Ettevõtete vajadusest olla paindlik ja osata muutustega kiirelt kohaneda on räägitud juba pikka aega. Koroonapandeemia, mis lisaks tervisekriisile tõi endaga kaasa ka järsu pöörde majandusoludes, muutis selle vajaduse aga üleöö väga reaalseks ja käegakatsutavaks.

Kohanemisvõime ja jätkusuutlikkus – mõisted, mis seni olid paljude jaoks jäänud vaid kõlavateks sõnadeks sahtlipõhja kirjutatud strateegiadokumendis, kujunesid väga kiiresti praktilisteks küsimusteks. Probleemideks, millega tuleb tegeleda nüüd ja kohe, sest sellest sõltub ettevõtte püsima jäämine.

Puutumata ei jäänud suured ega väikesed firmad, ei pika ajalooga ega ka alles oma teekonna alguses olevad ärid. Paljudele oli kohanemine keeruline. Ka kriisijärgne aeg ei saa olema lihtne. Muutuste protsess on pikaajaline ja globaalse tervisekriisi mõjud hakkavad nii mõneski valdkonnas ilmnema alles tagantjärele.

Rasked ajad loovad võimalusi

Inimeste käitumis- ja tarbimisharjumused muutusid tohutu kiirusega. Tavapäraste poetiirude asemel hakati eelistama e-poodides ostlemist, treeningsaalides käimine asendus aktiivse liikumisega looduses, väljas söömise asemel õpiti kodus koos perega kokkama ning üha enam veedeti aega linnast väljas. Kusjuures piirangute leevenemine ei too kaasa tagasipöördumist vanade tavade juurde – ümberkujunenud käitumismustrid on inimestele omaseks saanud ning jäävad meiega ka pärast pandeemia seljatamist.

Ent nagu öeldakse – ei tasu head kriisi raisku lasta. Kiirete muutuste aeg loob sageli väga hea pinnase kasvamiseks ja arenguks – tuleb vaid osata neid võimalusi märgata ja enda kasuks tööle panna.

Kuidas ettevõtjana muutusteks valmis olla?

Möödunud aasta vintsutustest väljusid edukana kiired kohanejad. Hea kohanemisoskus on võtmesõna ka tulevikku silmas pidades – et kõikvõimalikest eesootavatest olukordadest viimast võtta. Soovitan murrangulisteks aegadeks valmistudes võtta eeskuju neilt, kes eelmise aasta tormilisest olelusvõitlusest võitjatena välja tulid ja koroonakriisi kiuste oma ettevõtted hoopis arengukursile viisid.

Neid edukaid ettevõtteid ühendab neli olulist märksõna

• Koostöö teadlastega

Uued nutikad lahendused ning innovatiivsed tooted ja teenused saavad sageli alguse koostööst ettevõtjate ja teadlaste vahel. Tõhus koostöö aitab keerulistel aegadel äriprotsessid kiiresti ümber kujundada ning pakub väljapääsmatuna näivates olukordades uusi võimalusi. Ühendades ettevõtja hea ärivaistu ja valdkondliku kogemuse teadusliku vaatega, võib jõuda erakordsete tulemusteni.

• Digitaliseerimine

Uute tehnoloogiate kasutuselevõtmisega on võimalik oma äri-, töö- ja tootmisprotsesse optimeerida, et toimetada nutikamalt kui seni. Digitaliseerimine aitab ressursse paremini ära kasutada ning tööd tõhusamaks muuta. Kui ettevõte on harjunud oma protsesse pidevalt arendama, siis ollakse valmis ka ootamatu kriisi korral paindlikult reageerima.

• E-kaubandus

Oma kaupade ja teenuste müümine internetis aitab üle elada aja, mil piirangute tõttu ei ole võimalik näost näkku kohtuda ja sinu uksed peavad klientide jaoks suletuks jääma. Ent e-kaubanduse abil on võimalik viia oma äri täiesti uuele tasemele – laiendada kliendibaasi ning mitmekordistada käivet. Virtuaalmaailmas on sinu uksed 24/7 avatud klientidele kogu maailmast!

• Vastutustundlik ja keskkonnasäästlik ettevõtlus

Kriitilistel aegadel, kui ettevõtte peamine eesmärk on püsimajäämine, võib rohepööre tunduda esmapilgul kauge teemana. Kriisist tulevad aga tugevamana välja ennekõike need tegijad, kelle väärtused on paigas ja tulevikuvisioon selgelt silme ees. Vastutustundlik äritegevus pakub ettevõttele hulga arenguvõimalusi – aitab tõsta tootlikkust ja kvaliteeti, hoiab kulusid madalal ning on heaks konkurentsieeliseks. Oma keskkondliku ja sotsiaalse jalajälje peale peaks kindlasti mõtlema ka iga alustav ettevõtja.

Kui soovid muutusteks valmis olla ning järgmistes kriisides kasvada, siis tasub neid nelja soovitust oma strateegilistes plaanides silmas pidada.

Kohane koos oma klientidega

Pöördelistel aegadel ei tohi unustada ka põhitõdesid: oluline on teada, kes on sinu klient. Oma kliendi vajaduste tundmine, kliendibaasi pidev analüüs ja kliendilojaalsuse kasvatamine on keerulistes oludes määrava tähendusega.

Kliendi vajadused on pidevas muutumises ja ettevõtjal tuleb oma plaanid ning protsessid vastavalt teisenenud tarbimisharjumustele ümber kujundada, muutuda koos oma klientidega. See võib tähendada olulisi ümberkorraldusi, ent just muutuste abiga on ettevõttel võimalik tavarutiinist välja murda ning tõeliselt kasvada ja areneda.