Juba mitu hooaega järjest on moemaailm järginud kapselgarderoobide ja Nike Air Max’i spordijalatsite trendi. Esmapilgul võivad need väga erinevad tunduda. Kapselgarderoob on siinkohal ood mitte ainult alati stiilsele ilmele, vaid ka jätkusuutlikkusele ja minimalismile, mis on hetkel aktuaalsem kui kunagi varem. Nike Air Max võib tunduda üsna ekstravagantse jalatsina, mis ei sobi päris hästi minimalistliku stiili põhimõtetega.

Kuid see pole tingimata nii – need kaks stiili on palju lähedasemad, kui pealtnäha paistab. Ja need sobivad suurepäraselt kokku! Eesti ilmastikuga tõeliselt sobivad jalanõud täiendavad klassikalisi kombinatsioone mitmel moel. Klassikalised Air Max mudelid võivad saada osaks kapselgarderoobist, samas kui ekstravagantsemad mudelid võivad olla outfit’i „naelaks“. Altpoolt leiad hooaja kõige atraktiivsemad valikud.

Valged tossud: nii vaba aja veetmiseks kui ka tööle

Kombineerides jalatseid kapselgarderoobi üldise ideega, on valged tossud lihtsalt a must: need näevad luksuslikud välja (ära unusta kvaliteetseid hooldusvahendeid!) ning sobivad paljude riietusstiilidega. Need sobivad nii viigipükste ja pintsakute kui ka teksade ja oversized T-särkidega.

Pikalt kestvate valgete tossude jaoks tasub valida Air Max: need tossud on kvaliteetsed, vastupidavad ja kestavad mitu hooaega. Ja need sobivad ideaalselt jätkusuutlikkuse teemaga, eks? Soovitame valida võimalikult neutraalse mudeli: ideaalne valik oleks täiesti valged jalatsid, kuid ka valkjad, beežid ja valged variandid väikeste ning märkamatute logodega sobivad hästi.

Nostalgiline stiilne detail: maitsekas ja leidlik viis silma paista

Air Max on olnud populaarne jalatsimudel juba üle 30 aasta, mitte vaid paar hooaega! Esimene paar sellest Nike’i jalatsite sarjast toodi turule 1987. aastal. Need on mugavad ja stiilsed ning on ära võlunud kogu maailma stilistid. Miks siis mitte valida retrohõnguline jalatsi mudel, et tähistada moeajalugu ja muuta oma kapselgarderoobi ilme eksklusiivsemaks?

Meie valik: erksavärvilised tossud, mis sobivad sinu lemmikteksadega. Täienda oma välimust lihtsa t-särgi ja nahkjakiga ning kui soovid 100% mugavust, vali ühevärviline pehmest materjalist kampsun. Jahedama ilmaga sobib ideaalselt põlvini või alla põlve ulatuv beež mantel: kontrast elegantsi ja 80ndate või 90ndate hullumeelse stiili vahel hakkab tõesti silma!

Sportlik elegants: moe ja stiili muutuv raamistik

Koroonaviiruse pandeemia on muutnud paljusid meie harjumusi ja uued stiilitrendid on üks neist. Enam pole üllatav, kui vahetad oma piiravad riided mugava treeningkostüümi vastu, ühendad selle tavapäraste ülerõivastega ja kannad seda erinevatel puhkudel. Ka disainerid kasutavad seda nišši ära ning maitsekatest, pastelsetest värvidest ja kvaliteetsetest materjalidest trenniriietest on tasapisi saamas rõivaklassika, mis sobib ideaalselt minimalistlikku kapselgarderoobi.

Air Max täiendab seda kombinatsiooni ja näed linnas kohvi juues, oma lemmikloomaga jalutades või puhkusel olles lihtsalt suurepärane välja. Soovitame pastelseid toone, mis sobivad sinu spordirõivastega, ning lisa neile massiivne sall ja oma lemmikmantel (eespool mainitud beežid toonid näevad fantastilised välja).