Selleks, et poeskäigud oleksid kilekotivabad, oleks tarvis poeskäik läbi mõelda! Näiteks ostes paar üksikut puuvilja või mõne banaani, võib need asetada ostukorvi ka lahtiselt. Suuremate koguste jaoks kanna endaga kaasaas taaskasutatavaid puuviljakotte.

Appi tulevad korduvkasutatavad võrkkotid! Need on kaalult imekerged, seega neid on kerge kaasas kanda ega anna puuviljadele/juurviljadele märkimisväärselt kaalu juurde. Hinnasildid kleepuvad nende pinnale piisavalt püsivalt, nii et nad on kassasse jõudes kenasti omal kohal . Enamik võrkkottidest on ka masinpestavad. Võrkkotid on peamiselt mõeldud puuviljade ja juurviljade pakendamiseks ja nende kasutamine aitab vähendada igapäevast kilekottide tarbimist. Võrkkotte saab osta toidupoodidest, kuid Veganshop’i Zik-Zak puuvillast võrkkotte saate osta meie e-poest. Meie Zik-Zak puuviljakotid on valminud käsitööna Eestis!

Tee pai meie loodusele ja keskkonnale ning kasuta kilekottide asemel korduvkasutatavaid võrkkotte! Ja ära unusta ka korduvkasutatavaid ostukotte!

Korduvkasutatavate kottide kasutamine on lihtne viis keskkonna hoidmiseks ning see on kõikidele meist jõukohane (allikas: Veganshop)

Kuna meil kõigil juhtub, et mõnikord korduvkasutatavad kotid ununevad maha, siis paneme teile siia kirja 7 nippi, kuidas korduvkasutatavaid kotte meeles pidada:

Ostunimekiri pane kokku koos korduvkasutatavate kottidega! Kui arvestada juba nimekirja tehes sellega, mitu kotti tõenäoliselt tarvis läheb, siis suure tõenäosusega ei lähe need ka meelest; Peale kauba lahtipakendamist pane korduvkasutatavad kotid kohe tagasi enda käekotti või autosse, et need järgmine kord ilusti kaasas oleksid; Pane korduvkasutatavad kotid kusagile, kust need silma paistaksid. Näiteks välisukse lähedale koduvõtmete juurde; Hoia vähemalt üks korduvkasutatav kott alati enda käekotis, juhuks kui on tarvis kiiresti poest läbi põigata; Personaliseeri enda korduvkasutatavad kotid. Mida ägedamad need on, seda suurema tõenäosusega tahad sa neid kõigile näidata ega unusta neid koju! Kui oled juba poes ning tuleb meelde, et korduvkasutatavad kotid jäid autosse, siis pane oma käru kõrvale ja too need kotid ära! Paar korda nii tehes tõenäoliselt kotid enam autosse ei unune; Inimesed, kellel on iPhone, saavad kasutada äppi nimega “Reminders”, kus saab sättida, et igakord teatud asukohta jõudes saadaks äpp sulle märguande. Selleks mine “Reminders” rakendusse, lisa uus märguanne (näiteks “võrkkotid!”) ja seadistustest vali “Remind me at a location” ning määra asukoha alla enda kodupood!

Loodetavasti tulevad meie nipid teile kasuks!