Invego OÜ arendused Viimsis, Tallinnas, eriti aga Harku vallas Tabasalus ja Tiskres on muljetavaldavad. Kui suur on see meeskond, kes seda on suutnud?

Vastab Invego OÜ partner Kristjan Thor Vähi.

Meie tänane meeskond on ligikaudu tosin inimest. Alustasime küll väiksema tiimiga, aga oleme projektidega käsikäes kasvanud. Tänased projektid on läinud oluliselt mahukamaks ja korraga on töös ka päris mitu erinevat arendust. Ma nimetaksin meie meeskonda ajutrustiks, kes mõtleb välja terviklikke kontseptsioone, millised peaksid olema tuleviku kodud ja kontorid. Sealt edasi kaasatakse iga valdkonna parimad tegijad, viimistletakse plaan detailideni ja viiakse siis ellu. Meie töö oluline osa on ka kvaliteedi kontroll, mis peab tagama, et kõik saaks valmis just sellisena, nagu me seda oleme plaaninud ja ka inimestele maalinud.

Kuidas te olete seda kõike suutnud kinnisvaraarenduse jaoks suhteliselt lühikese ajaga, kümne aastaga – nii vana on Krediidiinfo andmetel Invego OÜ?

Eks me oleme teinud asju nii-öelda samm-sammult. Tallinna Kalamaja piirkonnas, Kopli tänaval paar kortermaja, Pronksi tn maja ja linna külje all Peetris elurajoon olid esimesed silmapaistvamad projektid. Meie seni mahukaima projekti, Tiskreoja tervikliku elukeskkonna välja arendamine on just jõudmas ekvaatorini ehk siis kokku 500 kodust pooled on märtsi lõpuks leidnud omaniku, juba üle 100 pere elab ka uutes kodudes juba sees.

Teie projektid on kõik omanäolised, et mitte öelda unikaalsed. Kust pärinevad ideed, inspiratsioon?

See on tõesti väga tugev osa Invego identiteedist, ja meile omane käekiri, et panustame iga projekti algfaasis kontseptsiooni loomisesse palju aega ja energiat ehk siis tegemist on kogu meie meeskonna loova tööga. Infot kogume väga erinevatelt suundadelt – uurime, mida räägivad tänased kliendid või ka lihtsalt isiklikud sõbrad-tuttavad, mida ehitajad, arhitektid või sisekujundajad, käime suurtel rahvusvahelistel tippmessidel… Püüame tabada trende ja mõista, mis on inimeste jaoks muutumas olulisemaks ja mis vastupidi. Tüüpmaju ehitada oskavad paljud, aga tuleviku elukeskkonna rajamisel on vaja enamat. Kinnisvara suure arenduse algus on aastaid ennem selle valmimist – meie eesmärk on mõelda seda tehes, mida inimesed tahavad ja vajavad ka kümne aasta pärast. Tänastest ja eilsetest lahendustest ei saa meie meelest lähtuda.

Tiskreoja elurajoon.

Meil tuleb kohe müüki täiesti uus arendus, mille nimi on Luccaranna – seal on kümmekond üksteisest mingil määral erineva projektiga maja, mis samas moodustavad meie arvates superterviku. Soovime luua eestlasele ajalooliselt meelepärast elukeskkonda – nii-öelda Kadrioru tüüpi elukeskkonda – kus on väikesed majade plokid ja autod on mitte majade vahel, vaid plokkide ümber. See tagab autodevaba majadevahelise elukeskkonna. Kõik sealsed kortermajad on suhteliselt väikesed ja pakuvad rohkelt privaatsust, palju panustame looduslähedase keskkonna loomisesse, maastikuarhitektuuri… See kõik on mitmeaastase ettevalmistustöö tulemus ning meil on tekkinud veendumus, et just sellelaadse terviklahenduse järgi on vajadus ja tugev huvi.

Millised on Invego OÜ toimimise põhimõtted – ostate maa, leiate projekti jaoks sobiva arhitekti, ehitate…, müüte…?

Jah, väga lihtsustatult nii see käib. Aga eks ma siin püüan kirjeldada kui keerukas, detailirohke ja aeganõudev on selline projekt, kui seda tõesti hästi tahta teha.

Kes on need, kellele põhiliselt ehitate?

See sõltub konkreetsest projektist. Tiskreoja on väga peresõbralik ja taskukohane, Tabasalu Kodu puhul on paljud ostjad kas praegused või ka endised Tabasalu või selle lähiümbruse elanikud, kes lihtsalt tõstavad oma elukvaliteeti kolides uude, kaasaegsesse korterisse või ridamajja. Iga toode on ikkagi loodud konkreetsele sihtrühmale tema soove ja vajadusi arvesse võttes. Inimeste ootused ja vajadused muutuvad ning mingi tsükli tagant on koduvahetus igati loomulik osa elust.

Rajatud spordi- ja mängualad Tiskreojas. Selle aasta jooksul ehitatakse lisaks ka skatepark. Fotod erakogu

Kas pakute ostjaile ka mingeid finantseerimisvõimalusi?

Finantseerimisvõimalusi pakuvad pangad ja pankadel täna raha on, pangad usaldavad Invegot ja meie arendusi ja annavad meie klientidele laene kenasti. Eelmisel kevadel oli mõned kuud ebakindlust nii pankade poolel kui inimestel endil. Selleks, et inimestele kindlustunne tagasi anda, pakkusime omalt poolt välja väga konkreetse lahenduse: kui meie klientidel oma vana kodu müügiga raskusi tekib, siis ostame vajadusel selle ise välja. See kampaania tõi Tiskreojale üle 30 uue pere. Siin oligi kõige olulisem anda inimesele see teadmine, et arendaja aitab ning ei jäta teda hätta.

Kes on teie põhilised koostööpartnerid?

Me valime neid iga arenduse juures väga hoolsalt, viimased suuremad arendused on arhitektuuriliselt aidanud lahendada Martin Aunin, PIN arhitektid ning Kuu arhitektid, aga läbida tuleb tihe valikusõel. Ehitajatest võib välja tuua Nobe, Mitt&Berlebahi, aga ka Nordeconi. Järgime ühte kindlat reeglit – iga konkreetse lõigu jaoks tahame leida oma ala Eesti parimad. Sellest võidavad kõige rohkem tegelikult meie kliendid!

Kes on teie põhilised konkurendid?

Ma ei arva, et Invegol ettevõttena oleksid mingi konkreetsed konkurendid, kuigi häid arendajaid on muidugi mitmeid. Pigem konkureerivad omavahel ikkagi kontseptsioonid ja konkreetsed arendusprojektid, mille vahel inimene valikuid teeb. Samas näiteks ühtegi võrreldava mahuga terviklahendust, nagu seda on Tiskreoja, hetkel Tallinna piiril ei ole. Või võtame Tabasalu Kodu, mille asukoht on unikaalne, sest sel sajandil ei ole keegi Tabasalusse midagi sellist rajanud ja nii ei ole sel projektil ka ühtegi konkurenti. Luccaranna tuleb oluliselt privaatsem jne. Mõte on siis selles, et tuleb teha midagi, mis eristub ja tabab just selle eristumisega inimeste soove ja vajadusi kõige paremini.

Mis on teie eeliseks konkurentide ees?

Ennekõike tulevikku vaatav terviklikkus, läbimõeldus. Kui arendad ühte maja, siis võid teha väga ilusa ja hea maja, aga uksest välja astudes on seal keskkond, mida sa palju mõjutada ei saa. Tervet kvartalit või lausa piirkonda arendades saad aga inimestele palju rohkem lisaväärtust pakkuda.

Hea on tõdeda, et tänane Harku vald on aru saanud, et vaja on areneda ja seetõttu on nendega uute asjade tegemine vastastikune edukas koostöö ja ellu viimise rõõm.

Milline on firma partner, Kristjan Thor Vähi enda kodu, millises majas te elate, milline on teie unistuste elamu?

Rääkisin enne elu tsüklilisusest kodu valikul ja saan siin ka enda näitel veidi selgitada, mida mõtlen. Mõne aasta eest, kui lapsed olid päris väikesed, siis tundus mulle, et tahaksin elada oma majas ja unistuste piirkond oli justnimelt Tabasalu või selle läbiümbrus. See on väga ilus kant ja eks siit võib otsida kaudseid põhjuseid, miks meie ettevõttel just sealkandis mitu edukat projekti on praegu käimas. Alati on palju lihtsam rajada asju, mis sulle endale emotsionaalselt rohkem pakuvad, millesse ka su usk on sellevõrra eriliselt tugev. Samas ise elan ma täna Tallinna kesklinnas ning lapsed käivad kodu lähedal koolis, mis on neile väga mugav. Seega olen märkamatult ka edasi lükanud unistuse oma maja ehitamisest. See ongi tsüklilisus ja väga võimalik, et kunagi tuleb see aeg, kui ise näiteks Tabasalusse tagasi kolin.

Kusjuures ütlen ausalt – kui ma ise otsiksin täna väikeste lastega pere jaoks elamiseks korterit, siis ma tõesti valiksin Tiskreoja ja Tabasalu Kodu vahel, aga kui saaksin rahaliselt kallimat asja lubada, siis oleks mu kindel esimene valik Luccaranna.

Kommentaar, Harku vallavanem Erik Sandla

Invego OÜ on näidanud end usaldusväärse kinnisvaraarendajana, võetud kohustuste täitmisel on lubatu ka ära tehtud.