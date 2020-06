Suvi on tulekul. Aeg on mõelda remondi- ja ehitustöödele.

Kodused remonditööd kipuvad jääma tagaplaanile mitmetel asjaoludel. Olgu põhjuseks aja, oskuste või tööriistade puudus. Lisaks igapäevased kohustused ja ahvatlused – perega ajaveetmine, soojad suveõhtud või mõnel teisel aastal ka lumised suusarajad.

Seetõttu on mõistlik jätta töö remondifirma.ee meistritele. Remondifirma.ee on spetsialiseerunud remondi- ja ehitustöödele Tallinnas ja Harjumaal. Meie teadmistepagas on väga mitmekülgne ja suudame lahendada enamus koduga seotud sise- ning välitöid. Meie jaoks ei ole tähtis mis mure vajab lahendamist, ka pisemad tööd teostame suure rõõmuga.

Meie lugu

Tallinna magalarajoonide väsinud ilmega vannitubade remonttööd on muutumas üsna standartseks ja esmapilgul ei viidanud miski, et ees ootab midagi enamat.

Esmane hinnapakkumine sai koostatud just WC ja vannitoa remondile ning pakkumise sobivusel alustasime töödega. Lammutuspäeva poole peal oli selge, et väljend “paberist seinad” ei ole pelgalt sõnakõlks, kui köögi ja koridori sein peale plaatide eemaldamist põrandale pudenes.

Sein koosnes vaid metallvitsadega kokku tõmmatud ehitusplaatidest, mis olid oma aja totaalselt ära elanud ja muutunud tagasi algosadeks – seguks, liivaks ja tolmuks. Koos omanikuga otsustasime, et koostame uue pakkumise ja teeme ühe soojaga korda ka köögi ning ülejäänud koridori/esiku osa, mitte ei asenda vaid lagunenud seina kaasaegse karkassi ja kipsist vaheseinaga.

Remonti tehes tuleb alati olla valmis üllatusteks

Nagu ära lagunenud seinast ja algselt planeeritud vannitoa remondist poole korteri renoveerimiseks kasvanud tööst juba küllalt poleks, oli sellel objektil ees veel paar üllatust. Tõsi, üllatused on miski millega ehituses arvestada tuleb ja milleks meistrid alati valmis on.

Kui olime uued seinad omale kohale seadnud ja alustasime viimistlustöödega otsustas omanik, et parem on ette võtta juba terve korteri renoveerimine.

Seega hinnastasime tööde kolmanda järgu ja leppisime kokku uue tähtaja. Samuti käisime üle soovitud viimistluslahendused, ning tellisime veel ühe prügikonteineri.

Tüüpkorteri renoveerimine kui ideaalne investeering

Maja, milles töid teostasime ei olnud veel renoveeritud, kuid soodsa asukoha tõttu annab lihtne värskendusremont uuele üüripinnale kohese lisaväärtuse.

Seega uuendasime lisaks viimistlustöödele remondi käigus kogu korterisisese elektrisüsteemi. Ülejäänud tööd olid pigem kosmeetilise efektiga.

Kui koridori ja köögi seinad said sirgeks pahteldatud ja seejärel värvitud, läksime tubades lihtsama valiku teed – peale aluspindade siledamaks kõpitsemist kandsime seintele neutraalsetes toonides tapeedi. Lagesid kipsiga katma hakata ei olnud mõtet, needki pahteldasime siledaks ja kandsime peale paar kihti laevärvi ning tulemus sai väga viisakas ja tunduvalt soodsam, kui kipsplaadiga tehes.

Põrandale oli algselt planeeritud laminaatparkett, kuid kuna korteri põrandapinda ei olnud väga palju sai see upgrade-itud naturaalseks tammeparketiks. Lõppviimistluses püüab kvaliteetne põrand koheselt silma ja mõjub silmale meeldivalt. Lisaks on päris puu jala all tuntavalt soojem, mille lähedale saab vaid LVT. LVT on teisisõnu imitatsioon plaat, (inglise keeles Luxury vinyl tile) ja on hea asendus parketile või laminaadile. Kannatab ka niiskeid olusid ja sobib kasutamiseks köögis ning isegi pesuruumis, kuhu vett otse peale ei satu (näiteks dushikabiiniga vannitoas).

Esimesed asjad viimasena

Algsest vannitoa ja WC remondist polegi õiegi juttu tulnud. Ka siin viskas sisse paar üllatust, mis jooksvalt lahendada tuli.

Esimese asjana tuli seinasisese poti paigaldamise tõttu liigutada käteräti kuivatit. Kuna see on ühendatud küttetrassi, tuleb selleks kogu püstaku peakraan sulgeda. Lisaks on tegu vanade plasttorudega millede jätkamiseks on vaja spetsiaalset torukeevitust. Toruabi aitab sellistel puhkudel kõige kiiremini.

Teine tõrge saabus koroonakriisi tõttu tekkinud üleilmsest logistiliseks katastroofist, mille tõttu ei laekunudki soovitud dushikabiin. Otsisime kaubandusest saadaoleva kuid võimalikult sarnase toote, ning oligi viimane lihv antud.

Kui kaua kestis korteri renoveerimine?

Kogu töö võttis aega 5 nädalat. Kui oleksime alustanud kohe kogu korteri renoveerimisega, oleksime suutnud 4–5 tööpäeva kokku hoida.

Et pisitöödele ei kuluks tervet igavikku, võta remondifirma.ee-ga ühendust juba täna.

