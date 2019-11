3. oktoobril alustas Paide MEK Kose kutsekooli kunagise hoone renoveerimist. 890 000 euro eest valmib seal järgmise aasta septembriks esmatasandi tervisekeskus, kus hakkavad töötama neli perearsti koos õdedega, ämmaemand ja füsioterapeut.

Kutsekooli nr 40 hoonekompleks Kose alevikus Hariduse tänaval valmis 1983. aastal. Kool tegutses seal erinevate nimede all aastani 2007, siis jäi kompleks tühjaks.

Järk-järgult on kutsekooli hoonetesse paigutatud erinevaid valla asutusi nagu Kose muusikakool, Kose noortekeskus, Kose raamatukogu, Kose kultuurikeskus, Kose lastaed ja Kose gümnaasiumi algklassid.

Ehitab Paide MEK

Kose tevisekeskus vindub praegu veel kutsekooli viiekorruselise ühiselamu esimesel korrusel, kuid kuna töötingimused pole kiita, kasutab seda vaid kaks valla perearsti. Kolmas perearst töötab Kose alevikus Pikal tänaval, neljas võtab patsiente vastu Ardu ja Habaja alevikes.

Perearst Eerika Kesküla sõnul kolis ta ühiselamus paiknevasse tervisekeskusse juba üheksakümnendatel. “Meil oli siin kanalisatsiooniga väga palju probleeme, kogu aeg ühiselamu uputas,” kirjeldab ta praeguse asukoha eripärasid.

Vajadus kaasaegse esmatasandi tervisekeskuse järele Kose alevikus viis riigihankeni, mis kuulutati välja selle aasta 17. juunil. Pakkumuse võitja valiti välja 4. septembril. Selleks osutus AS Paide MEK.

Rekonstrueerimistöödega alustati 3. oktoobril. Esmatasandi tervisekeskus rajatakse Kose kutsekooli kunagise kolmekorruselise õppehoone esimese korruse 600 ruutmeetrile.

“Meil on plaanis vundament soojustada, teha maa-alused tööd ära, et saaks panna tellingud püsti. Praegu on veetase madal ja vundamenditöid hea teha,” selgitab ehituse objektijuht Konstantin Leppik.

Betoonblokkidest monteeritud vundament ulatub 3,3 meetri sügavusele. Maja ühel küljel on vundamendisoojustus juba paigas.

“Meie tööde hulka kuulub ka fassaadi soojustus, akende vahetus, uue katuse tegemine,” lisab Leppik. Ehkki fassaad soojustatakse ja aknad vahetatakse kogu majal, tuleb tervisekeskus ise siiski vaid hoone esimesele korrusele. Seal teeb Paide MEK ka sisetööd.

Raskem kui uue ehitamine

Maja on ehitatud silikaltsiidist paneelidest, mida toestavad hoone sees raudbetoonist talad. Alustavate tööde käigus on esimese korruse vaheseinad lammutatud, uusi vaheseinu hetkel veel ei ole.

Ehitusprojekt näeb ette, et esimese korruse lõunaküljele tulevad perearstide kabinetid, põhjaküljele ruumid erinevate protseduuride jaoks. Vahele jääb koridor.

Ruumide kõrgus on 3,1 meetrit, kuid ripplagede paigaldamise järel jääb kõrguseks 2,7. Ripplagede kohal hakkavad jooksma ventilatsioonitorud, elektrijuhtmed, veetorud.

Parasjagu paigaldatakse 20-millimeetrise läbimõõduga külma vee toru. Lae all askeldavad töömehed Andrei Lomakin ja Peeter Adamson.

Andrei Lomakin ja Peeter Adamson lakke veetoru paigaldamas. FOTO: Andres Tohver

“Hoone oli kaua ilma kütteta. Eks ta sai kannatada. See on põhiprobleem,” arvab Lomakin. “Renoveerimised on alati raskemad kui päris uue ehitamine. Paneelid on ajast räsitud, aga kõige hullemas seisus ei ole,” ütleb Adamson.

“Me ehitame tervisekeskust ka Kadrinasse,” lisab Adamson. Kadrina valla tervisekeskus Lääne-Virumaal sai nurgakivi septembris ning valmib kavade kohaselt järgmise aasta augustis.

Ehkki ka Kadrinas oli tondilossina tühjalt seisev nõukaaegne hoone, eelistati see lammutada, et tervisekeskus selle krundil nullist üles ehitada.

Keskus neljale perearstile

Järgmise aasta septembriks valmiv tervisekeskus läheb maksma 890 000 eurot, mis tuleb omafinantseeringuna nii Kose vallalt kui Euroopa Liidu regionaalarengu fondilt ERDF.

Kose valla ehitusnõuniku Joe Tamme sõnul hakkavad esmatasandi tervisekeskuses töötama neli perearsti koos õdedega, ämmaemand ja füsioterapeut.

Millised on Kose valla plaanid endise kutsekooli maja teise ja kolmanda korrusega? “2. ja 3. korrusele on plaanis projekteerida Kose gümnaasiumi algklasside täiendavad ruumid,” selgitab Tamme.

Tulevase tervisekeskuse aknalaual võtavad päikesest gaasimaskiga karu ja poolikute jalgadega Buratino – väike vingerpuss ehitajatelt. FOTO: Andres Tohver

Kose esmatasandi tervisekeskus



Maksumus 890 000 eurot.

Ehitab Paide MEK.

Valmib septembris 2020.

Töökohaks neljale perearstile.

Perearste abistavad neli pereõde.

Keskuses töötavad ka ämmaemand ja füsioterapeut.