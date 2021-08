“Igati kordaläinud päev,” võttis Margit Eerik Harmi mõisas ansambli Riffarrica esimeste helide saatel päeva kokku. Sest kohvikute sulgemisega päev veel ei lõppenud. Riffarrica tõestas, et ka torupilli saatel saab rokkida.

Kohvikute külastamiseks oli aga teisigi põhjusi kui tempel. Iga kohvik oskas külastajaile pakkuda midagi ainult temale eriomast. Nii said noored huvilised Roosimäe ratsatalus tutvust teha ratsaspordiga, Võtikmetsas näha ehtsat taluelu, Vana Ridaka kohvikus aga uudistada, kuidas elavad inimesed ridamajas.

“See on just paras arv – kes külastajatest tahab, jõuab kõik kohvikud läbi käia, pererahvaga tutvust teha, teiste külainimestega juttu ajada,” arvas Harmi mõisakohviku eestvedaja Elo-Liina Kaivo. Neid läbikäijaid ikka leidus – igas kohvikus sai selleks päevaks trükitud bukletile külastust tõestava templi, mille põhjal läks päeva lõpus loosi võimalus saada üheks ööpäevaks tünnisaun kasutamiseks endale sobival kuupäeval ja ajal.

“See ongi meil traditsiooniks, et selline põnev päev käib külast külla külakorda,” kõneles kohvikutepäeva üks korraldajatest, Kose valla kultuurinõunik Margit Eerik.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 8)