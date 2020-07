Mingil põhjusel teeme vahel uusi asju vigu ja tunneme, et ost ei rahulda meid. Muidugi on hea tagastada asju, mida sa täielikult ei armasta, kuid see ei ole alati võimalik. Madratsi valimine on vastutusrikas ülesanne, arvestades, et sel on otsene mõju sinu une kvaliteedile ja seega ka sinu tervisele. Domas Jakutis, Leedu madratsifirma Lonas tegevdirektor, räägib madratsiostmisel sagedasti tehtavatest vigadest ja seletab, kuidas neid vältida.

Ära teiste arvamusi liigselt usalda

“Kui kuulutad oma otsust uus madrats osta ja saad perekonnalt, sõpradelt ja töökaaslastelt hulgaliselt soovitusi, siis hoia need meeles, aga tee lõplik otsus ise. Soovitused on head asjad ja lihtsustavad tihti ostmisprotsessi, aga madratsi hankimine on väga peen töö, sest igaühe jaoks on parim madrats selline, mis sobib tema unevajadustele kõige rohkem. Meie kehad ja magamisharjumused on erinevad, millest järeldub, et ükski toode ei saa kõigile samamoodi mõjuda. Sinu partneri jaoks erakordselt mugav madrats võib sinu jaoks olla kui õudusunenägu ja vastupidi,” ütleb Lonase direktor.

Teiselt poolt võivad mõned lähedaste soovitustest kasulikud olla, näiteks kust nad oma madratsi ostsid, kas see on kõrge kvaliteediga, milline teenindus oli, kas kojutellimine oli tasuta ja nii edasi. Meeldiva ostlemiskogemuse jaoks on need olulised küsimused.

Ära lase end allahindlustest hullutada

Erksad värvid, tohutud plakatid või hüpikaknad (kui sa internetti kasutad) annavad meile teada saadaval olevatest pakkumistest, vahel on neid tõesti raske kahe silma vahele jätta! Me kõik tahame suurte ostude tegemisel kokku hoida ja seetõttu langeme tihti mõne pakkumise ohvriks. Madratsi ostmine ei ole igapäevane asi, see eeldab investeerimsit ja etteplaneerimist. Esimesele ettejuhtuvale trükitähtedes pakkumisele järgnedes avad oma rahakoti laiemalt, kui peaks. Hoia meeles, et spontaane ja hoolimatu ost võib hiljem kõvasti frustratsiooni tekitada, kui avastad, et uus madrats pole nii mugav ega hea, kui sa ootasid. Varu madratsi ostmiseks aega ja naudi õnnestunud ostu aastate kaupa.

Suurenda oma madratsiteadmisi

Usu mind, minna madratsit ostma madratsitest midagi teadmata pole just parim mõte. Võta aega, et uurida madratsitüüpide, materjalide, hoolduse ja muu sellise kohta, et paremini aru saada, mida tahta ja mida oodata. Mõned valikud võivad kohe ära langeda, nii saad nende arvelt saad aega säästa, et keskenduda madratsitele, mis sind huvitavad.

Tutvu oma magamisvajaduste ja -harjumustega

Kõigil on individuaalsed magamisharjumused ja see on põhjus, miks madratsite omadused pakuvad eri tasemel mugavust. Küsi endalt, millises asendis sa tavaliselt magad? Kas sa eelistad magades soojust või värsket jahedust? Kas sina või su partner vähkrete öösiti palju? Küsi endalt enne poodlema minemist mõni põhiküsimus, et sul oleks lihtsam välja valida madrats, mis sulle kõige paremini sobib. Pea meeles, et kui plaanid magamisaset jagada, peaks see teile mõlemale mugav olema, nii et ära jäta oma partnerit ostuprotsessi kaasamata.

Pööra tähelepanu mitte ainult mugavusele, vaid ka toestusele

„Mille poolest need erinevad? Me tunneme mugavust olenevalt kõvadusest ja pehmusest, mis on väga subjektiivne ja erineb inimeseti. Aga mis puutub toestusesse, siis see aitab meil oma kehasid magamise ajal õiges asendis hoida ja vältida tulevasi terviseprobleeme. Õiges asendis on selgroog külili lamades sirge ja selili lamades on õlgade ja vaagnaluu piirkondades loomulikud vahed. Sa võid hommikuti valu tunda, kui magad madratsil, mis ei toesta sind piisavalt“, ütleb spetsialist.

Vii läbi põhjalik katse

Käega vajutamine või lühike istumine on madratsi valimisel halb test, sest ei anna pea mingit kasulikku informatsiooni. Et teha kindlaks, kas madrats on sinu jaoks mugav, pead sellele pikali heitma, enne kui madratsi koju viid. Madratsi katsetamisel on soovituslik lamada selles asendis, milles sa kõige rohkem magad. Aga kehal kulub madratsiga harjumiseks ja mugavuse tunnetamiseks aega, nii et hea oleks ühel madratsil veeta 10 kuni 15 minutit. Kui ostad madratsit internetist, võid ikkagi proovida poest analooge leida ja neid katsetada. Ära kiirusta madratsi ostmisega ja varu aega, see tuleb hiljem kasuks.

Mõtle madratsi kaitsmisele ette

Me kõik tahame, et asjad mida me vajame ja armastame kestaksid võimalikult kaua, aga selle tagamiseks peab tavaliselt natukene pingutama. Madratsid koguvad aja jooksul suurtes kogustes tolmu, surnud naharakke ja muud mustust. Selle vältimiseks on hea investeerida hügieenilistesse kaitsekatetesse. Mõned kaitsevad mitte ainult tolmu, vaid ka vedelike eest. Selliseid katteid on lihtne hooldada, nii et lisakaitse ei nõua sult suurt pingutust.

“Lonas” järgi ette valmistatud