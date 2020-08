Tehisintellekti arendamine võib märkimisväärselt parandada plokiahela tehnoloogiat ja krüptovaldkonda alates turvalisusest kuni kauplemiseni.

Lihtsate käskude täitmisest nutitelefonides, kasutades Alexat või Siri, kuni tipptasemel tehniliste toiminguteni suurtes ettevõtetes on kindel üks asi: tänapäevases elus on inimestele lihtsus hädavajalik.

21. sajand on tähistanud tehnoloogia kiiret arengut inimelu ja suhtluse kõigis aspektides. Vaatamata sellele, et see on eksisteerinud juba aastakümneid on inimintellekti koopia masinates ehk tehisintellekt alles nüüd populaarseks muutunud. Kuna paljud tehnoloogiaettevõtted tormavad uusi tehnoloogiaid kasutusele võtma, kasvab 2025. aastal tehisintellekti kasutava turu suurus hinnanguliselt kuni 126 miljardi dollarini.

Samuti on krüptoraha kasutamine ületanud kõigi ootused ja erinevad krüptorahad soovivad juba täna konkureerida traditsiooniliste fiat valuutadega. Kuidas mõjutab tehisintellekti kasutusel võtmine krüptovaluutasid, mis on muutumas igapäevases kasutamises järjest tavapärasemaks?

Krüptorahaga kauplemine

Pärast plokiahela tehnoloogia ilmumist majanduskriisi järgsel ajastul on valdkond jätkanud märkimisväärse hulga investorite ligimeelitamist ja tõestanud kahtlejate eksimist. 2017. aasta detsembris tõusis Bitcoin (BTC) kõigi aegade kõrgeimale hinnatasemele 20 000 dollarit. Krüptorahaga kauplemine pälvis suurt tähelepanu ja valdkonna turukapitalisatsioon on nüüd juba üle 339 miljardi dollari.

Kuna üha enam investoreid liitub plokiahela tehnoloogia kasutajaks muutub tehisintellekti mõju krüptovaldkonna jaoks üha olulisemaks. Kiirete, tõhusate ja erapooletute kauplemisrobotite arendamisega on krüptorahaga kauplejad vältinud eksimusi ja taganud paremate otsuste tegemise läbi täpsete tehniliste ja fundamentaalsete analüüside. Lõppkokkuvõttes on paljud kauplejad oma kasumit suurendanud, kogedes samal ajal ka keskmiselt madalaid kahjumeid üksikutest tehingutest.

Plokiahela tehnoloogia turvalisus

Muude kuritegelike ettevõtmiste seas on plokiahelate tööstus kannatanud ka suurel hulgal pahavara ja andmepüügi rünnakute all. Iga päev kaotatakse krüptorahaga seotud pettustega hinnanguliselt 9 miljonit dollarit. Kuni tehnoloogia kui selline eksisteerib on turvalisus ja kasutajate kaitse pettuste eest alati kuum teema.

Plokiahela tehnoloogiate häkkimised ja rünnakud on tavaliselt väga ajatundlikud, kusjuures esmane reageerimine häkkimisele on kriitiline. Õnneks on tehisintellektile põhinevad küberturbe süsteemid kavandatud ohtude tuvastamiseks reaalajas, ohu olemuse mõistmiseks ja tulevaste rünnakute ärahoidmiseks rünnakut korraldava allika musta nimekirja lisamisega.

Erinevalt traditsioonilistest küberturbe süsteemidest on tehisintellekt loodud iga ohu korral täiustuma, kuna tal on võimalik mustreid tuvastada, neid uurida, et nendega tulevikus paremini toime tulla.

Bitcoini kaevandamine

Plokiahela terviklikkuse säilitamiseks kontrollivad ja lisavad tehinguid Bitcoini kaevandajad. Bitcoini kaevandajaid premeeritakse omakorda krüptovaluutas. Protsess on aga vaevarikas, tundlik ja energiat kulutav ning nõuab lõpuks palju graafikaprotsessori ressursi ehk GPU-d.

Energia säästmiseks ja arvutusvõimsuse maksimeerimiseks tuginevad paljud kaevandajad tehisintellektiga GPU-dele. Mõned kaevandamisega tegelevad ettevõtted on loonud tehisintellektiga ökosüsteemid, kus kaevandajad saavad arvutusvõimsust jagada ja nii kulusid kokku hoida, teenides samal ajal märkimisväärset kasumit. Nende ainulaadsete algoritmide abil muutub Bitcoini kaevandamine kiiremaks, tõhusamaks ja kasumlikumaks.

Kokkuvõttes võib öelda, et kuigi tehnoloogia üldiselt liigub suures osas masinõppe ja tehisintellekti poole on tehisintellekti arengust võrdselt kasu nii plokiahela tehnoloogiale kui ka krüptorahade jaoks.