20. juunil kuulutas Eesti Kooriühing Tallinna botaanikaaias välja kuraditosin koori- ja puhkpillimuusika aasta- ja aastatepreemiate saajat. Tunnustust jagus Viimsisse, kus saadi aasta dirigendi preemia ja Kuusallu tuli koostööpreemia.

Aasta kooriks 2020 sai kammerkoor Voces Tallinn (kunstiline nõustaja Risto Joost), kelle 2020. aasta tegemiste hulka kuuluvad kaheksa kontserti Iisraelis MustonenFesti raames ja hulk esinemisi Eestis.

Aasta dirigent 2020 tiitli pälvis Heli Jürgenson. Viimsi valla muusik on Tallinna kammerkoori ja Estonia seltsi segakoori dirigent, Eesti filharmoonia kammerkoori koormeister, peakoormeister rahvusooperis Estonia ja koorijuhtimise õppejõud Eesti muusika- ja teatriakadeemias. Tallinna kammerkoor pälviti 2020. aasta Eesti kammerkooride festivalil grand prix’ga. Aastal 2017 oli Heli Jürgenson 12. noorte laulu- ja tantsupeo “Mina jään” laulupeo peadirigent. Kuusalu dirigent ja koorijuht Taavi Esko sai aga kooriühingu auliikmeks.

Tormise pärand tõi preemia

Koostööpreemia 2020 pälvis Veljo Tormise kultuuriselts. Helilooja Veljo Tormise 90. sünniaastapäeva tähistati mitme sündmusega ning mullu avati ka helilooja virtuaalkeskus.

“Koostööpreemia sai Veljo Tormise kultuuriselts, Ulvi Rand ja Iti Teder. Kooriühingu aastaraamatus on preemiat kajastavalt märgitud helilooja Veljo Tormise 90 aasta juubeli tähistamise üritusi, Tormis Kõrveaial 2020 programmi- ja tehnilist teostust ning helilooja virtuaalkeskuse avamist,” ütleb kultuuriseltsi tegevjuht Ulvi Rand.

Kuidas Tormise virtuaalkeskus elab? Selle esimene osa avati ju mullu augustis, kui tähistati helilooja 90. sünniaastapäeva.

“Virtuaalkeskuses on käimas teise etapi arendustööd. Peatselt peaks nähtavaks saama uudisterubriik ja fotogalerii. Hetkel käivad viimased koosolekud, parandused, arendused veebidisainerite ja arendajatega,” räägib Uivi Rand.

Tema sõnul on kogu talve jooksul tehtud tööd helilooja kogudega ja loomepärandiga. Regilaulu moodul ootab oma järge, et avalikuks saada selle aasta lõpuks.

Suvi ja sügis üritustest rikas

Selle aasta esimene pool on olnud kultuuritegijatele, -korraldajatele ning ka -tarbijatele raske. COVID-19 epideemia sundis üritusi järjest ära jätma, proove ja harjutusi virtuaalilma kolima. Nüüd on nakatumisnäitajad alla 50 ning suvine kultuurielu toimub täiel rinnal. Mida huvitavat Kuusalu vallas ette võetakse?

Ulvi Rand ütleb, et kihelkonna kaitsepühaku ehk Lauritsa pidustused ei jää augustis pidamata.

“Alustame üritustega 10. augustil ja kulmineeruvad need 14. augustil lauritsapäeva rahvapidustustega. On nii kontserte, teatrit, mõttekodasid, konverents, laat ja toidutänav, tegevused lastele, õnneloos jne,” seletab Rand. Täpsem reklaam saab nähtavaks pärast jaanipäeva ja seda eelkõige Facebooki lehel nimega Lauritsapäev Kuusalus.

Suured lootused on Kuusalus ka sügishooajale ning üritusi on tulemas mitu. Eelkõige on ees kaks suurt juubelit. Kuusalu pasunakoor saab 150- ja Kuusalu aleviku rahvamaja 115-aastaseks. Lisaks toimuvad valla laululapse võistlus, Harjumaa kilva meistrivõistlused Mnemofriik 2021, palju teatrit, kontserte, näitusi ja perepäevi.

“Loodame, et kõike plaanitut saab sel sügistalvisel hooajal ka ellu viia,” loodab kultuurijuht.

Koori- ja puhkpillimuusika aastapreemiate laureaadid 2020

• Aasta koor 2020 – Voces Tallinn (kunstiline nõustaja Risto Joost)

• Aasta puhkpilliorkester 2020 – Tapa linna orkester (dirigent Priit Rusalepp)

• Aasta dirigent 2020 – Heli Jürgenson

• Aasta dirigent-muusikaõpetaja 2020 – Margot Peterson

• Aasta noor dirigent 2020 – Nele Erastus

• Aasta orkestridirigent 2020 – Riivo Jõgi

• Aasta toetaja 2020 – kultuuriministeerium

• Aasta korraldaja 2020 – Marika Kuusik

• Aasta tegu 2020 – kollektiivijuhtide palgatoetuse meede

• Koostööpreemia 2020 – Veljo Tormise kultuuriselts

• Aasta koorihelilooja 2020 – Erkki-Sven Tüür

• Aastate koorihelilooja – Olav Ehala

• Aasta kooriplaat 2020 – Entel-Tentel 50. Eesti Raadio laste laulustuudio

Lisaks kooriühingu aastapreemiatele anti üle Uno Järvela Fondi stipendiumid: 2020. aastal pälvis peastipendiumi Hirvo Surva.

Kultuuriminister Anneli Ott andis üle kultuuriministeeriumi tänukirjad dirigentidele, kes on aasta jooksul auhindu saanud vabariiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel. Möödunud aastal oli võidukaid koori- ja orkestrijuhte 18.

12 tiitlile kandideeris 66 nominenti, kelle hulgast tegi valiku Eesti Kooriühingu muusikanõukogu. Hinnati kooride, orkestrite ja dirigentide muusikalisi saavutusi, kontserttegevust, salvestusi, osalust konkurssidel ning panust ümbritsevasse kultuuriruumi. Tiitlisaajatele välja pandud preemiad on rahalised.