Tesla nimi ei vaja ilmselt laiemalt tutvustamist. Kellele see aga midagi ei ütle, siis Tesla on elektriautode tootja, mida turustab tänapäeva üks märkimisväärsemaid ettevõtjaid – Elon Musk.

Tesla aktsia hindu on aga ilmselt jälginud vaid need inimesed, kellel on huvi finantseerimise vastu.

Ülehinnatud aktsia hind

Juba aasta alguses väga kõrgelt hinnatud Tesla aktsia väärtus on alates jaanuarist tõusnud üle 600%. See on teinud ettevõtte omanikust Elon Muskist maailmas rikkuselt teise inimese. Hetkeseisuga on Tesla väärt rohkem kui Toyota, Volkswagen, Hyundai, GM ja Ford kokku, arvestades samal ajal asjaolu, et ettevõte toodab ülalmainitutest palju vähem autosid, selle sissetulek on 50 korda väiksem ning oma ajaloo jooksul pole ka erilist kasumit teenitud.

Finantsnõustamise ettevõte Morningstar andis värskelt Tesla aktsiatele realistliku hinnangu, hinnates selle väärtuseks 173 dollarit aktsia kohta. Paljude inimeste arvates on see liiga kõrge. 8. detsembri seisuga on aktsia hind tõusnud 634 dollarini ehk konservatiivsel hinnangul on aktsia hind peaaegu neli korda ülehinnatud.

Mis põhjusel aktsia hind ei lange? See on ilmselgelt juhtum, kus inimesed ei usu või ei taha uskuda Tesla langust, vaid usuvad pigem suurt edu ja hoiavad kinni oma olemasolevatest aktsiatest.

Vägisi tuleb silme ette paralleel H. C. Anderseni muinasjutuga “Kuninga uued rõivad”, kus kuninga tegelikule alastiolekule osutas väike poiss. Nüüd osutab Harju Elu Teslale – kuningas on alasti!

Kuidas sellega raha teenida?

Aktsiaturul esineb perioode, kus vara on valesti hinnatud ja see võimaldab teenida suuri summasid. Raha saab aga teenida ka aktsia hinna langusest ehk läbi lühiajaliste aktsiate. See töötab järgmiselt: tavapäraselt ostavad inimesed ettevõtete (nt IBM) aktsiaid, et saada igal aastal dividende kui ettevõte teenib kasumit või kui aktsia hind tõuseb. Kui aga aktsia hind langeb, siis kaotatakse raha.

Aktsia lühiajaline müük

Raha saab teenida ka aktsia lühiajalise müügiga, nimelt kui laenatud aktsiad müüa kiiremas korras maha ja osta sama aktsia odavama hinnaga tagasi ning tagastada laenajale. Seda saab teha ise interneti vahendusel, näiteks IG.com lehel või läbi börsimaakleri.

Põhimõtteliselt on kogu süsteem automatiseeritud, nii et te ei pea teadma tehnilist poolt, kuidas miski töötab. Mida aga peab teadma, on IBM-i aktsia hinna erinevus toimingu alustamisel ja selle lõpetamisel. Kui aktsia hind langeb, teenite raha. Kui aktsia hind tõuseb, kaotate raha. Samuti tuleb maksta tehingutasu ning juhul kui aktsia hind tõuseb, peate oma kontole raha kandma väikese varuga – see on vajalik tõestamaks, et teil on piisavalt raha ka siis, kui olete sunnitud aktsiad müüma maha kõrgema hinnaga kui soetatud hind.

Väga tihti on sellised “kiirmüügi aktsiad” maakleri poolt automaatselt võimendatud. “Finantsvõimendus” on moodne termin, mis tähendab lisaraha laenamist, et saavutada suuremat väärtust rahas kui esialgu panustasite. See on umbes nagu hüpoteegiga maja ostmine. Raha, mille peate maja saamiseks kohe maksma, on murdosa selle hinnast.

Küsimus on ajas

Lühiajalised aktsiad on sageli kümnekordse võimendusega, mis tähendab, et teil on võimalik soetada kümme aktsiat ühe aktsia hinnaga. See tähendab, et kui hind tõuseb, kaotate kümnekordselt, aga juhul kui hind langeb (mis juhtub kui aktsia on üle hinnatud), võidate kümnekordselt. Selline süsteem on vägagi riskantne.

Oleme nüüdseks kursis, et aktsia hinda hinnatakse neli korda suuremaks, kui see peaks olema. Ühel hetkel, kui inimesed kaotavad aga aktsiasse usu, hind langeb ja väga suurelt, mis võib tähendada, et aktsia kukub kokku.

Millal see aga juhtuda võib, ei tea keegi, kuna aktsiahinna kõikumine on üsna tavapärane. Siiski, kui hind tõuseb, peate võimaliku kaotuse katmiseks lisaraha lisama.

Kui soetate kiirmüügina Tesla aktsiaid summas 2000 dollarit ning hind langeb 25% veel tema praegusest väärtusest, siis sellest tingituna võib uueks väärtuseks kujuneda 500 dollarit. See tähendab, et iga kiirmüügi aktsia puhul võidaksite 1500 dollarit. Võimendust kasutades saaks sellest 15 000 dollarit (miinus vahendustasu). Teie 2000 dollarist on saanud umbes 15 000 dollarit ehk umbes 750% rohkem kui algselt.

Selline efekt on võimenduv. Aina rohkem inimesed tegelevad aktsia kiirmüügiga (või Tesla aktsiate müümisega) ning tänu sellele läheb aktsia hind ka kiiremini alla.

Tesla aktsiad on praegu selgelt ülehinnatud ja on ilmne, et igale tõusule järgneb langus. Küsimus on vaid ajas.