“Väikeettevõtjana tegutsedes tekkis mulle idee rajada uuendusmeelne väikeste ladude kompleks. Väga raske oli ühele või teisele kaubale kaasaegset ja turvalist hoiuruumi leida. Teiste ettevõtjatega kõneldes selgus – neil sama mure,” kõneleb Kookoni asutaja Rait Minumets.

Nüüd, mil Kookoni asutamisest on möödas kuus aastat, ei ole Rait Minumetsal ega paljudel teistel väikeettevõtjatel kaupade ladustamise probleemi. Mugav ning turvaline tarvikute hoiukoht võimaldab kasutada väikeladusid ka inimestel, kes varem küll soovisid hoiustada paati, mootorratast või muud hobitehnikat, kuid ei leidnud selleks sobivat panipaika.

Esimene väikeladude kompleks valmis viis aastat tagasi Laagri piirkonnas Tänassilma tehnopargis. Nüüdseks on neid Harjumaal kokku viis: kaks laohoonet asuvad Laagri piirkonnas, kaks Ülemiste piirkonnas ning üks Peetris. Juuni lõpus avatakse uus laokompleks Tabasalus Harku tee ääres.

“Lihtsamat laadi, n-ö klassikalisi miniladusid me ei paku. Oleme sammu edasi astunud, täites turul senini puuduva väikeladude tühimiku. Arendame ja anname üürile ladusid, mille pindala on 20–150 ruutmeetrit,” täiendab Rait Minumetsa äripartner, samuti Allstore Assets OÜ juhatuse liige Mikk Arakas.

Nutiladu – mis see on?

Tegemist on kompaktsete lao- ja tootmisruumidega, mille loomisel on kasutusele võetud ka Eesti ettevõtete kõrge kompetents infotehnoloogia alal. Osaühing Allstore Assetsile kuuluvad laod on sõna otseses mõttes nutikad laod.

“Oleme arendanud mobiilirakenduse, mis teeb üürnikule lao kasutamise ja haldamise väga lihtsaks, ökonoomseks ja aega säästvaks,” räägib Mikk Arakas. See tähendab, et lao kasutaja saab nii kodust kui ka ükskõik millisest paigast maailmas avada Kookoni mobiilirakenduse abil territooriumi tõkkepuu ja laoruumi ukse. Lisaks saab rakenduse abil juhtida laoruumi valvestust, anda teistele kasutajatele ligipääsuõiguseid, jälgida kaamerapildi vahendusel, mis toimub lao ees (kes ja kui palju sinna kaupa toob või ära viib jne). Kui laoruumis jäävad tuled põlema, saab needki ühe nupuvajutusega kustutada. Kliendi soovil saab videokaamerad paigaldada ka boksi, et jälgida laoruumis toimuvat. “Kaasaegne läbipääsusüsteem aitab kokku hoida inimeste aega. Samuti annab Kookoni mobiilirakenduse kasutamine suure panuse keskkonnasäästlikkusse. Keegi ei pea ainuüksi kauba väljastamiseks või vastuvõtmiseks kohale sõitma, kõike saab juhtida ja jälgida distantsilt,” kõneleb Rait Minumets.

Kokku on Allstore Assets OÜ ehitanud 170 laoruumi, mis kõik on ka aktiivses kasutuses. Ükski klient pole lao võtit omanike käest küsinud – kõik on väga rahul uuendusliku mobiilirakendusega.

Kookoni peamised rentnikud on väiketootjad ja -ettevõtted. Esindatud on pea kõik ärivaldkonnad. Hoonetes tegutsevad töökojad, e-poed, teeninduse ja toitlustusega tegelevad ettevõtted, ehitusfirmad, tehnikakaupade maaletoojad, vabatahtlikud ühendused, hobitehnika hoiustajad jne. Klientide hulgas on ka välismaiseid ettevõtjaid, kes juhivad oma kaubavahetust koduriigist, kasutades selleks Kookoni tänapäevaseid IT-lahendusi.

“Laopinna on rentinud ka mõni väiksem tootmisettevõte, mis kasutab laoruumi nii tootmis-, ladustamis- kui ka kontoripinnana üheskoos,” ütleb Mikk Arakas. Nii on Tabasalu valmivas U-kujulises hoones ühe laoboksi broneerinud keevitusfirma, mis hakkab sealsamas ka teenustööd pakkuma.

Väikeettevõtjate kõrval on laopindade rentnikeks – tõsi küll, tunduvalt väiksemas mahus – eraisikud. Hoiustatakse paate, mototehnikat, jalg- ja mootorrattaid, mööblit – kõike, mida ühel inimesel võib olla tarvilik teatud ajaks varjule panna.“Hoonekomplekside välisilmest rääkides on need U- või E-kujulised majad. Nii on laod koos nagu kookonis, turvakaameratel on ulatuslik ülevaade kogu territooriumist, samuti on võimalik ratsionaalsemalt bokside kasutamist korraldada. Ehitajaks on meil pikaajaline partner, kelle töökvaliteeti usaldame meie ja usaldavad juba viis aastat ka meie kliendid,” täiendab Mikk Arakas.

Kui suur on laopinna ruutmeetri üürihind?

“See sõltub põhiliselt kahest parameetrist: ruumi suurusest ja rendilepingu kestusest. Laoruumide üürihinnad algavad meil 120 € kuus,” ütleb Mikk Arakas. Sellele lisanduvad käibemaks ja kommunaalkulud. “Kuna kõik Kookoni laohooned on varustatud 50 kW päikeseelektriparkidega, siis meie kliendid tarbivad valdavalt rohelist energiat,” kinnitab Rait Minumets.

Jääbki veel küsida, kas sellise Eesti meeste poolt välja mõeldud nutiladude süsteemi vastu mujal maailmas pole huvi tuntud? Seda enam, et ehituslikult pole ju maailma avastatud, uuenduslik on vaid nutirakendus.

“Ei salga, et meie kontseptsiooni vastu on ka mujal maailmas innukat huvi tuntud,” ütleb Rait Minumets. Enne aga, kui laia maailma minna, saab rentnikele üle anda Tabasalu Kookoni laoruumid. Seda enam, et 24st on seitsmele üüriline juba olemas. Ja ega teisedki tühjaks jää – elu on seda näidanud.