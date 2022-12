Pühade ajal kipuvad inimesed mitte ainult liiga palju sööma, vaid ka ülemäära palju alkoholi tarbima. Muidugi on parem üldse mitte tarvitada, aga kui seda teha, siis aitavad mõned lihtsad nipid säästa end järgmisel päeval tundest, nagu oleksid rongi alla jäänud.

Kuigi alkoholist tingitud peavalule ei ole täpset seletust leitud, seostatakse pohmellipeavalu häiretega ajukeemias ja hormoonide töös, samuti veresoonte laienemisega. Alkoholi võõrutusnähud tekivad siis, kui alkoholisisaldus veres hakkab langema organismi loomulikule tasemele ehk pea olematuks.

Peamiseks põhjuseks, nagu kirjutab Tervise arengu instituudi veebileht alkoinfo.ee, on etanooli muundumisel organismis tekkiv mürgine aine etanaal.

„Pohmell näitabki, et organism võitleb mürgiga – sisuliselt on tegu alkoholimürgistuse kergema vormiga. Mida vähem juua, seda väiksem on ka pohmellivõimalus. Parim viis pohmelli täielikult vältida on üldse mitte juua,“ kirjutavad seal spetsialistid.

Seltskonnas olles ei tohiks kaasa minna selle poolt dikteeritud tempoga, sest järgmise ringi algatab alati kiireim jooja.

Alkohol häirib ka unetsüklit ning kosutava une puudumisel oled järgmisel päeval väsinud ja jõuetu. Ära jäävad esimesed unefaasid, mis sügavale unele peaksid eelnema, samuti väheneb REM-une aeg.

Alkoholi tarbimine mõjutab ka inimkeha elektrolüütide taset, mille tagajärjeks on peavalu, ärrituvus ja nõrkus.

Kuidas piiri pidada?

Kui siiski on plaanis alkoholi tarvitada, soovitavad spetsialistid panna paika piir, kui palju õhtu jooksul jood. Mida vähem jood, seda vähem järgmisel päeval pohmelli käes vaevled. Alkoholi tarvitamisel on mõistlik juua vahele vett või muud mittealkohoolset jooki.

Vesi aitab leevendada keha vedelikukaotust ja ka enne magamaminekut tasub juua mitu suurt klaasi vett. Hea mõte on kasutada näiteks veini joomiseks väiksemaid klaase, sest nii on lihtsam koguseid kontrolli all hoida. Sealjuures ei pea avatud veinipudelit kohe tühjaks jooma – vabalt võib korgi peale panna ja vein säilib kvaliteetsena mitmeid päevi. Veini ülejääke saab ka külmutada ja kasutada toidu valmistamiseks (nt lihamarinaadis).

Kange alkoholi puhul on aga mõistlik koguseid täpsemalt jälgida ja jääd lisada. Rohkesti sisaldavad lisaaineid enamasti tumedat värvi joogid, nagu punane vein, brändi ja portvein, mis toovad kaasa raskema pohmelli.

Igal juhul ei tohiks juua läbisegi erinevaid jooke, sest see ärritab magu ja nii on hilisem piinlemine garanteeritud, kirjutavad alkoinfo.ee eksperdid.

Ära mine tempoga kaasa

Spetsialistid ei soovita kodus suuri alkoholivarusid hoida või vähemalt vähendada nende kogust. Tarbida oleks mõistlik pigem kvaliteetset ja kallist alkoholi, ning nautida maitset. Välja pidutsema minnes soovitatakse lükata esimene jook hilisemaks – mida hiljem kellaajaliselt alustad, seda vähem õhtu jooksul jood.

Juues tasub aeglustada pidevalt tempot, et varem plaanitud kogusest jätkuks kogu õhtuks. Mõistlik on võtta kaasa alkoholi ostmiseks kindel summa sularaha ning sellest mitte üle minna. Seltskonnas olles ei tohiks kaasa minna selle poolt dikteeritud tempoga, sest järgmise ringi algatab alati kiireim jooja.

Hea nipp on ka jälgida, et võtad väiksemaid lonkse ega hoia klaasi kogu aeg käes – pärast lonksu võtmist pane see lauale tagasi. Kindlasti tasub enne joomist süüa kõht korralikult täis – see aeglustab alkoholi mõju.

Südameapteegi proviisori Olesja Kuznetsova sõnul sõltub see, kas ja kui karm pohmell tekib, lisaks kogusele ka inimese iseärasustest: geneetika, vanus, kehakaal ja sugu. „Mõned inimesed võivad vajada vaid ühte või kahte jooki, et end purju juua ja järgmisel päeval pohmelli tunda. Teised võivad juua palju rohkem ja tunnevad pärast seda minimaalseid sümptomeid,“ ütles Kuznetsova.

Seega on pohmelli ravimise asemel mõistlik seda ennetada ja selleks tuleb teada oma piire.

Kommentaar: kuidas pohmelli ravida?

Olesja Kuznetsova, Südameapteegi proviisor

Esmalt tuleks juua hulgaliselt vett! See aitab vähendada vedelikupuudusest tekkivad pohmelli sümptomeid. Alkohol on vee väljutaja ja vedeliku väljaviimisega kaasneb ka oluliste mineraalide ja vitamiinide kadu. Vedelikupuudus on üks peamisi peavalu, pearingluse ja nõrkuse põhjuseid.

Pohmelli ennetamiseks või sümptomite leevendamiseks leiad apteegist ka vitamiinide ja mineraalainete sisaldusega kapsleid, tablette ja plaastreid. Plaaster on soovitatav paigaldada juba enne alkoholi tarvitamise alustamist, kapsleid või tablette võib võtta pärast alkoholi tarvitamist või järgmisel hommikul.

Süüa tuleks väikeseid koguseid süsivesikuterikkaid toite, mis aitavad stabiliseerida veresuhkrut ning mõjuvad maole rahustavalt. Sobivad on näiteks võileivad, küpsised või banaanid. Madala veresuhkru sümptomiteks on südame kloppimine, higistamine, lihasvärin.

Oluline on taastada ka vitamiinide varu. Selle jaoks söö vitamiinidest pakatavaid toite nagu munad, kala, pähklid ja avokaado. Võta multivitamiine. Raskematel juhtudel tuleb enesetunde parandamiseks võtta ravimeid. Väldi paratsetamooli sisaldavate ravimite tarbimist, kuna need suurendavad maksakahjustuse ohtu. Eelistada tuleks näiteks aspiriini või ibuprofeeni, mis on valuvaigistava ja põletikuvastase toimega.

Mao vaevustele sobivad antatsiidid ehk ained, mis neutraliseerivad liigse soolhappe toimet. Iiveldust, oksendamist ja kõhulahtisust saab leevendada, manustades apteegist saadavaid suukaudseid suspensioone ja geele, millel on hea mürkainete sidumise võime.

Dehüdratsiooni ja elektrolüütide tasakaalu häirete korral on saadaval suukaudsed lahuse pulbrid. Ära tarbi alkoholi – see võib sümptomeid veelgi süvendada. Ürita magada ja puhata ning jaluta värskes õhus.