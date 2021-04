Tänapäeval on eriti moes tehnoloogilised uuendused ning minimalistlik stiil. Kui see stiil jätab Sind eelkõige külmaks ning eelistad hoopis midagi klassikalisemat ja hubast, siis kõnetab Sind kindlasti maalähedane stiil. Siit leiad häid ja nippe maalähedases stiilis elutoa sisustamiseks.

Eelista mahedaid ja naturaalseid värve

Maalähedast stiili iseloomustavad peamiselt naturaalsed ja looduslikud värvid – beež, pruun, hall jne. See tähendab seda, et eelista puidust elemente, too seintesse lubikrohvi jne. Kuigi maalähedast stiili on võimalik saavutada ka tavaliste värvidega, siis võluva lahenduse saamiseks eelista eelkõige mahedaid toone. See ei tähenda ilmtingimata seda, et mööbel peaks olema vanas stiilis – võib vabalt eelistada ka modernsemat, kuid mis oleks värvilahenduselt maalähedane. Mängida võib ka väiksemate ornamentide ja mustriliste tapeetidega, mis toovad ruumi rohkem kontrasti ning suudavad muuta toa ka visuaalselt suuremaks. Üldiselt tasub jätta ruumi üldine värvilahendus heledaks – eriti oluline on selle jälgimine suuremate detailide puhul nagu näiteks nurgadiivan.

Puidust detailid

Maalähedane stiil tähendab ka maalähedasi materjale. Puit on üks peamine materjal, mida seostatakse maalähedase stiiliga. Olgu selleks puidust lauad, toolid või muu mööbel -–valikuid on mitmeid. Erinevate detailide puhul on võimalik nendele iseloomu anda läbi värvivaliku ja pisidetailide.

Rõhu tekstiilidele

Diivanipadjad, päevatekid, lauakatted ning muud tekstiilid varu naturaalsetes toonides. Võimalusel eelista linaseid materjale. Kui tundub, et kogu ruum kipub minema ühte tooni, siis võid tekstiilist pisidetailidel kasutada ka kirevamaid värve kuid nii, et looduslähedane värvikooslus säiliks. Näiteks too elutuppa ka roosasid, siniseid või muid mahedaid ja pastelseid toone. Küll aga tasub meeles pidada reeglit, et toas oleks maksimaalselt kaks domineerivad põhitooni – vastasel juhul võib jääda ruumist veidi segane mulje.

Taaskasuta!

Taaskasutus on moes ning maalähedase stiili võtmesõnaks on just see. Leia üles oma kodus seisma jäänud sisustuselemendid ning leia nendes uuesti kasutust või lase need esemed üle värvida või kujundada. Näiteks on võimalik veinikastid muuta istumisasemeteks, vanast puumaterjalist ehitada ise mööbel või lihtsalt lasta vana seisnud kapp üle lakkida, et see vastaks rohkem Sinu kodu interjöörile. Kui Sinu elutoas veel palju mööblit pole, tasub vaadata ka mööblipoodidesse, kus pakutakse kasutatud asju – seal on alati suur võimalus, et silma jääb midagi ägedat, mida oma maitse ja ettenägemise järgi ümber kujundada.

Hubase atmosfääri loob käsitöö

Ruumi hubasuse tagab käsitöö – heegeldatud ja punutud pisidetailid, õmmeldud ja kootud aksessuaarid, puidust valmistatud nõud ning muud südamega loodud asjad tekitavad kodus mõnusa atmosfääri nii Sulle kui ka Su perele. Eriti nutikas on kasutada käsitööna tehtud diivanipatju, laudlinu ning muid tekstiile, mis vastavad ka värvilahenduselt maalähedasele stiilile.

Taimed

Ükski maalähedane stiil ei ole täiuslik ilma roheliste taimedeta. Erinevad eksootilised lillesordid ja muud taimed võimaldavad tuua ruumi täiendust erinevate värvide näol, mis toimivad sama hästi kui sisustuselemendid. Elutuppa saad soetada nii suuremaid kui ka väiksemaid taimi, mis sobivad nii riiulitele kui ka põrandale. Sellegipoolest tasub arvestada sellega, et taimed vajavad palju hoolt, mispärast võib suure hulga toataimede hooldamine hakata üle jõu käima. Tulenevalt eelmisest punktist on taimedele võimalik soetada ka lillepotid ja vaasid, mis on valminud käsitööna.

Ole siiski kaasaegne

Paljudel seostub maalähedane stiil taludes oleva mööbliga. Kindlasti ei pea see nii olema, vaid hoopis vastupidi – modernse joone hoidmine aitab ruumi tuua iseloomu ning mitmekülgsust. See tähendab seda, et kasuta elutoas modernseid valgusteid, vaase, toole, nurgadiivaneid ja muid detaile, kuid lähtu nende valimisel näiteks maalähedase stiili põhimõttest just värvi ja materjali poolest.

Ära jäta tehnoloogiat tagaplaanile

Kuigi maalähedane stiil rõhub eelkõige looduskeskse interjööri tekitamisele, ei tähenda see seda, et kaasaegsus peaks jääma tagaplaanile.

Kindlasti keskendu sellele, et Sul oleks kodus võimalikult mugav ja hubane olla. Selleks too oma ellu erinevat tehnoloogiat, mis muudab elu veel mõnusamaks – nutikad televiisorid, hea kvaliteediga kõlarid, kaugjuhitavad koduseadmed jne. Näiteks võimaldab uusim tehnoloogia isegi telefoni teel reguleerida lampe ning palju muudki.

Otsi inspiratsiooni

Kui alustada tühjast elutoast, võib igal inimesel esialgu juhe kokku joosta, sest läbi tuleb mõelda iga detail, et saavutada endale meeldiv interjöör. Üheks heaks nipiks on võtta õppust teistest. Selleks kasuta näiteks Pinteresti või sisustusajakirjade abi. Kindlasti tasub aga meeles pidada oma kodu iseärasusi ja planeeringut, et saavutada võimalikult nutikas paigutus.

Uue kodu interjööri planeerimine võib olla põnev, kuid kindlasti vajab see palju läbimõeldud otsuseid. Kui oled otsimas enda elutuppa hea hinnaga stiilseid diivaneid ja muud mööblit, tasub tutvuda valikuga Kaup24 veebipoes.