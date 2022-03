Investeerimine on viis, kuidas oma raha targalt kasvatada. Ära lase inflatsioonil oma säästude väärtust süüa! Selle asemel investeeri hoiupõrsas olevad vahendid sinna, kus need ka tulu teenima hakkavad. Ei tea, kust alustada? Tuleme sulle siinkohal appi.

Kes võivad investeerida?

Selleks, et investeeringute abil oma raha väärtust kasvatada, ei pea sa ootama kindla vanuseni. Investeerida võiks kõik inimesed olenemata sellest, kas nad peavad oma kahekümnendat või kuuekümnendat sünnipäeva.

Enne alustamist pea aga meeles, et kunagi ei tohiks investeerida seda raha, mida sul igakuiselt elamiskulude või söögi eest tasumiseks vaja läheb.

Kuidas investeerida?

Investeerimise lihtsustamiseks on loodud mitu platvormi, mis aitavad suurema vaevata soetada sulle meelepäraseid aktsiaid, krüptovaluutasid või muid väärtvarasid.

Üheks populaarseks platvormiks on eToro. Eesti investeerijale peaks see investeerimisplatvorm olema tuttav Youtube’i reklaamidest, kus astus üles Alec Baldwin. eToro pakub võimalust osta ja müüa mitmeid valuutasid, aktsiaid ja krüptovaluutasid. Samuti saad kaubelda indeksfondide ja tarbekaupadega (näiteks nafta, gaasi ja väärismetallidega).

Kuhu investeerida?

Kui sa pole varem investeerimisega tegelenud, on mõistlik investeerida sellisesse instrumenti, mis sulle endale kõige rohkem huvi pakub. Järgnevalt toome välja mõned vahendid, millesse investeerimine on lihtne ning madala riskiga.

Aktsiad

Aktsiad on mõne kindla ettevõtte osakud. Nende investeerimine ei kanna endas just kuigi suurt riski ning ka tööpõhimõte on lihtne – sinu ostetud aktsiad saavad väärtust juurde, kui ettevõtte väärtus tõuseb. Kui ettevõte läheb pankrotti, kaotad sina ka oma investeeritud raha.

Õnneks ei tule seda just liiga tihti ette.

Aktsiatest saadava tulu suurus oleneb ettevõttest, millesse investeerid. Kui oled piisavalt kannatlik, võib osaku väärtus ajaga oluliselt tõusta. Selleks, et investeering võimalikult kasumlik oleks, kehtib reegel „osta odavalt, müü kallilt“. Seega on mõistlik teha eeltööd ning leida need ettevõtted, mis suure tõenäosusega tulevikus edukaks osutuvad ning väärtust koguma hakkavad.

ETF-id ehk indeksfondid

ETF ehk inglise keeles exchange-traded find, on aktsiate või muude väärtvarade kogum, mida saab soetada täpselt nii nagu tavalisi aktsiaidki.

Indeksfondide võlu peitub nende madalas riskis. Oletame, et otsustad soetada ETF-i, mis sisaldab endas mitme erineva firma aktsiaid.

Isegi, kui ühe ettevõtte väärtus peaks natuke langema, ei kaota sinu ostetud indeksfond kogu oma väärtust, kui teiste ettevõtete väärtus jääb samaks. Seega on ka risk väiksem.

Väärismetallid

Väärismetallid nagu kuld, hõbe ja plaatina on üks stabiilseimaid investeeringuid. Tihti hakatakse eriti aktiivselt väärismetallidesse investeerima just siis, kui aktsiate hinnad langema hakkavad.

Väärismetallidesse investeerimine on imelihtne ning ei nõua mitte mingisuguseid eelteadmisi. Üks variant on osta reaalseid väärismetallist esemeid, näiteks münte, ehteid või märke. Teine võimalus on panustada näiteks kulla või hõbeda hinnavahe muutumisse mõnel investeerimisplatvormil. Viimastel nädalatel on Eesti inimesed sõjahirmu tõttu hakanud väärismetalli kokku ostma.

Kolmas viis, kuidas väärismetallidesse investeerida, on soetada mõne sellise ettevõtte aktsiaid, mis on seotud väärismetallitööstusega.

Investeerimine laenudesse

Ühisrahastus on laenamise viis, mis on Eestis üsna populaarne. Oleme kõik näinud Bondora animeeritud reklaame või kuulnud Mintose kaudu passiivse tulu teenimisest.

Eestis tegutsevate ühisrahastusplatvormide nimekiri on pikk ning nende kaudu investeerimine on tehtud lihtsamaks kui kunagi varem.

Ühisrahastuses saad finantseerida teiste eraisikute laene ning intressimaksete pealt tulu teenida.

Tegemist on võrdlemisi väikese riskiga investeerimisviisiga. Näiteks on Mintosel olemas lausa tagasiostugarantii. See tähendab, et juhul kui laenusaaja on oma maksega hilinenud üle 60 päeva, saad oma investeeritud raha 100 % ulatuses tagasi. Kinnisvarasse saad lihtsa vaevaga investeerida EstateGuru ja Crowdestate’i platvormidel.

Investeerimine pole imeteadus ning sellega alustamiseks pole vaja hulganisti teadmisi ja kogemusi nagu tihti tundub. Mis kõige parem, alustada saab ka väikeste summadega! Ootamatute kulutuste korral võib olla väikelaen parim lahendus nende kõrvaldamiseks. Loe lähemalt, mis on kiirlaenu ning väikelaenu plussid ja miinused.