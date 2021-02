Korteri kommunaalarvetel on sageli remondifondi rida, mille peamiseks eesmärgiks on koguda raha renoveerimiseks või hoida varu ootamatuteks olukordadeks. Paraku jääb suurte kahjude korral ühistu rahakotist aga väheks ning abiks on korteriühistu kindlustus. Mida tasub teada korteriühistu kindlustusest ja miks peaksid ka oma korteri kindlustama?

Korteriühistu kindlustus vs. kodukindlustus

“Korteris elades on olulised mõlemad, sest Sinu kodukindlustus on abiks vaid korteri sees toimunud kahjude korra, kuid korteriühistukindlustus katab kodukarbist välja jäävad kahjud,” kommenteerib IIZI vara- ja isikukindlustuse tootearendusjuht Pille Plees. Seega üks täiendab teist ning ootamatute kulude vältimiseks on kasulik kindlustada nii kortermaja üleüldiselt kui ka iga korter eraldi.

Kortermajade puhul on levinud kahjuks näiteks tormiga lendu läinud katus, mille taastamise või parandamise eest vastutavad korteriomanikud ühiselt. Juhul, kui kortermaja ei ole kindlustatud, siis tuleks raha leida igal ühel enda säästudest. “Tegemist on korraliku väljaminekuga, mille saaks kindlustades ära hoida,” rõhutab Plees.

Miks mulle kodukindlustus?

Kui mõtled, et ühistu on juba korterid kindlustanud, siis tasub teada, et kindlustuskaitse laieneb vaid ühisomandisse kuuluvatele majaosadele nagu koridor, välisseinad, rõdu, aknad jne. Korterisiseseid kahjusid see aga ei hõlma ning kodukindlustuseta võid hätta jääda kahjude korral, mis puudutavad näiteks korteri siseviimistlust, põrandaid, lagesid aga ka kommunikatsioone.

Kodu on paljude jaoks kõige väärtuslikum vara, kus hoitakse isiklikke esemeid ja mälestusi. Lisaks nö korteri karbile, siseviimistlusele ja torudele on seal palju vara. Näiteks lumelauavarustus või talverehvid panipaigas, integreeritud köögimööbel või tehnika.