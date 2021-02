Haridusjuhtide Praktikaprogramm, mille kutsusid möödunud aastal ellu Heateo Haridusfond ja Tallinna Haridusamet koostöös Fontesega, jätkab teise lennuga. Tegemist on unikaalse arenguprogrammiga, mis viib koolijuhi tunnustatud juhtimiskultuuriga ettevõttesse või asutusse praktikale. Sel korral suunduvad praktikale kokku 12 koolijuhti Tallinna, Tartu, Valga ja Narva koolidest, kellele pakuvad tuge tippjuhtidest mentorid.

Programmi eesmärk on edendada Eesti koolijuhtimise kvaliteeti, anda koolijuhtidele sügav sissevaade kaasaegse juhtimiskultuuriga ettevõtte või asutuse igapäeva ja nende toimimismudelitesse, et praktilise kogemuse kaudu omandada tippjuhile omaseid juhtimisoskusi. Programmi kestus on kokku üheksa kuud, millest esimesed kolm kuud töötab koolijuht täiskohaga kindlas organisatsioonis ning seejärel naaseb kooli, et kogutud teadmisi ja ideid oma koolis rakendada.

“Nii koolijuhtide kui ettevõtete positiivne tagasiside kinnitasid, et programmil on oma koht Eesti koolijuhtimise arendamises. Programmi tulemusel käivitasid koolijuhid tegevusi digiarengu edendamiseks oma koolides, kaasajastasid personalijuhtimist ja saadi innustust koolide-ettevõtete vaheliseks tihedamaks koostööks,” selgitab Heateo Haridusfondi projektijuht Ulla Kamp.

“Teise aasta organiseerimisel liitusid korraldajate ringiga Tartu Linnavalitsus ning Haridus- ja Teadusministeerium, mis lõi ka Tallinnast väljaspool tegutsevatele koolijuhtidele võimaluse praktikaprogrammis osaleda. Tänavuses lennus on kaks korda rohkem osalejaid ja ettevõtete kõrval pakub praktikat ka avalik sektor, mida esindab Töötukassa,” lisab Kamp.

“Tartu linna hariduselu jaoks on praktikaprogrammis osalemine väga oluline seetõttu, et osalevad direktorid saavad lisaks programmi poolt pakutavale rohkem teadmisi ka ettevõtjate ootustest koolidele ja luua suhteid tuleviku koostöö jaoks,” räägib Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Riho Raave. “Meie ootus on, et koolijuhid jagavad oma head kogemust ka teistele ametikaaslastele ning on valmis panustama Tartu hariduselu arengusse ka laiemalt.”

Praktikaprogrammis osalev Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi direktor Siret Paasmäe on kooli juhtinud 15 aastat ja enne seda töötas ta Maardu Gümnaasiumis õpetajana. “Haridusmaailmas tegutsemine on alati olnud minu kutsumus. Praktikaprogrammi kogemus võimaldab mul sellesse valdkonda uute väärtuslike teadmistega panustada,” leiab Siret Paasmäe. “Koolisüsteemis tuleb aja ja arengutega kaasas käia, sinna hulka kuulub ka tulemuslik juhtimine. Koos mentori ja Veriffi arendusjuhi Tiit Paananeniga saan kindlasti sisuka arusaama nende organisatsiooni toimimisest, mismoodi juhitakse muutuste protsesse ja kuidas kaasatakse oma inimesi,” täiendab koolijuht.

Programmis osalevad viis Tallinna haridusasutuse juhti (Tallinna Kopli Ametikool, Tallinna Saksa Gümnaasium, Tallinna Järveotsa Gümnaasium, Tallinna Ühisgümnaasium, Tallinna Pae Gümnaasium), kolm Tartu haridusasutuse juhti (Tartu Hansa Kool, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium ja Tartu Mart Reiniku Kool) ning neli riigikooli juhti (Tallinna Majanduskool, Tartu Kunstikool, Valga Gümnaasium, Narva Vanalinna Riigikool). Mentoreid ja praktikavõimalusi pakuvad Bolt, Fortumo, LHV, Pipedrive, SEB, Swedbank, Telia, TransferWise, Töötukassa ja Veriff.

