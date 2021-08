Kuna valitsuse kasutusele võetud meetmed pole piisavad koroona kolmanda laine vältimiseks, uuris Harju Elu, milliseid meetmeid on rakendanud Harjumaa omavalitsused, pehmendamaks pandeemia mõjusid.

Anija vald

Riivo Noor, vallavanem

Anija vallavalitsus on korraldanud kaks massvaktsineerimist Kehra gümnaasiumi saalis ja plaanib selliseid tegevusi ka lähiajal.

Tähtis on tuua vaktsineerimine inimestele võimalikult lähedale ja teha see toiming lihtsaks ning kiireks.

Harku vald

Madis Idnurm, kommunikatsioonijuht

Koroonaviiruse kolmanda laine ulatus ja mõju oleneb peamiselt sellest, kui paljud jõuavad ennast sügiseks vaktsineerida. Riik on seadnud eesmärgiks saavutada 70%-line täiskasvanute vaktsineerimisega hõlmatus sügise alguseks. Harku vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna eestvedamisel toimuvad alates maikuust Tabasalus vaktsineerimispäevad, et kiirendada COVID-19 vastu vaktsineerimist.

Augusti alguse (05.08) seisuga on Harku valla täisealisest elanikkonnast vaktsineeritud üle 70%. See number näitab väga selgelt, et Harku valla elanikud peavad vaktsineerimist oluliseks ja on andnud tunnustamist vääriva panuse võitluses koroonaviiruse kolmanda lainega.

Samuti oleme saanud alates juulikuust pakkuda vaktsineerimise võimalust vanuserühmale 12+. Vähendamaks koroonaviiruse levikut kooliõpilaste hulgas, toimub 16. augustil Tabasalu ühisgümnaasiumi parklas spetsiaalselt õpilastele mõeldud vaktsineerimispäev.

Jõelähtme vald

Priit Põldma, abivallavanem

Oleme jaganud ja jagame ka edaspidi eakatele ja sotsiaalselt haavatavatele gruppidele tasuta maske. Korraldame augusti teises pooles ja septembris vaktsineerimist valla koolides ja võimalusel ka erinevatel üritustel, selles osas käib eeltöö. Lisaks muidugi igakülgne teavitus valla infokanalites.

Keila linn

Valdur Vacht, pressiesindaja

Teadaolevalt on hetkel Keilas 14 aktiivset haigusjuhtu (viimase 7 päeva nakatunute arv), suhtarv 100 000 elaniku kohta 139,39.

Linnavalitsus suhtub olukorda rahulikult, kuid valvsust kaotamata.

Linnavalitsus on sel nädalal aktiivselt otsinud võimalusi vaktsineerimiseks. On kokku lepitud, et järgmisest nädalast alates korraldab Keilas tervisekeskuse ruumes vaktsineerimist Vaktsiinikiirabi. 17. ja 24. augustil on Keila tervisekeskuse klubisaalis Põhja-Eesti regionaalhaigla kiirabikeskuse COVID-19 vaktsineerimiskiirabi. Vaktsineerida soovijate vastuvõtt toimub kell 10.00–16.00. Eelnev registreerimine ei ole vajalik.

Alates 28. augustist saab ühel korral nädalas vaktsineerida Keila sotsiaalkeskuses, vaktsineerib OÜ TNP Konsultatsioonid. Kibuvitsa perearstikeskus on kuulutanud, et võtab samuti soovijaid vaktsineerida.

Kiili vald

Aimur Liiva, Kiili vallavanem

Kiili rahvas on olnud tubli ja käinud aktiivselt ise erinevates Tallinna keskustes vaktsineerimas. Lisaks tellis vallavalitsus veel kohapeale vaktsineerima OÜ Eldredi, juunis oli esimene süst ja augusti alguses teine, seda võimalust kasutati aktiivselt ja palju oli rahvast ka väljastpoolt Kiili valda.

Seega on meil vaktsineerimise pilt hea, riigi seatud 70% eesmärk sai juba paar nädalat tagasi täidetud. Sealhulgas oleme päris tipus ka 12–17-aastaste vaktsineerituse osas ning läheme algavale kooliaastale optimistlikult vastu.

Kose vald

Merle Pussak, vallavanem

Meil on väga tublid perearstid, kes asusid kohe esimesel võimalusel vaktsineerima ja teevad seda ka praegu. Lisaks on meil koostöö OÜ-ga Eldred, nemad käisid 12. augustil soovijaid vaktsineerimas Kose kultuurikeskuses.

Kuusalu vald

Riho Rõõmus, kommunikatsioonijuht

Kuusalu vallavalitsus otsustas lauritsanädala peamisel peopäeval – laupäeval, 14. augustil pakkuda valla inimestele kohapealset vaktsineerimisvõimalust. Kell 13–17 toimub Hugo Leppnurme Kaunite Kunstide koolis vaktsineerimine. Saab aegu ette broneerida, aga teenindatakse ka kohapeal elavas järjekorras. Eriti ootame noori.

Nagu enamik Eesti raamatukogudest, aitavad ka Kuusalu valla raamatukogud nõutavaid tõendeid välja printida. Vaktsineerimine aitab meid kõiki, aga see annab nüüdsest ka teatud eeliseid. Seda hoiakut on rakendanud juba paljud riigid.

Loksa linn

Värner Lootsmann, linnapea

Vastavalt Viljandi haigla ja Loksa linnavalitsuse kokkuleppele käis juulis Loksal kaks korda Viljandi haigla koroonabuss. Mõlemal korral oli vaktsineerimispäevast osavõtt väga aktiivne, esimesel korral sai vaktsiini 196 ja teisel korral 191 soovijat. Nii said esimese doosi ligi 400 inimest. Muidugi ei olnud need ainult loksalased, tuldi ka Kuusalust, Haljalast ja mujalt. Info ürituse kohta levis peamiselt sotsiaalmeedias, aga kuulutused olid ka Loksa kultuurikeskuses ja mujal.

Nüüd on Loksa linnavalitsus Medicumiga kokku leppinud, et korraldame koostöös Loksa kultuurikeskusega augustikuu igal laupäeval kõigile soovijaile vaktsineerimispäeva. Oodatud on kõik, tulla võib nii eelregistreerides kui ka ette teatamata. Kes tulevad, need süsti saavad. Esimesel vaktsineerimispäeval 7. augustil käis 60 inimest, aga siis oli meie kandis ka tõeliselt kole ilm.

Eelmise nädala seisuga oli Loksal vaktsineerimise tase Harju keskmisest küll natuke madalam – alla 50%, aga augusti lõpuks loodame jõuda riigi seatud eesmärgi ehk 70%-ni.

Lääne-Harju vald

Marje Suharov, avalike suhete spetsialist

Lääne-Harju vallas on koostöös OÜ-ga Eldred toimunud kokku seitse massvaktsineerimist, millest kaks on olnud teise doosi talgud. Juuli lõpus toimusid n-ö segatalgud, kus sai nii teise kui ka esimese doosi kokku 301 inimest. Paldiskis, Rummul ja Kloogal peatunud vaktsineerimisbussis tehti kokku 600 vaktsiinisüsti. Kokku on kohapeal vaktsineeritud ligi 2000 inimest.

Üldse on 12 910 elanikuga Lääne-Harju vallas esimese või täieliku viiruskaitse saanud ca 9500 inimest. See on 10. augusti seis. Augustis on praegu teadaolevalt avatud viiel korral mobiilsed vaktsineerimispunktid üle valla.

Maardu linn

Jelena Katsuba, avalike suhete juht

Sel kevadel põdesid koroonaviiruse läbi hinnanguliselt 35–40% Maardu elanikest, kel on praegu immuunsus alles. Sellele lisandub ca 30% vaktsineerituid ning see number kasvab. Maardus vaktsineerivad inimesi perearstid. Omalt poolt koostöös OÜ-ga TNP Konsultatsioonid oleme organiseerinud täiendavaid vaktsiini saamise võimalusi soovijatele, sh lastele vanuses alates 12. eluaastast. Augustis saab vaktsineerida kahes punktis: Maardu rahvamajas (Karjääri 4) ning Nurga Keskuses (Nurga 1, sissepääs sisehoovist). Alustasime bussipeatustes maskide jagamise kampaaniaga, tuletamaks meelde, et maski kandmine aitab takistada COVID-19 viiruse levikut ning vähendab kolmanda laine mõjusid.

Raasiku vald

Andre Sepp, vallavanem

Raasiku vald jälgib riigipoolseid juhiseid. Hoiame inimesi kursis veebi ja sotsiaalmeedia kaudu. Eraldi vaktsineerimisreide meil hetkel plaanis korraldada ei ole. Raasiku vallas on kaks suuremat alevikku ja 13 küla, kus ei ole suurt elanike kontsentratsiooni.

Saku vald

Tanel Ots, abivallavanem

Oleme oma 74,2% täisealiste vaktsineerituse osakaaluga maakonnas ja kogu Põhja regioonis kõige paremas seisus omavalitsus.

Nakatumiskordaja poolest taas üks madalamaid. Lastele ja noortele teeme eraldi kampaaniat. Sellel peaks olema huvitav ning kaasahaarav sisu. Buss on tellimisel festivalile Sack von Sound, mis toimub järgmise nädala lõpus. Saku tervisekeskuses saavad COVID-19 vastu vaktsineerida kõik alates 12. eluaastast.

Saue vald

Sirje Piirsoo, avalike suhete juht

Kõikides Saue vallavalitsuse hallatavates asutustes on olemas desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendid töötajatele, aga vajadusel ka inimestele, kes tulevad asutustesse asju ajama.

Selle aasta kevadel korraldas Saue vallavalitsus Saue linnas kohapeal vaktsineerimise sotsiaalvaldkonna poolele üle valla: sotsiaaltöö- ja lastekaitsespetsialistidele, hooldustöötajatele, oma lähedasi kodus hooldajatele.

Vähemalt ühel päeval on võimalus ennast vaktsineerida Laagris, Sauel, Ääsmäel, Haibas, Riisiperes ja Turbas. Sauel korraldame vaktsineerimist kahel päeval koostöös Saue linna asumiseltsiga. Ajad ja kohad avalikustame kohe, kui ajagraafik on kinnitatud.

Viimsi vald

Tõnu Toom, valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja

Viimsi vallas on tänu AS Fertilitase erahaiglale võimalik vaktsineerida meie raamatukogus. Tegemist on küll üleriigilise vaktsineerimispunktiga, kuid kogukonna jaoks on väga tähtis, et võimalus oleks kodu lähedal, eriti nüüd kui vaktsineeritakse ka alaealisi.

11. ja 12. augustil olid rahvusvahelise noortepäeva raames planeeritud just noortele suunatud vaktsineerimispäevad. Samuti oleme jaganud infot, kuidas saada COVID-19 tõend.

Praegu on Viimsi vallas 18–80-aastaste ja vanemate vaktsineerimisega hõlmatus 70,67% ehk 10 516 inimest, kellest vaktsineerimiskuur on lõpetatud 9648-l. Eriti rõõmsaks teeb 70–80+ vanuserühmas 86,13% suurune hõlmatus.

Noorte puhul on vaktsineerimise tase 16–17-aastaste hulgas 64,04% (333 noort) ja 12–15-aastaste noorte hulgas 39,59% (517 noort).