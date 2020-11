Möödunud kevad oli igas mõttes eriline. Praegust segadust ei osanud ette näha ka mõni osavam prohvet. Hetkega kapseldati koju miljonid inimesed enda lähedaste ja perede keskele.

Ka siis, kui tundus, et nüüd saab aja maha võtta, oli oluline teatud mahus tööd jätkata. Korraga leidus palju neid, kes pidid töötama 100%-liselt kodukontorist. Samas kohtas ka teisi, kellele taoline töötamisviis üldse ei sobinud. Sellegipoolest jääb vaid mõelda, et millised on kaugtöö eelised võrreldes traditsioonilise töötamisega? Kuidas mõjub kaugtöö meie töötulemustele?

Distantsilt töötajatel on rohkem vabadust

Kaugtöö üks suuri plusse peitub kindlasti vabaduses, mis muudab töötaja õnnelikuks, produktiivseks ja rahulolevaks. State of the American Workplace avaldas raporti, kust ilmnes tähelepanek, et inimesed, kes töötavad distantsilt kaks või kolm päeva nädalas, on töösse rohkem kaasatud. Näiteks, kui tead, et pead sõitma maale pere külastama või meenub, et pärastlõunal osaled laste tennisematšil, siis pidevalt kontoris töötades peaksid tõenäoliselt vaba päeva võtma. Ent kaugtöötades saab töötaja samaväärselt oma ülesandeid täita, tehes korraga nii tööd kui pühendades aega ka perele.

Peale selle võimaldab kaugtöö viia mõtteid veidi mujale. Näiteks hoiad pöialt oma lemmik jalkameeskonnale ning tead, et õige pea ootab neid ees suur matš. Selleks, et kaasaelamine oleks veelgi põnevam, on hea võtta eesmärgiks spordiennustus, millega panustad veidike raha, et võita priskeid auhindu.

Suurenenud produktiivsus ja sooritusvõime

FlexJobs ametlik küsitlus 2019. aastal leidis ühe huvitava tõsiasja. Nimelt 65% vastanutest uskusid, et kaugtöö muudab neid produktiivsemaks võrreldes traditsioonilises kontoris töötamisega. Muuhulgas märkisid 49% vastanutest, et kiireks tööülesannete täitmiseks ei suundu nad tavapärasesse kontorisse, vaid koju.

Juhul, kui näiteks kodus ei ole väikelapsi või teisi tähelepanu segavaid tegureid, on keskendumisvõime kaugtöötades kordades parem. Just seetõttu, et kodus on rohkem vaikust, vähem mõttetuid kohtumisi ja muid ebavajalikke jutte töökaaslastega.

Kaugtöö pakub töötajatele ja ettevõttele ka võimalust rohkem keskenduda sooritusvõimele. Tihtipeale kontori keskkond võib olla petlik ning isegi, kui tuled vara ning lahkud hilja, mõeldes, et küll täna sai palju tööd tehtud, siis reaalne sooritusvõime on madal. Pärast koroonapandeemiat on mitmetelt töötajatele uuritud, et kas nad soovivad töötada distantsilt või kontorist ning 60% vastanutest olid kodukontori poolt.

Kaugtöö säästab ettevõtete raha

Usud või mitte, aga kaugtöö vähendab väga palju ettevõtte kulusid. Kui kontoris on füüsiliselt vähem inimesi, pole vaja ka niivõrd palju ruumi eest maksta. Üsna tavaline on, et ühes keskmises töökohas leidub väga palju laudu või töökohti, mis on täitmata. Samas, kui inimesed neid kohti ei vaja, saab ka ruumi arvelt veidike kokku hoida. Töö korraldamiseks piisab ainult paar korda nädalas kohtumistest, kas siis virtuaalselt või näost-näkku.

Näiteks Stanfordi uurimus tõestas, et kaugtöö säästis ühele ettevõttele ligi 2000 dollarit töötaja kohta. Peale selle, et töötaja viibib tihedamalt kontoris, pead aina enam panustama ka töökoha heaolule, sealhulgas kohvi- ja trükimasinate pidevale hooldamisele ja muudele hüvedele.

Positiivne mõju keskkonnale

“Näiteks 3,9 miljonit töötajat, kes poole oma ajast täitsid tööülesandeid kodust, vähendasid märgatavalt kasvuhoonegaaside emissioonide kogust, sest kogu aasta jooksul sõidab teedel pea 600 000 autot vähem,” märgib State of Telecommuting in the U.S. Employee Workforce raportis. Muuhulgas need, kes töötavad osaliselt kodust ei läbi ka aasta jooksul 7,8 miljardit kilomeetrit, väldivad 3 miljoni tonni kasvuhoonegaaside atmosfääri paiskamist ning hoiavad kokku 980 miljonit eurot, mis kulub naftale. Peale selle mõjub loodusele positiivselt ka see, kui kulub vähem paberit ning ressursse tööruumide kütmisele.

Niisiis, nagu näed on põhjuseid kaugtöötamiseks mitmeid, alates keskkonna säästmisest lõpetades suurenenud töövõimega. Sellepärast tasub oma tööandjaga väga hoolikalt mõelda, kas mingis osas saab ülesandeid täita ka distantsilt või on vajalik kontoris kohapeal viibimine.