadusel on hooldusmeeskond Harjumaal n-ö kiviviske kaugusel Laagris.

Uus: liitiumakuga tõstukid vahetavad välja diiseltõstukid

Liitiumtehnoloogial elektrilised kahvelkärud ja laotõstukid, mida STORIT Laomaailm on üksnes viimase aasta jooksul üle saja masina müünud, on juba mõnda aega turul laineid löönud. Suured, n-ö vastukaalutõstukid on üsna uued ja üllatusena ka väga soodsad juba soetushinnalt. Tundub uskumatu, et peaaegu diiseltõstuki hinnaga saame täna pakkuda liitiumakudel sõitvat tõstukit, millel ju praktiliselt kütus juba kaasas. Lisanduvad nagunii kõik eelised, mis olid akutõstukitel diiseltõstuki ees, kuid NB! – kaovad puudused, mis olid happeakudel töötaval tõstukil diiseltõstukiga võrreldes. Seda lisaks 80% väiksematele kasutuskuludele.

Astu läbi STORIT Laomaailmast ja proovi ise järele.

Miks soetada laolahendus just STORITilt?

Tänapäevane laolahendus on sümbioos laotehnikast ja eri tüüpi riiulitest. Töö kiiruse ja ruumi kasumlikkuse eesmärgil pakume mitme riiulitüübi kombinatsiooni, kus on nii kaubaaluste riiul, mahukauba (longspan-) riiul, n-ö lahtise kauba kiireks korjeks peenkaubariiulid ning mõnede kaupade ladustuseks on sobivaim hoopis konsoolriiul. Üha enam võetakse kasutusele ka iga kuupmeetri tulusat kasutamist võimaldav moodulvahepõrand. Kuna tegeleme ühtlasi komplekteerimis- ja laotõstukitega, kaubaliftidega, kaubakärude ja konteineritega vms dünaamiliste lahendustega, samuti komplekssete töökohtadega, siis pakume kompetentsi kogu spektris.

Mis on uut ladude ja tootmispindade sisustamisel?

Küllalt tihti on klientidele üllatuseks vahepõrandate kasutusvõimaluste rohkus. Tegelikult on avastamisrõõmu meile endilegi, kui suudame esmapilgul pilgeni täis lattu või tootmisruumi olulisel määral kasulikku pinda juurde tekitada nii laadimisuste või vahekoridoride kohal kui ka fermide vahel oleva vaba ruumi ärakasutamisega. STORIT Laomaailma pakutava vahepõranda teeb eriti atraktiivseks asjaolu, et seda saab paigaldada ka ruumides, kus samal ajal käib töö. Kandevõime poolest samaväärne betoonvahelaega, on moodulvahepõrandat lihtne kokku-lahti monteerida nagu lego, seda saab samm-sammult laiendada, ümber paigutada, ka näiteks rendipinnalt vajadusel uude kohta kaasa viia… Ja muidugi on see soodsam, jäädes ruutmeetrihinnalt vahemikku 100–250 €.

Tule tutvu võimalustega oma silmaga – usun, et me suudame üllatada!

Seda saab paigaldada ka ruumides, kus samal ajal käib töö.

Eesti ja üldse Baltikumi esimese Crown moodsaima lükandmastiga tõstuki on soetanud rõivakaubanduse ettevõte Friends Textile OÜ, mille tuntud kaubamärgiga FRIENDS pesu ja sokid on eestimaalaste ning paljude välisriikide tarbijate eelistatuim valik.

Me ei hakanud küsima, miks see rõivabränd oma kesklattu just selle Crown tõstuki valis – on ju tellitud mudel saanud auväärse tunnustuse IFOY 2020 aasta parima tõstuki auhinna näol.

Küll aga uurisime ettevõtte juhatuse liikmelt Alo Kivistikult, miks ettevõte otsustas valida kallima – liitiumakuga versiooni, samas kui saadaval on ka tavapärane ja odavam „happeakuga“ tõstuk.

Friends Textile OÜ juhatuse liige Alo Kivistik : „Meie ettevõtte jaoks on juba tegevuse algusest peale olnud väga tähtsal kohal keskkonnahoid ja jätkusuutlik majandamine. Happeaku on küllaltki ebaefektiine, sest kasutamise käigus eraldub üle 40% energiast soojusena, liitiumaku puhul vaid 5-10%. Seega esiteks majanduslik efekt: väiksem energiakulu, eriti tänaste energiahindadega, tähendab tõstuki lühemat tasuvusaega. Ja kuna seda saab laadida kasvõi lõunapausi ajal ja väga kiiresti, pole enam seisakute ohtu, mis tingitud happeakuga tõstuki puhul lihtsalt asjaolust, et tõstuk laeb. Teiseks põhjuseks on aga meie püüd luua oma töötajate jaoks võimalikult kaasaegne ning mugav töökeskkond. Happeakudele on iseloomulik laadimise ning kasutamise käigus toimuv happeaurude eritumine, mistõttu neid tuleb laadida hästi ventileeritud ruumis või eraldi laadimisruumides – mis on ettevõttele samuti lisakulu. Võttes kasutusele liitiumakuga tõsteseadmed on see muudatus nii looduskeskkonda hoidev kui ka töötajatele mugavaimat ja ohutuimat töökeskkonda pakkuv otsus.