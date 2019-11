Kolmapäeva pärastlõunal kell kolm kogunesid Kose gümnaasiumi õpetajad ja vallavalitsuse esindajad tutvuma uhiuue loodusainete laboriga, mille rajamine läks maksma 175 000 eurot. Harju Elule jagas selgitusi direktor Martin Medar.

Andres Tohver: Mida me siin praegu näeme?

Martin Medar: Me näeme kaasaegset loodusainete laborit, kus on võimalik teha õppega seotud katseid nii keemias, füüsikas, bioloogias kui ka geograafias. See on ainuõige tee. Loodus- ja täppisteaduste õppeainete elluviimiseks on vaja kaasaegset laborit, mis arvestab õppes seatud eesmärke ja toetab õppetöö muutmist mitmekesisemaks ja lõimitumaks teiste valdkondadega, arvestades sealjuures muutunud õpikäsitlusega.

Kellelt on pärit idee selline labor koolimajja ehitada?

See protsess on toimunud paljude inimese koostöös. Kaks aastat tagasi esitasime taotluse Innovele loodusainete valdkonna arendamiseks. Me küll ei saanud Innovelt rahastust, aga see idee meeldis meile niivõrd, et me jäime selle juurde. Alustasime võimaluste leidmist teiste vahenditega.

Kui suurt summat Innovelt küsiti ja miks Innove ei ütles?

Seal oli kokku 84 taotlust. Meie taotlesime üle 90 000 euro, aga üle Eesti rahastati ainult seitset kuni kümmet projekti, sest Innovel ei suutnud piiratud vahendite kontekstis kõiki projekte toetada.

Kuidas siis Kose gümnaasiumi loodusainete labori projekti edasi veeti?

Me rääkisime sellest vallale ja mul on äärmisel hea meel, et Kose vallavalitsus on olnud toetav antud projekti elluviimisel. Me saime oma jõududega – Kose valla jõududega – selle labori siin loodud.

Millal Kose vald rahastamisotsuse tegi?

Projekteerimine algas juba eelmise aasta septembris, rahastusotsused tulid käesoleva aasta veebruaris. Me alustasime ehitusega maikuus. Saime labori sellisesse füüsilisse kujusse, nagu ta praegu on, septembri keskpaigaks.

Mida 175 000 euro eest hangiti?

Eelnevalt ei olnud koolil eraldi laborit. Siin on meil nüüd kogu sisustus kolme erineva õpperuumi jaoks, milleks on füüsika ja keemia klassid, samuti keskne labor, mida saavad kõik loodusainete õpetajad kasutada.

Projekti raames muutusid ruumide siseseinte asukohad ja ukseavad, rajati vee- ja kanalisatsioonitrassid, rajati sundventilatsioon ja sisustati kõik ruumid mööbli ja tehnikaga ning paigaldati helitõkked lakke ja klassi ning labori ruumi tagaseina.

Milline firma sisseseade tarnis?

Projektimööbel OÜ tarnis mööbli, Hansaviimistlus OÜ vastutas ehituse eest, Infragate AS projekteeris.

Millistest koolidest on sellise labori soetamisel eeskuju võetud?

Me suhtlesime Viimsi riigigümnaasiumiga, Viimsi kooliga. Külastasime mitmeid laboreid veel Tartu koolides. Lisaks sellele me tegime koostööd Tallinna ülikooli loodusainete laboriga, Tartu ülikooli loodusainete laboriga. Tuginesime ka meie endi õpetajate kogemustele.

Millal siis õpilased siin esimest korda katseid teha said?

Õpilased on juba septembrist alates katsetanud ja proovinud, kuidas teoorias kogetut praktikas ellu viia ja kuidas läbi praktika saame õppida teooriat. Hetkel toimuvad koostöös Tartu ülikooli teaduskooliga füüsika õpitoad.

Kuivõrd turvalised need seadmed on?

Siin on üks kaasaegsemaid tehnoloogiaid. Kõik turvalisuse nõuded on tagatud.

Keda te sooviksite loodusainete labori loomisel nimeliselt kõige rohkem esile tõsta?

Nimeliselt ma tooksin välja Kose vallavanema Merle Pussaku, valla ehitusnõuniku Joe Tamme, gümnaasiumi haldusjuhi Kai Abrami ja kindlasti kõik meie loodusainete õpetajad. Lisaks tänan veel ehitusettevõtet, kes oli algusest peale projekti elluviimisel südamega asja juures.

Mida oleks Kose gümnaasumil veel vaja, et edasi areneda?

Meil on väga suur vajadus uute ruumide järgi algkooli majas. Need protsessid praegu toimuvad. Kose vallavolikogu on seda teemat arutanud, vallavalitsus on arutanud. Me jõuame teatatud lahendusteni järgmisel aastal.

Loodusainete spetsialist Inge Andresen “kulla valmistamise” katset tegemas. Kui raudnaela vaskvitrioli lahuses keeta, muutub see helekollaseks. Katset jälgivad õhinal nii õpetajad kui ka vallavalitsuse esindajad. FOTO: Andres Tohver

Merle Pussak, Kose vallavanem:



“Loodusainete labori loomine oli Kose gümnaasiumi ettepanek. Nad proovisid mitme kooli peale kirjutada projekti, see ei õnnestunud, aga sellist kohta, kus saaksid nii füüsika, keemia kui ka bioloogia õpetaja oma tunde anda ja katseid teha, oli väga vaja.

Investeeringu summa – 175 000 eurot – on suur ja kui sa sellest ainult kolm klassi saad, siis tekib paratamatult küsimusi, et mis selle raha eest tehakse. Need küsimused kerkivad esile iga investeeringu puhul.

Meie vallavalitsuses ja vallavolikogus mõistsime seda vajadust. Tänapäeval ei ole võimalik reaalaineid õpetada, kui ole korralikku laborit, korralikke ruume. Meie oleme rahul ja ma loodan, et õpilased on ka rahul. Iga kulutatud sent on läinud õpilaste heaks. Kõik see on väga vajalik, et üldse kaasaaegne kool olla.

Järgmine suurem investeering on meil praegu valla eelarvestrateegias Kose gümnaasiumi algklasside ruumide väljaehitamine. Neid laiendatakse praegu ehituses oleva Kose tervisekeskuse peale endistesse kutsekooli ruumidesse. Sinna moodustatakse ka tugikeskus. See on 1,4 miljoni eurone investeering. Alustame projekteerimisega järgmisel aastal.”