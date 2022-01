Rääkides toksiinidest ja kahjulikest ainetest, vahetatakse esimese asjana tavaliselt oma kodudes välja toit, kosmeetika ja hügieenitarbed. Need on valdkonnad, millest räägitakse enim ning mille kohta on inimesteni kõige rohkem infot jõudnud. Kahtlemata on orgaaniliselt kasvatatud toit ja naturaalne kosmeetika samuti väga olulisel kohal kui püüame oma tervist ja loodust hoida. Ootamatult peituvad mürgised ained aga ka meie pesupulbrites ja -vahendites. Ometi kasutame neid vahendeid pidevalt ja kanname neid oma riietega igapäevaselt.

Tegelikult selgub, et need samad ained, mis panevad riided imeliselt lõhnama, omavad kahjustavat mõju nii meie heaolule kui ka riietele. Lisaks voolavad need kemikaalid koos veega torustikku ning sealt kaudu edasi looduslikesse veekogudesse.

Nahk on inimese suurim organ ning kemikaalid meie rõivastelt ja voodipesult imenduvad läbi nahapooride kehasse terve ööpäeva jooksul. Need omavad meie organismile erinevaid negatiivseid mõjusid, alustades allergiliste reaktsioonidega ja lõpetades raskemate diagnoosidega, nagu vähk ja arenguhäired.

Kahjulikud ained pesupulbrites ja -geelides kahjustavad ka keskkonda, mis jõuab ringiga tagasi mõjutama meie tervist

Globaalses kontekstis on aga veereostuse probleem veelgi suurem. Paljud pesupulbrid ja -geelid sisaldavad endas 35% kuni 75% fosfaatsoolasid, mis takistavad näiteks loomulikku lagunemisprotsessi looduses. Samuti võib nende vette sattumise tulemusena taimede kasv ülemäära suureneda, mis toob sageli kaasa hapnikupuuduse ja veekvaliteedi halvenemise, mõjutades negatiivselt kalade ja teiste veeloomade elukeskkonda. Erinevad kahjulikud koostisosad pulbrites ja geelides muudavad vee enda keemilist koostist ja sellega koos nii temperatuuri, happelisust kui loodusliku tasakaalu. Kuivõrd igapäevaselt kasutuses olevad pesuvahendid sisaldavad endas looduses mittelagunevaid osakesi, siis tuleks need veest eemaldada või neid vette üldse mitte lasta.

Muuhulgas jõuavad kemikaalid läbi veekogude ja põhjavee lõpuks taas tagasi ka inimesteni – joogivee näol. Saastunud vett juues võib see avalduda erinevate sümptomite näol:

nahaärritus kurguvalu iiveldus kõhukrambid maksakahjustused

Selliselt saastunud vett ei ole soovituslik kasutada ka näiteks riisi, sojaubade või nisu kasvatuseks.

Looduspoodides on olemas palju erinevaid alternatiivseid pesupesemise vahendeid, mis säästavad tervist ja keskkonda (allikas: Elamise Kergus)

Mida teha, et taolist olukorda parandada?

Üks moodus loodust ja inimeste tervist säästa on kasutada biolagunevaid ja naturaalseid pesuvahendeid. Üks keskkonnasõbralike sünteetiliste pesuvahendite asendustoode peaks olema kemikaalidevaba, korduvkasutatav ja allergikutele ohutu.

Kuid kas oled kunagi mõelnud pakenditele, milles pesuvahendeid ostame?

Igal aastal visatakse USA-s tervelt miljard pesupesemise vahendi pakendit prügisse. Kui selle juurde arvestada veel terve ülejäänud maailma, siis on see hulk suisa hoomamatu. Ainus viis sellist probleemi peatada on alustades iseendast. Üks võimalus on õppida ise endale pesuvahendit tegema, aga kui selle jaoks ei ole oskust või soovi, siis on turul õnneks olemas lihtsamad alternatiivid. Teine aspekt asja juures on see, et kodus valmistatud pesuvahendil võib olla häirivaid kaasmõjusid. Valge pesu võib aja jooksul kaotada oma tooni ning riietele tekkida juurde justkui õline tunne. Probleem tuleneb sellest, et iseseisvalt valmistatakse tavaliselt mitte pesupulbrit ega -geeli, vaid pesuseepi ning seep koosneb alati naturaalsetest rasvadest ja õlidest. Viimased kuhjuvad aga riidekiududele samamoodi nagu kraanikausi pinnale, kus seebiga käsi pestakse. Paraku mõjutab see lõpuks ka pesumasina töövõimet.

Keskkonnale vähekoormav pesu pesemise lahendus on kasutada looduslikke pesuvahendeid ning jälgida ka seda, millesse nad on pakendatud. Näiteks biolagunevaid pesuribad on allergeenide ja kemikaalide vabad ning õrnad tundliku naha vastu. Seejuures lahustuvad need aga täielikult vees ja on nullkulu toode, mis tähendab, et selle kasutamine ei tekita liigseid pakendijääke. Väikese suuruse tõttu on neid mugav kaasa võtta ka kodust lahkudes ja need sobivad nii masin- kui käsipesuks.

Pesu peab pesema igal juhul, aga selle eest ei peaks inimene ega loodus enda tervisega lõivu maksma. Olles teadlik võimalikest ohtudest, mis peituvad pesupulbrites ja pesugeelides, saame teha paremaid valikuid. Selleks ongi Elamise Kerguse poes valikus keskkonnasõbralikud ja naturaalsed pesuvahendid, mis tõesti ka toimivad.