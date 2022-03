ApolloTV on uudne lähenemine sellele, kuidas tarbida televisiooniteenust.

Lisaks klassikalisele saatekava järgi vaatamisele on platvormil lihtsasti kasutatav meelelahutuskeskkond, mis sisaldab kõikide saadete järelvaatamist, eksklusiivseid ette vaatamise võimalusi ja suurt valikut reklaamivaba filmi-, sarja- ja lastesisu.

See tähendab, et ApolloTV-d saab kasutada nii igapäevasündmustega kursis olemiseks kui ka nõudluspõhiselt oma lemmiksaadete või filmide vaatamiseks.

Meie telekanalite valikus on 50 eriilmelist telekanalit, mis lisaks tavapärastele Eesti kanalitele pakuvad meelelahutust nii lastele kui ka filmisõpradele ja ajaloohuvilistele. ApolloTV kõik funktsionaalsused on kasutatavad ühes paketis ühe kuumakse eest.

ApolloTV on sisuvalikus keskendunud eestimaisele sisule. Platvormilt leiab nii filmiklassikasse kuuluvaid meistriteoseid nagu „Viimne reliikvia“, „Nimed marmortahvlil“ ja „Nukitsamees“ kui ka kõige värskemaid kassahitte nagu „Jahihooaeg“, „Tõde ja õigus“ ja „Eesti matus“.

Sisu paljusus ei jäta külmaks ühtegi vanuserühma. Peale selle on kõik suuremates telekanalites näidatud linateosed lisatasudeta järelvaadatavad 14 päeva jooksul.

ApolloTV töötab igal platvormil. Kõik mugavused on kasutatavad nutiteleris, taskuseadmes, tahvelarvutis või läbi digiboksi. ApolloTV Premium pakett sisaldab kuut samaaegset vaatamiskohta, mis tähendab, et kogu pere saab sõltumata oma asukohast või seadmest samal ajal nautida endale sobivat sisu.

Vähe tähelepanu on saanud ApolloTV digiboks, mis teeb iga teleri nutikaks ja on keskkond, mis võimaldab Androidi platvormi abil kõik endale sobivad teenusepakkujad, olgu see muusika (Spotify) või mõni välismaine voogedastusplatvorm (Youtube AmazonPrime), koondada ühte lihtsalt ja mugavalt hallatavasse keskkonda ja seeläbi oma suurele ekraanile.

Lisaks tänapäevasele teleteenusele on ApolloTV-ga võimalik parandada ka enda kodust internetikvaliteeti. Meie pakutav kvaliteetne 4G on piisav, et toetada televisiooni vaatamisele lisaks kodukontoris töötamist või veebis surfamist.

Mobiililevi eest peitu jäävate asukohtade tarbeks on võimalik lisada väliantenn, mis parandab märgatavalt kasutajamugavust.

Seega tänapäevane teleteenus, mitu vaatajakohta igas seadmes ning kvaliteetne internet teevad ApolloTV-st sinu kodu kõikehõlmava meelelahutusteenuse.

Personaalse pakkumise saamiseks jäta kontaktid aadressil liitu.apollo.tv või võta ühendust e-kirjaga liitu@apollo.tv või helista tööpäevadel kell 08.00–20.00 ja laupäeviti kell 08.00–12.00 telefonil +372 620 7778.