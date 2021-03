Viimase paari aastaga on inimesed üle maailma sunnitud hoidma distantsi ning uueks trendiks on kodukontor. Tegelikult võime olla tänulikud, et tehnoloogilised lahendused on sellised, mis võimaldavad meil töötada interneti vahendusel.

Diivani peal teetassi kõrval mugavalt pikutades töötamine võib tunduda ülima vabadusena, ent kui sa pead seda terve päeva tegema ning nädalaid või kuid, siis kannatab nii töökvaliteet kui ka sinu tervis. Kuidas siis luua endale koju hea ja mugav kodukontor?

Une kvaliteet mängib suurt rolli

Meie päeva mõjutab suurel määral see, kui hästi me oleme end välja puhanud. Seetõttu on olulisel kohal nii une pikkus kui ka hea madratsiga voodi, kus end suurepäraselt välja saad puhata. Mõnele inimesele meeldib vedrumadrats, teine eelistab jällegi poroloonmadratsit. Sellist madratsit, mis sobib üheselt kõigile, ei ole olemas. Sobiva leidmiseks on soovitatav mööblisalongis ise ergonoomilised madratsid järele proovida, mis tagavad sulle magamismugavuse.

Kodukontoris töötades säästad sa aega kodust tööle ja töölt koju sõitmise arvelt. Seda võiks ju tõlgendada kui võimalust hiljem magama minna ja hiljem ärgata – tööle sõitmiseks ei pea ju vara ärkama. Tegelikult on soovitatav jälgida sama hommikurutiini nagu läheksid kontorisse tööle. Ka ööuni võiks jääda tavapärasele kellaajale. See valmistab sind vaimselt ette tööpäevaks ning võib aidata sul paremini keskenduda töö tegemisele ka kodudes atmosfääris.

Kodukontori sisustamine

Kui me loome koju kontorit, siis esmalt peame muidugi arvestama, millised võimalused meil selleks on. Eraldi tuba selle jaoks kõigil kahjuks pole, kuid selleks pole ka kriitilist vajadust.

Kõige olulisem on töölaud – seal peab olema mugav istuda ka pikki tunde. Näiteks on Home4you kontorimööbel ja selle lai valik selline, mille hulgast leiab sobiva töölaua igaüks.

Ergonoomilised ja populaarsed on elektriliselt reguleeritavad töölauad. Töölaud peab olema just sulle sobiva kõrgusega, sest liiga madalal töölaual töötamine võib põhjustada ülekoormust seljale ja kaelale.

Sama oluline on ka töötool, millel peame oma töökohal istuma. Väga kvaliteetsed kontoritoolid on saadaval Home4you valikus. Mõtle hoolega, millised on sinu vajadused, kui kaua sa veedad kodukontoris olles arvutilaua taga istudes. Mida mugavam on kontoritool, seda parem on seal töötada. Siiski ära unusta teha pause ning tõusta ja virgutavalt võimelda või hoopiski lühikesele jalutuskäigule minna!

Loo sama tõhus töökeskkond kui päris kontoris

Kui hea töölaud ning mugav kontoritool on valitud, siis peaksid hoolikalt vaatama, kuhu need kodus paigutada. Kui sul vaba tuba selleks pole, siis leia oma kodus üks hästi valgustatud koht, soovitatavalt akna lähedal, et ka päevavalgus töökohta valgustaks.

Lisavalgusti vajadusel on saadaval nii erinevaid töölaua lampe kui ka valgusteraapilisi lampe, mis aitavad kaasa meie üldisele produktiivsusele ja parandavad ka pimedal ja hallil ajal meeleolu.

Heas kodukontoris valitseb kord ning puhtus. Head mõtted tulevad ikka siis, kui ümbrus on korras ja toas ei ole üleliigseid asju laiali.

Kui tööl olles ei saa alati üle kontori oma lemmikmuusikat valjult kuulata, siis kodukontoris on sul selleks võimalus. Et tuju tõsta ja tööle hoogu juurde anda, siis leia endale just kodus töötamiseks kokku pandud playlist‘id näiteks Spotify muusikakogust. Kui aga vali muusika segab teisi pereliikmeid, siis kasuta kõrvaklappe – nagu kontoris!