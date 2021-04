Eestis tehti esimene kaitsesüst koroona vastu 27. detsembril 2020. Et vaktsineerimise algusest on möödunud juba üle kolme kuu, uuris Harju Elu, kui kõrge on Harjumaa nakatumisnäit, kui palju tehakse testimisi ja kui palju maakonna inimesi on praeguseks juba vaktsineeritud.

Kui võtta aluseks 6. aprilli seis, siis Eestis tervikuna on koroonasse nakatumise näit 995, mis tähendab, et viimase kahe nädala jooksul on nakatunud 13 226 inimest ehk ligemale iga sajas Eestimaa elanik.

Kui vaadata maakondade lõikes, siis on näha, et Harjumaa puhul on nakatumisnäit 1 347 ehk kõrgem kui Eestis keskmiselt. Nakatunud on kahe nädala jooksul 8 152 inimest.

Kui Tallinna linn Harjumaa statistikast välja võtta, siis näeme, et Harjumaal väljaspool pealinna nakatus kahe nädalaga 1965 inimest. Detailsemaks minnes hakkavad silma suured erinevused omavalitsuste vahel.

Loksal kõrgeim nakatumisnäit

Kui tavaliselt jääb Loksa linn igat sorti edetabelites viimaseks, siis koroona puhul on olukord vastupidine. Kahe nädala lõikes on Loksa nakatumisnäit 2 990, mis on konkurentsitult Harjumaa kõrgeim. Loksale järgneb Anija vald, kus nakatumisnäit on 2 139.

Siin on kõige tublim olnud hoopis Kuusalu vald, kus vaktsineeritud on juba 25,6 % elanikkonnast.

Seitsmes Harjumaa omavalitsuses jääb nakatumisnäit tuhande ja kahe tuhande vahele. Nendeks on Maardu linn (1858), Raasiku vald (1485), Lääne-Harju vald (1361), Viimsi vald (1269), Kuusalu vald (1185), Keila linn (1065) ja Jõelähtme vald (1 037).

Ülejäänud Harjumaa omavalitsustes on nakatumisnäit alla tuhande. Sellisteks omavalitsusteks on Harku vald (993), Rae vald (983), Kose vald (933), Saku vald (757), Saue vald (741) ja Kiili vald (724).

Kui aga vaadata nakatumiste koguarvu, siis on olukord pisut teistsugune, sest suurtes omavalitsustes on neid mõistagi rohkem kui väiksemates. Kahe nädala lõikes nakatus enim Maardu linnas ehk 287 inimest, mis on Harjumaal väljaspool Tallinnat suurim number.

Nakatumiste pingereas järgnevad Viimsi vald (261), Rae vald (203), Lääne-Harju vald (171), Saue vald (170), Harku vald (151), Anija vald (133), Keila linn (107), Saku vald (79), Kuusalu vald (76), Loksa linn (76), Raasiku vald (75), Jõelähtme vald (68), Kose vald (67) ja Kiili vald (41).

Viimsis enim testimisi

Koroonase nakatumisi tuvastatakse läbi testimise. Viimase kahe nädala jooksul on enim koroonateste tehtud Viimsi valla elanikele – lausa 1 506. Enam kui tuhande testiga paistavad silma ka Rae vald (1294), Saue vald (1155) ja Maardu linn (1015).

Ülejäänud omavalitsuste inimesed on testimise osas olnud passiivsemad. Koroonatestide koguarvuga järgnevad Harku vald (919), Lääne-Harju vald (669), Saku vald (556), Keila linn (532), Anija vald (365), Kuusalu vald (363), Jõelähtme vald (360), Kose vald (345), Kiili vald (326), Raasiku vald (310) ja Loksa linn (167).

Statistikast on näha paradoksaalne asi – ehki Loksal on Harjumaa kõrgeim nakatumisnäit, et ole loksalased eriti huvitatud koroonatestimisest, millele viitab madal testitute arv.

Kui kõrge on aga positiivseks osutunud koroonatestide protsent? Siingi juhib Loksa tabeli negatiivset poolt, sest viimase kahe nädala lõikes osutus positiivseks tervelt 45,5% loksalaste tehtud testidest. Tõsist põhjust muret tunda on ka Anija valla elanikel, kus positiivseks osutus 36,4% koroonatestidest.

Järgnevad Maardu linn (28,2%), Lääne-Harju vald (25,5%), Raasiku vald (24,1%), Kuusalu vald (20,9%), Keila linn (20,1%), Kose vald (19,4%), Jõelähtme vald (18,8%), Viimsi vald (17,3%), Harku vald (16,4%), Rae vald (15,6%), Saue vald (14,7%), Saku vald (14,2%) ja Kiili vald (12,5%).

Kuusalu aktiivne vaktsineerimisel

Milline on seis vaktsineerimise poole pealt? Vaktsineerimisega alustati Eestis 27. detsembril 2020. Esimesena vaktsineeriti haiglate, kiirabide ja perearstikeskuste tervishoiutöötajad Ida-Virumaal, Tallinnas ja Tartus.

7. aprilli seisuga oli Eestis vaktsineeritud 231 710 inimest ehk 17,4% elanikkonnast. Neist osaliselt ehk ühe doosiga on vaktsineeritud 160 794, täielikult ehk kahe doosiga 70 916.

Harju maakonnas koos Tallinnaga oli vaktsineerituid kokku 96 796 ehk 16% elanikkonnast, neist lõviosa ehk 67 795 pealinnas. Tänu terviseameti otsusele valdade ja väikelinnade vaktsineerimisnumbrid ajakirjanikele kättesaadavaks teha, saame siingi detailsemaks minna.

Harjumaal väljaspool Tallinnat on enim vaktsineerituid Saue vallas – 4493. Järgnevad Viimsi vald (4067), Rae vald (3014), Harku vald (2801), Lääne-Harju vald (1972), Saku vald (1848), Keila linn (1791), Kose vald (1737), Kuusalu vald (1667), Maardu linn (1215), Kiili vald (1124), Jõelähtme vald (1122), Anija vald (975), Raasiku vald (811) ja Loksa linn (364).

Vaktsineeritute koguarvu jälgides tuleb silmas pidada ka nende protsenti valla või linna elanike koguarvust. Siin on kõige tublim olnud hoopis Kuusalu vald, kus vaktsineeritud on juba 25,6 % elanikkonnast. Rahuloluks on põhjust ka Kose vallal, kus vaktsineerituid on 23,8%.

Järgnevad Viimsi vald (19,0%), Kiili vald (18,9%), Harku vald (17,8%), Keila linn (17,7%), Saku vald (17,2%), Jõelähtme vald (16,8%), Raasiku vald (15,7%), Anija vald (15,5%), Lääne-Harju vald (15,4%), Loksa linn (14,2%), Rae vald (14,1%) ja Maardu linn (7,8%).