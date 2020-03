Kosmetoloog Mari-Liis Sootalu: akne on ravitav

Punnid näos pole üksnes teismeliste probleem ja nende tekkepõhjused võivad tihti olla üllatavad. Kuidas aknet ravida, õpetab kosmetoloog Mari-Liis Sootalu. Akne võib tekkida teismelistel, kuid viimasel ajal üha enam ka vanemas eas. Kõige sagedamini esineb probleemi 14- kuni 17-aastastel tüdrukutel ja 16- kuni 19-aastastel poistel.

On väheteada fakt, et akne võib esineda isegi imikutel. Akne peamised tunnused on rasune nahk, põletikulised kolded ja avatud ning suletud komedoonid. Haigus võib esineda näol või kehapiirkondades, kus on rohkem rasunäärmeid, enamasti selja- ja rinnapiirkonnas.

Erinevad tekkepõhjused

Akne tekkepõhjuseid on palju uuritud ja on leitud, et haiguse taga on mitu olulist tegurit, näiteks rasutootmise suurenemine ehk seborröa, rasuerituse ja rasunäärmete sarvestumishäired, bakterid, põletik ning hormonaalsed muutused. Olulist rolli mängib ka pärilikkus. Peale selle soodustavad akne teket ebatervislik toitumine, liigne päevitamine, valed hooldustooted, pikaajaline ravimite kasutamine, menstruaaltsükkel ning kuum ja niiske keskkond. Liigse rasu tootmist ja bakterite vohamist võivad esile kutsuda ka näiteks stress ja väsimus.

Akne vajab ravi

Akne ravi võib olla pikk ja aeganõudev protsess, aga sellega tuleks alustada varakult. Õigeaegne ravi ja nahahooldus aitavad ennetada haiguse ägenemist ning armide ja pigmendilaikude teket.

Kindlasti tuleb pöörata tähepanu oma eluviisidele, sest tihti on just need põhjuseks, miks akne ei taha ravile alluda. Oluline on mitmekesine ja tervislik toitumine.

Soovituslik on piirata piimatoodete, suhkru ja soola tarbimist ning suurendada roheliste ja muude köögiviljade osakaalu menüüs, et organism saaks piisavalt C-vitamiini ja tsinki põletiku vähendamiseks. Tähelepanu tuleb pöörata ka igapäevasele kehalisele aktiivsusele, sest see vähendab stressi ja kiirendab ainevahetust. Olulisel kohal on ka piisav uni ja vedeliku tarbimine.

Suurt rolli akneravis mängivad naha igapäevane hooldamine ja õigete nahahooldustoodete kasutamine. Tihti aitavad just tervislikud eluviisid ja igapäevane korralik nahahooldus aknet kontrolli all hoida.

Nahahoolduse A ja O

Akneline nahk vajab järjepidevat hooldust õigete näohooldustoodetega, mis on spetsiaalselt mõeldud problemaatilisele nahale. Tavalistest näohooldustoodetest ei ole sellises olukorras abi. Tooted võiksid olla naha niiskusbarjääri tugevdavad, rahustavad ja põletikuvastased. Vältida tuleks õlisisaldusega hooldusvahendeid ja liigselt niisutavaid tooteid, sest need võivad poore ummistada.

Kliinilised uuringud on näidanud, et näonaha regulaarne korralik puhastamine aitab ennetada uute vistrike teket. Kindlasti ei tohi näonahka ka üleliia puhastada, sest selle tulemusena tekib nahakuivus ja rasutootmine suureneb. Näonahka tuleks pesta hommikul ja õhtul õrnatoimelise puhastusvahendiga, et eemaldada liigne rasu ja keskkonnast tulenev mustus. Pärast pesu võiks kasutada ka alkoholivaba toonikut, mis säilitab naha loomuliku pH ja toetab naha normaalset funktsioneerimist.

Akneline nahk vajab ka niisutamist. Kreemi valides võiks pöörata tähelepanu toimeainetele. Toode võiks sisaldada niatsiini ehk B3-vitamiini, mis tugevdab nahka ja on samas põletikku vähendava toimega. Samuti mõjuvad hästi AHA- ja BHA-happed, mis vähendavad rasueritust ning põletikku ja ahendavad poore.

Väga oluline on meeles pidada, et vistrikke ei tohi pigistada. See võib muuta olukorra palju hullemaks, sest pigistamine traumeerib nahka ja sinna võivad sattuda bakterid. Selle tulemusena võib põletik ägeneda ning suureneb ka armide oht.

Aknekreemide testijad kiidavad!

Muudab näonaha olukorra paremaks

Keiti Tennosaar

Olen probleemse nahaga võidelnud 17. eluaastast saadik. Acnecinamide’i tooted on mu näonahka tunduvalt parandanud. Nahk on klaarim, puhtam ja siledam ning palju värskem ja ilusam juba hommikuti ärgates.

Acnecinamide’i toodete puhul meeldib mulle see, et need on küll väga tõhusad näonaha parandajad, kuid samas ei lõhna spetsiifiliselt.

Kasutades erinevaid Acnecinamide’i tooteid, nagu toidulisandid vistrike vastu, kooriv puhastusgeel ja näotoonik, on mu näonahk palju parem ning punetavaid vistrikke pole juurde tekkinud.

Mitmekordselt kasulik sari

Kaja Colpan

Kogu oma täiskasvanuea olen kimpus olnud punnilise ja tundliku näonahaga. Teismelisena punnid ja vistrikud mulle väga palju mureks ei olnud. Alles hiljem, kuskil alates 21. eluaastast olen pidanud selle probleemiga võitlema.

Praegu kasutan tootesarja Acnecinamide Sensitive koos Acnecinamide’i vistrikevastaste tablettidega. Eriti pakkus põnevust tablettide kasutamine, sest lisaks põhilisele – näonaha probleemide vastu võitlemisele – saavad tänu tablettides sisalduvatele tsingile ja koeensüüm Q10-le kasu nii juukseid kui ka küüned.

Acnecinamide Sensitive’i tooteid kasutasin nii hommikul kui ka õhtul. Meelepärane on ka toodete lõhn, milles domineerib lagritsaekstrakti aroom ja mis on oma neutraalsuse tõttu sobilik nii naistele kui ka meestele. Sensitive’i tootesarja kuulub puhastusvaht, toonik ja kreem. Igal tootel on oma ülesanne.

Õhtuti meeldib mulle lisada lokaalselt veel mõned täiendavad kreemitilgad kõige jonnakamatele punnidele. Hommikuks on punetus ja turse tunduvalt alanenud ning paari päeva möödudes on paharet üldse vehkat teinud. Kindlasti jätkan nende kasutamist!

Uus lemmik leitud

Triin Rannar

Minu näonaha probleem on perioraalne dermatiit. Pisikesed punnikesed koos ketendava nahaga on nii mu ülahuulel kui ka lõual. Ilma jumestuskreemita ma naljalt välja ei lähe.

PHA-geel on super: puhastab poore ja võitleb olemasolevate vistrikega. Määrides geeli vistrikule, hakkab see vistrikku kuivatama. Ka värskelt tärganud vistriku suudab see tõhusalt kahjutuks teha. Toonik on mõnusa mentoolise lõhnaga ega kuivata nahka. Minu jaoks on see kõige tähtsam. Puhast nahka premeerin niisutava kreemiga. Kreem imendub paari sekundiga, jättes naha mõnusalt niisutatuks.

Kui alguses olin skeptiline, kas nende toodete kasutamine võib mu naha olukorda parandada, siis nüüd võin öelda, et need on saanud mu lemmikuks. Mu nahk pole ammu nii ilus ja terve olnud. Ülahuulel ja lõual olevad punnikesed on vähem märgatavad ning punetus taganes juba pärast lühikest kasutamisaega.

Acnecinamide’i toodetes on patenteeritud koostisainete kombinatsioon, mis võitleb tõhusalt vistrike ja komedoonidega. Põhiline toimeaine tootesarjas on niatsinamiid, mis on tuntud ka B3-vitamiini nime all. Lisaks niatsinamiidile on Acnecinamide’i toodetes veel mitmed tõhusad aktiivained, nagu AHA-d, PHA-d, pantenool (vitamiin B5), allantoiin, rohelise tee EGCG-ekstrakt, kummeliekstrakt, C-vitamiin, foolhape, salitsüülhape ja beetaglükaanid. Acnecinamide Sensitive’i tooted on aga mõeldud spetsiaalselt täiskasvanutele, kes on kimpus näiteks vistrike, punetuse ja/või naha kuivusega.

