Mõeldes hübriidautole kerkivad mõttesse sõnad: tänapäevane, vaikne ja ökonoomne. Kas ka sinul on tekkinud küsimus, kuidas täpsemalt hübriidautod töötavad ning mis neist niivõrd säästliku sõiduvahendi teeb?

Tänapäeva hübriidsõidukite jõuallikaks on sisepõlemismootor (bensiinimootor) koos ühe või mitme elektrimootoriga, mis kasutavad akusse salvestatud energiat. Hübriidautod ühendavad suure kütusesäästu ja madala heitgaaside eelised, tavaliste sõidukite võimsuse ja sõiduulatusega. Kuna hübriidautol on nii elektri- kui ka bensiinimootor, toob see endaga kaasa parema kütusesäästu, ilma jõudlust ohverdamata. Teisisõnu on teil soovi korral võimsa edasiminekuga auto, mis siiski on igapäevaselt võimeline säästma kütust ning seeläbi hoiab kokku ka raha ja säästab keskkonda.

Regeneratiivpidurdus

Hübriide ei pea aku laadimiseks ühendama väliste elektriallikatega. Selle asemel kasutab sõiduk aku laadimiseks regeneratiivpidurdust ja sisepõlemismootorit. Kasutades generaatorina elektrimootorit püüab sõiduk kinni pidurdamisel kaotatud energia ning salvestab kogutud energia akusse.

Millised hübriidid on hetkel turul?

Maailm meie ümber areneb pidevalt. Olgu selleks siis igapäevased tarbevahendid, elektroonika või sõiduvahendid. Pidevalt püüeldakse innovatiivsuse, säästlikkuse ja kasutajasõbralikkuse poole. Seda loomulikult ka automaailmas. Mistõttu on tänaseks päevaks turul lausa kolm erinevat hübriidsõiduki versiooni ning need jagunevad kolme kategooriasse: kerghübriidid, pistikhübriidid ja täishübriidid. Teeme lühidalt selgeks, mida igaüks neist täpsemalt tähendab.

• Kerghübriidid kasutavad sõiduki toiteks akut ja elektrimootorit ning võimaldavad mootoril välja lülituda, kui sõiduk peatub (nt foori taga), hoides seeläbi kütust kokku. Lähemalt saab kerghübriidide omadustega tutvuda www.mazda.ee/viimased-uudised/artiklid/kerghubriid-hubriidauto.

• Pistikhübriidid – elektri- ning bensiinimootor on üksteisest eraldatud ning juht saab valida kumba mootorit ta kasutada soovib. Pistikhübriidsõiduk suudab väiksemad vahemaid sõita pelgalt elektrimootori abil ja nagu nimigi ütleb, on seda võimalik laadida otse elektripistikust. Siinkohal vältimaks valesti mõistmist, tuleb välja tuua, et elektrimootor laeb ka pistikhübriidide puhul samamoodi sõidu ajal nagu teiste hübriidide puhul.

• Täishübriidid on kõige levinum hübriidsõiduki tüüp, mis kasutab sõitmisel nii elektri- kui sisepõlemismootorit, kas samaaegselt või iseseisvalt.

Kui oled valimas uut autot, tasub kindlasti tutvuda hübriidsõidukite valikuga. Kindlasti leiad endalegi sobiva ning saad astuda sammu lähemale teadlikumasse ja ökonoomsemasse maailma.