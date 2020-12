Kestvalt hea tulemuse saamiseks tuleb plaatimisel arvestada mitmete faktoritega. Küsisime nõu viimistlusele ja plaatimisele spetsialiseerunud Meisterviimistlus OÜ juhilt Aivar Varovilt.

Niiskete ruumide võtme-sõna on hüdroisolatsioon

Kõikides vannitubades on oluline, et hüdroisolatsioon oleks tehtud nõuetekohaselt. Ebakompetentselt tehtud hüdroisolatsiooni tõttu jõuab niiskus maja konstruktsioonideni ja kahjustab neid.

“Näiteks kõik meie plaatijad on läbinud põhjaliku hüdroisolatsiooni koolituse. Neil on teadmised ja kogemused nii tavahüdroisolatsiooni kui ka kahekomponentse hüdroisolatsiooni paigaldamiseks. Hea tulemuse saamiseks kasutame eriti suure kasutatavusega duširuumides silikooni asemel Kiilto polüuretaanmassi Masa,” selgitab Aivar Varov.

Õues kasuta plaatimiseks kahekomponentset hüdroisolatsiooni

Ka välistreppide plaatimisel on võtmesõnaks hüdroisolatsioon.

“Kahekomponentset hüdroisolatsiooni kasutame näiteks välistreppide graniidist plaatide paigaldamisel. Kuna teeme koostööd looduskivi müüjatega, siis aitame oma kliente ka graniidist plaatide valikul,” kinnitab ettevõtte juht.

Suuremõõtmeliste plaatide paigaldamiseks kasuta kogenud meistrit

Suuremõõtmelised keraamilised plaadid muudavad vannitoa elegantseks ja väärikaks. Suurte plaatide paigaldajal peab aga olema piisavalt kogemusi ja oskusi, sest valesti paigaldatud plaadid võivad hakata mõranema, plaatide lõikamine on keerulisem, aluspind peab olema väga hästi ette valmistatud ning paigaldamisel peab kasutama õigeid segusid.

Meisterviimistluse juht selgitab: “Suurte plaatide paigaldamisel kasutame ainult Mopei kahekomponentset plaadisegu, mis annab temperatuuri muutuste korral plaadi aluspinnale suure elastsuse ja tagab, et plaadid ei lähe katki. Kui suured plaadid paigaldada põrandaküttega ruumides tavalise plaadiseguga, siis temperatuurimuutuste mõjul tulevad plaadid lahti või pragunevad. Suurt plaati ei saa paigaldada üks töömees ning selliste plaatide lõikamiseks tuleb kasutada spetsiaalseid plaadilõikureid. Ühtlase lõpptulemuse saavutamiseks kasutatakse suuremõõtmeliste plaatide puhul kiilklamberkinnitussüsteemi, mis tagab kindla kvaliteedi.”

Plaatimise lõpptulemus sõltub aluspinna täpsusest

Aivar Varov: “Plaatimise lõpptulemus sõltub aluspinna täpsusest. Hea tulemuse tagamiseks pakume plaatimist tavapäraselt koos aluspindade ehitamise, ettevalmistamise või korrastamisega.”

Kuidas valida õige plaat?

Enne plaadi ostmist konsulteeri paigaldaja või spetsialistiga.

Aivar Varov selgitab: “Oleme plaatimistöid teinud pikka aega ja see on loonud hea koostöö suuremate plaadimüüjatega Eestis. Praeguseks oskame kliendile soovitada eri tootjate plaadivalikust ruumi tingimustele sobivaid plaate. Lisaboonusena saab klient osa Meisterviimistlusele pakutavast allahindlusest. Seetõttu on kliendil kasulik plaadivalik enne ostu meiega kooskõlastada või plaadid üheskoos hulgimüüja laos välja valida. Õige plaadi valimine annab ka kokkuhoidu, sest saame ruumi mõõte arvestades valida plaadid nii, et neid võimalikult vähe lõikamise tõttu raisku läheks. Samuti saame keerulise paigutuse puhul aidata välja arvestada täpsed vajaminevad plaadi kogused. Üsna sageli sõidame kliendiga koos hulgilattu ja valime üheskoos välja nii sobiva plaadi kui ka vuugisegu tooni.”

Määrav on paigaldaja kogemuste pagas

Plaatimistöö eeldab korrektsust, eelnevalt projekti läbi mõtlemist ja materjalikoguse planeerimist.

Meisterviimistluse plaatijad võtavad meeleldi ette eriti keerulised plaatimistööd: suuremõõtmeliste või erikujuliste plaatide paigalduse, mosaiigi ladumise või eriti kõrgete hürdoisolatsiooninõuetega ruumide plaatimiseks ettevalmistamise.

Meisterviimistluse juht Aivar Varov: “Plaatimisel on oma tehnoloogia, mida peab teadma. See välistab plaatide raisku minemise ning tagab hea ja kauakestva lõpptulemuse. Meisterviimistluse plaatijad on välja valitud aastate jooksul mitmesaja plaatija hulgast, kellel on pikaajalised kogemused ja kes teevad tööd vaid tippkvaliteediga.

Meisterviimistlusel on suur kogemus ka basseinide, spaade ja eriti intensiivset kasutust nõudvate ruumide plaatimisel. Meie hiljutine suurem objekt oli kahekomponentse hüdroisolatsiooni paigaldus ja plaatimistöö Paide spaas.

Kui võtame ette seinte ehituse, hüdroisolatsiooni ja plaatimistööd, siis sellega koos teostame ka santehnilised ja elektritööd. Klientidele meeldib, et nad saavad kogu vannitoa ehituse või uuendamise tellida ühest kohast: Meisterviimistlusest.”