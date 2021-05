Kolmapäeval said allkirjad omavalitsuste, kogukondade ja ettevõtjate omavahelise koostöö innustamiseks ellu kutsutud maal elamise päeva korraldamise koostöökokkulepe.

„Maal elamise päev, kuhu on sel aastal end kirja pannud juba 33 omavalitsust, on omavalitsuste vaatest väga oluline sündmus. Ühtlasi näitab see elamussündmus, kui vajalik on maaelu laiem tutvustamine meie elanikele. Valdades avavad huvilistele oma uksed raamatukogud, kultuurikeskused, külalised saavad maitsta kohaliku lasteaia või kooli toite – loodan, et ka sel aastal on osavõtt Maal elamise päevast suur ning inimesed saavad tutvuda maal elamise heade külgedega,“ leidis Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor Veikko Luhalaid.

Rakvere vallavanem Maido Nõlvak käis väikese juhtgrupiga 2019. aastal Eesti tuuril, et tutvustada kohalikele omavalitsustele antud päeva eesmärke, jagas ideid päeva läbiviimiseks ning motiveeris omavalitsusi Maal elamise päevaga liituma.

„Kui maal elamise päeva algataja Krista Habakukk tegi mulle kolm aastat tagasi ettepaneku ürituse planeerimise meeskonda tulla, andsin kohe nõusoleku osalemiseks. Sain aru, et antud üritus on nii meie vallale kui kogu Eesti maapiirkondadele väga oluline. Omavalitsusel on kaks kõige strateegilisemat eesmärki: esiteks teha kõik selleks, et valla elanikud tunnevad ennast oma elukeskkonnas hästi. Kõik teenused on olemas ja kättesaadavad. Teine eesmärk on, et uued inimesed tuleksid valda elama,“ tõi Rakvere vallavanem Maido Nõlvak esile.

„Maal elamise päev liidab kogukondi ning inimestel on hea võimalus oma elukeskkonda näidata ja külalistele tutvustada. Need, kes tunnevad rõõmu ja uhkust oma kodukandi tegevustest ja üheshingamisest, nakatavad ka külalisi siia tagasi tulema. Kas siis järgmistele üritustele või hoopis mõttega vahetada oma linnakorter maamaja vastu. Pole paremat und kui jääda magama ööbikute laksutamisega ja ärgata kuke kiremise saatel. Rakvere vald on üle-eestilisel Maal elamise päeval osalenud mõlemal aastal ning osaleb kindlasti sellel ja järgnevatel aastatel. Maal elamise päev on tulnud, et jääda,“ sõnas Nõlvak.

Kolmandat korda toimuv Maal elamise päev peetakse sel aastal 25. septembril. Lisainfot saab lehelt www.maalelamisepaev.ee.

Koostöökokkuleppe allkirjastasid maaeluminister Urmas Kruuse, siseminister Kristian Jaani, riigihalduse minister Jaak Aab, Eesti Külaliikumine Kodukant, Eesti Leader Liit, Maaelu Edendamise SA, Põllumajandusuuringute Keskus, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Rakvere vald ja Navicup OÜ.