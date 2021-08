Tänapäeva kiire elutempo peegeldub meie endi toidulaual. Me kõik tahaksime toituda tervislikult ning mitmekülgselt. Reaalsus on paraku see, et pärast kaheksatunnist tööpäeva lippavad paljud veel trenni või lastele kooli/trennidesse järele ning koju jõudes ei olegi enam jaksu, et valmistada mitmekülgne õhtusöök. Pigem vaadatakse, mida saaks lauale võimalikult kiiresti.

Terve ja tugeva organismi jaoks on kehal vaja ööpäevas tarbida mitmesuguseid vitamiine ja mineraale. Seetõttu ongi mitmekülgne toitumine niivõrd tähtis. Paratamatult kipub olema siiski nii, et enamik inimesi ei suuda niivõrd mitmekesiselt ja puhtalt toituda, et organismile vajalikud vitamiinid ja mineraalid olemas oleksid. Nende puudus organismis tekitab aga halba enesetunnet ning võib viia lihas- ja peavaludeni ning isegi lihaskrampideni. Viimast põhjustab eriti magneesiumi puudus.

Siinkohal tulekski mõelda abistavate preparaatide ehk toidulisandite võtmisele. Selle eesmärk on toidulauda täiendada. Kuid tuleb meeles pidada, et toidulisandite võtmine ei asenda mitmekesist ja tervislikku toitumist. Toidulisandid on saadaval nii kapslite, tablettide, pulbrite kui ka pastillidena. Neid on võimalik soetada suurematest toidupoodidest või apteegist.

Saadaval on sadu erinevaid toidulisandeid. Kuidas siis teada, millisest vitamiinist või mineraalist on sinu kehal puudus? Kõige kindlam viis on muidugi lasta arstil teha terviseuuring, mis peaks näitama, millises tasakaalus vitamiinid ja mineraalid sinu kehas on ning millest on puudus.

Praeguseks on spetsiaalselt välja töötatud multivitamiinide kompleksid lastele, naistele, meestele, rasedatele jne. See omakorda teeb sobiva preparaadi valimise lihtsamaks vastavalt sellele, millisesse sihtgruppi kuulutakse. Olemas on ka üksikuid vitamiinide ja mineraalide preparaate. Näiteks kui kehas on rauapuudus, mis tänapäeva inimesi aina sagedamini kimbutab, saab osta spetsiaalselt välja töötatud rauatablette.

Paljud spetsialistid soovitavad teha aeg-ajalt isegi vitamiinikuure, et turgutada keha ning vaimu. Selleks sobivadki kõige paremini multivitamiinide kompleksid, kus on olemas kõik vajalikud mineraalid ja vitamiinid täpselt õigetes kogustes. Kõige parem aeg vitamiinikuuriks on ilmselt varakevad, kui väsimus hakkab paljusid kimbutama, või hoopis sügis, mis samamoodi kipub inimest väsitama.