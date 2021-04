Koroonaepideemia kasvatas möödunud aastal tuntavalt kullerettevõtete olulisust terves maailmas elutähtsate saadetiste toimetajatena klientide ja ettevõteteni. Mahtude hüppelise suurenemise tulemusel tõusis DPD grupi käive möödunud aastal 42% võrreldes 2019. aastaga.

Terves maailmas tegutsev DPD grupp toimetas möödunud aasta jooksul kohale kokku üle 1,9 miljardi saadetise, mis tähendab 7,5 miljonit pakki päevas. 2019. aastaga võrreldes tõusis saadetiste hulk ligi poole miljardi võrra.

Aasta tihedaimaks tööpäevaks osutus 30. novembril tähistatud “küberesmaspäev”, mil ühe päeva jooksul liikus kogu DPD grupi kullerite käest läbi kokku 13,9 miljonit saadetist.

DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss lausus, et täpsustatud numbrid Eesti kohta väljastatakse lähiajal, kuid üldiselt on kasv olnud Eestis sarnane, kui terves maailmas. “Kuigi väikeste erinevustega, siis mõjutas viirus elu terves maailmas küllaltki sarnaselt. Hüppeliselt kasvas vajadus kullerteenuse järele ning kiiresti viisime sisse ka kontaktivaba pakiveo,” selgitas Kirss.

“Viiruse mõju omapäradena saab kindlasti välja tuua ka seda, et oluliselt nihkus teenuste vajadus eraklientide suunal, nüüdseks on 55% kogu grupi mahust B2C. Erakordse kasvu DPD grupis tegid läbi spetsiifilised kategooriad nagu– toiduvedu ning tervishoid, mis näiteks Prantsusmaal kasvas lausa 115%,” lisas DPD Eesti tegevjuht.

Suurenenud nõudluse rahuldamiseks palkas DPD terve grupi peale otseselt või kaudselt juurde üle 20 000 töötaja.

DPD Eesti tegevjuht lisas, et mahtude hüppeline kasv oli kahtlemata väljakutsete rohke. “Oleme äärmiselt tänulikud oma töötajatele ja kõikide tehtud pingutustele. Suutsime kiirelt kohaneda ja oma jõude vajaduste järgi optimeerida. Mis aga meie olukorda tegi ehk mõnevõrra teiste riikidega võrreldes lihtsamaks on Eesti inimeste pakiautomaatide eelistamine ja juba olemasolev tugev pakiautomaatide võrgustik,” märkis Kirss. Pakiautomaadid võimaldavad meil liigutada märksa suuremat hulka pakke efektiivselt.

Koroonaviiruse üheks mõjuks oli ka mõningate ennustatud trendide tunduvalt varem esile kerkimine. “Näiteks 2024. aastaks ennustatud klientide suurenev nõudlus keskkonnasäästlike lahenduste ja pakiveo osas ning linnalogistika olulisuse kasv olid ennustatud tasemel olemas juba möödunud aastal. Seega tegi kogu kulleritööstus viiruse mõjul justkui mitmeaastase edasihüppe,” märkis Kirss.

DPD grupp omab Euroopa suurimat pakiveo võrgustikku, mis 97 000 kulleri ja enam kui 58 000 Pickup-punktiga toimetab kaubamärkide DPD, Chronopost, SEUR ja BRT abil igapäevaselt kohale 7,5 miljonit pakki ehk 1,9 miljardit pakki aastas. DPD grupi eesmärk on olla jätkusuutliku tarnimise eeskujuks ja saada juhtivaks e-kaubanduse kiirendajaks. DPD grupp on osa GeoPosti võrgustikust, mille käive oli 2020. aastal 11 miljardit eurot. GeoPost on Le Groupe La Poste valdusettevõte.

DPD Eesti on siseriikliku ja rahvusvahelise kullerpostiteenuse osutamise turuliider, mis teenindab Eestis nii era- kui ärikliente ligi 260 kulleri ja 240 sõiduki abil ning annab lisaks tööd 171 inimesele. Eestis omab hetkel DPD 196 Pickup pakiautomaati.

