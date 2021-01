Kas teadsid, et pensionireformiga loodi võimalus hakata oma pensioniinvesteeringuid ise juhtima. Nimelt saad nüüd oma pensioniraha suunata enda isiklikule uut tüüpi kontole, pensioni investeerimiskontole, millel olevat raha saad ise hoida ja investeerida.

Mis on PIK?

Pensioni investeerimiskonto ehk PIK on alternatiiv pensionifondile, millega saadhoida ja kasvatada oma pensionivara II pensionisamba süsteemi sees.

PIK on põhimõtteliselt üks arvelduskonto, kuhu saad suunata oma regulaarsed sissemaksed tulevase pensioni heaks. Lisaks saad PIK-ile kanda enda II samba pensionifondidesse kogunenud raha.

Raha PIK-ile suunamine erineb raha täielikust väljavõtmisest, sest PIK-ile kantavalt summalt ei tule maksta tulumaksu. Kui aga võtad kogutud raha pensionifondist välja ning kannad selle II samba süsteemist välja, siis maksad 20% summast kohe tulumaksuks.

Mida PIK-iga teha saab?

Oma PIK-il olevat raha võid investeerida näiteks aktsiatesse, fondidesse või näiteks panna hoiusesse. Kui soovid, ei peagi sa seda raha investeerima – võid seda ka lihtsalt kontole koguda.

PIK-i suurim eelis, mis kehtib ka pensionifondi investeerides, on riigi pakutav 200% võimendus. See tähendab, et sina suunad igal kuul 2% oma brutopalgast PIK-ile ning riik lisab omalt poolt 4% sinu brutopalgast (mis muidu läheks I samba eelarvesse), ehk sinu panus kontole automaatselt kolmekordistub. Kui näiteks sinu kuupanus on 50 eurot, siis riik lisab 100 eurot juurde – pole paha viis oma vara kasvatada.

PIK-il olevat vara saad pärandada ning kui tahad, saad kogutud raha pensioni investeerimiskontolt igal hetkel välja võtta. Arvesta, et sellest soovist pead teatama vähemalt 5 kuud ette ja sel juhul pead lahkuma ka II pensionisambast.

Kellele on PIK mõeldud?

PIK on mõeldud julgele, iseseisvale ja riske hinnata oskavale investorile. See on parim lahendus just neile, kes ei ole leidnud endale sobivat pensionifondi või pole fondi tulemustega rahul, kuid soovivad pensionivara kasvatamist jätkata nii, et saaksid kasutada riigi pakutavat võimendust.

Samuti on PIK variandiks neile, kes on otsustanud pensionifondist lahkuda, kuid ei ole veel otsustanud, kas kogunenud raha täielikult välja võtta või hoopis jätkata raha kogumist PIK-ile. Igaks juhuks pole II sambast lahkuda mõtet, võta riigipoolne 200% suurune toetus vastu, kuniks oled rahulikult saanud läbimõeldud otsuse teha.

Kokkuvõttes sobib pensioni investeerimiskonto esmajoones inimesele, keda huvitab investeerimine ning kes tahab võtta oma pensionivara üle kontrolli ja vastutuse.

Loe lähemalt pensioni investeerimiskonto (PIK) avamisest lhv.ee/pik