Korrumpeerunud poliitikud ja heade sidemetega ärimehed on kantinud märkimisväärse osa Venemaal liiklevast rahast läbi offshore-firmade välismaale ja investeerinud selle paljuski kinnisvarasse.

Sõltumatu rahvusvaheline uurimiskeskuste, meedia ja ajakirjanike konsortsium OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project), mis tegeleb juba 2006. aastast organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni paljastamisega kogu maailmas, hakkas uurima, kuhu Venemaalt ärakanditud raha läinud on. OCCRP töötas läbi tuhandeid dokumente, registreid ja offshore-firmade kohta lekkinud andmemassiive, et välja selgitada Venemaa presidendile Vladimir Putinile lähedal seisvate isikute varandus, ja avaldas andmed internetis. OCCRP tõdes, et villade, jahtlaevade ja lennukite leidmine ja oligarhidega seostamine polnud kerge ülesanne, sest need inimesed teevad suuri jõupingutusi, et seoseid varjata. Seetõttu on OCCRP andmebaasis vaid see varandus, mille omandiseos on ilmne.

Harju Elu toob lugejani neist andmetest väljapaistvamad killud, et näidata, kui ulatuslik on Venemaal korruptsioon ja kuhu oligarhid selle raha panevad.

Kõigile kolmele järgnevale oligarhile on kehtestatud reisikeeld ja sanktsioonid, nende varasid ohustab külmutamine, nende jahte ja lennukeid kinnipidamine.

Esimene koht, Roman Abramovitš

• Miljardärist ärimees, oligarh.

• Teadaolev varandus: vähemalt 7,25 miljardit eurot.

• Varandus enne sanktsioone: arvatavalt 11,1 miljardit eurot.

• Sanktsioneeritud EL-is, Ühendkuningriigis ja Kanadas (2022).

Juudi soost Abramovitš on Venemaal mõjuvõimas juba 90-ndate lõpust. Ta on endine Riigiduuma liige ja oli Tšuktši autonoomse ringkonna kuberner 2000–2008. Ta on üks Venemaa rikkamaid inimesi, kes pani oma varandusele aluse, erastades osa Venemaa naftatööstusest, hiljem laienes tema haare alumiiniumi ja terase müügile. Abramovitš elas viimasel ajal põhiliselt Suurbritannias ja on tuntud kui Chealsea jalgpalliklubi omanik.

Pärast sõja algust lubas ta selle müüa. Putiniga lähedasi seoseid ta eitab. Väidet toetab tõik, et ta üritas äsja vahendada Putini ja Zelenskõi läbirääkimisi ja sai Venemaal käies kahtlase mürgistuse. Seda on peetud Putini hoiatuseks.

Mereäärne villa Prantsuse Rivieras (Antibes’is) – väärtus 80,9 miljonit eurot. Foto Dimitar Stoyanov / Bird.bg / OCCRP

Üks seitsmest Abramovitši superjahist Eclipse on maailmas omasuguste seas suuruselt neljas. 2010. aastal valminud jaht on 162,5 m pikk ja maksis 340 miljonit eurot. Jahil on kaks helikopteri maandumisplatsi, kaks ujulat, miniallveelaev ja raketitõrjesüsteem. 8. märtsil lasti vette Abramovitši uus 145 m pikkune superjaht Solaris, mis läks maksma üle 500 miljoni euro. Foto Moshi Anahory / Flickr / Wikipedia

Suur maja Fuschli järve ääres Salzburgis, Austrias kuulub Abramovitši tütrele Annale, kes sai selle omanikuks 2017. aastal 25-aastasena. Kinnisvara üldpind on 30 000 ruutmeetrit ja selle väärtuseks hinnatakse 13,9 miljonit eurot. Foto Leon La Marca / OCCRP

Teine koht, Oleg Deripaska

• Miljardärist ärimees, oligarh.

• Teadaolev varandus: vähemalt 5,2 miljardit eurot.

• Sanktsioneeritud USA-s (2018), EL-is, Ühendkuningriigis ja Kanadas (2022).

2006. aastal lekkinud USA diplomaatiliste dokumentide andmeil oli alumiiniumimagnaat Deripaska Putini pidev kaaslane välisreisidel ja üks vähestest oligarhidest, kellega ta regulaarselt kohtus. Oma rikkusele pani ta aluse erastamisprotsesside käigus. 2008. aastal oli ta Forbesi maailma ülirikaste edetabelis 25,3 miljardi euroga 9. kohal, kuid kaotas globaalses finantskriisis suure osa oma varandusest. USA andmeil oli Valgevene päritolu Deripaska ka Putini rahapesija. Teda on aastaid süüdistatud sidemetes maffiaga. 2017. aastal ostis ta EL-i kodakondsuse (Küprose kodakondsuse kaudu). Kui USA 2018. aastal talle osaluse eest Krimmi annekteerimises Venemaa poolt sanktsioonid peale pani, süüdistati teda ka äripartnerite tapmisähvardustes, mõrva tellimises ja altkäemaksu andmises. Deripaska pressiesindaja teatel pole ärimees kunagi olnud millegi illegaalsega seotud. Ta on kutsunud üles rahu sõlmimisele Ukrainas.

Mõisakompleks Aadria mere rannikul Kotori piirkonnas Montenegros maksab üle 28 miljoni euro. Foto RMANS/OCCRP

Uhke maja kuningliku Buckinghami palee lähedal Belgrave’i väljakul Londonis on väärt 59 miljonit eurot.

Foto Ilya Lozovsky / OCCRP

Itaalias, Sardiinia saarel Porto Cervos on Deripaskal kolm villat, mille koguväärtuseks hinnatakse 370 miljonit eurot. Foto IRPIMEDIA / INDIP / OCCRP

Kolmas koht, Alisher Usmanov

• Miljardärist ärimees, oligarh.

• Teadaolev varandus: vähemalt 3,1 miljardit eurot.

• Sanktsioneeritud USA-s, EL-is, Ühendkuningriigis (2022).

Usbekistanis sündinud Usmanovil on finantssidemed nii Putini kui ka endise presidendi ja peaministri Dmitri Medeveviga, kes väidetavalt on kasutanud ka Usmanovi luksuslikke residentse. Mitmed USA senaatorid üritasid veenda Donald Trumpi administratsiooni, et Usmanov oleks nimeliselt ära toodud Venemaa 2016. aasta USA valimistesse sekkumise raportis, kirjeldades teda kui Venemaa ühte poliitiliselt kõige mõjukamat oligarhi, kellel on Kremliga tihedad sidemed. Usmanovil on laialdased ärihuvid, mis ulatuvad telekommunikatsioonist ja meediast maavarade kaevandamiseni. Usmanovi esindaja ütles OCCRP-le, et ta pole kunagi saanud materiaalset kasu sidemetest Venemaa valitsusega ega ka riigivara erastamisest, lisades, et ta on enamiku oma kinnisvarast oma pereliikmetele ära kinkinud.

Londoni häärber asub Hampstead Heathi kandis Danewood Drive’l ja selle väärtuseks hinnatakse 27,9 miljonit eurot. Ametlikult kuulub see Usmanovi noorele nõole Sarvar Ismailovile. Foto Ilya Lozovsky / OCCRP

Reisilennuk Airbus A340-300 maksab 317,2 miljonit eurot. Lennuk on registreeritud Mani saarele ja seda kasutab Klaret Aviation Limited, Küprose firma, mis on ilmselt osa Usmanovi Klareti rühma kuuluvatest ettevõtetest. USA sanktsioonide kirjelduses seisab, et lennuki registreerimisnimi M-IABU näib olevat lühend sõnaühendist „Mina olen Usmanov“: “I’m Alisher Burhanovich Usmanov” ning et see on üks suuremaid eravalduses olevaid lennukeid kogu Venemaal. Foto Laurent Errera / OCCRP