Vananemisest tulenev juuste väljalangemine

Igapäevaelus esineb kahte sorti juuste väljalangemist: pöördumatut väljalangemist, mis esineb tihti vananevatel meestel ning mida tuntakse ka kui juuste hõrenemist, ja pöörduvat juuste väljalangemist, mis on juuste kasvuprotsessi loomulik osa. Mida teha aga siis, kui näib, et juukseid langeb peast erakordselt palju ning see on muutunud ägedaks probleemiks?

Stressi põhjustatud juuste väljalangemine

Stressirohked perioodid elus, nagu haigused ning isegi liigne töökoormus võivad põhjustada tavapärasest suuremat juuste väljalangemist.

Naistel käivad käsikäes juuste väljalangemisega hormoonid, mis raseduse lõppedes põhjustavad tihtipeale juuste väljalangemist. Siiski on üks peamiseid juuste väljalangemise põhjustajaid stress, olgu selleks tööstress, eraelus toimuv, kehakaalu muutused või muud tegurid.

Stressirohkel perioodil ei jõua toitained juusteni, mistõttu võib esineda suuremat juuste väljalangemist kui tavaliselt. Kuna stressirohkel perioodil on inimestel suurenev unepuudus, siis võiks kaaluda süüa Bears with Benefits melatoniiniga imemaitsvaid kummikarusid, mis aitavad paremini ja kiiremini uinuda.

Koroonast põhjustatud juuste väljalangemine

Ka paljud koroonaviiruse läbipõdenud on mitu kuud pärast viiruse läbipõdemist märganud, et nende juuksed hakkavad välja langema.

Koroona ehk COVID-19 põhjustab kehas suurt stressi, mistõttu ei jõua vajalikud toitained juusteni ja need hakkavad välja langema.

Viiruse põhjustatud stress paneb aga keha olukorda, kus tuleb prioritiseerida keha toitainete jaotust ning juuksed jäävad tagaplaanile.

Stressi tõttu võib korraga kuni 70% juustest minna juuste kasvutsüklis väljalangemise faasi ning esineda võib äge juuste väljalangemine.

Kuidas aga juuste väljalangemist ennetada ja juba tekkinud kadu peatada?

Õnneks on ka stressi põhjustatud juuste väljalangemine pöörduv. Osa juuste kasvutsüklis hakkavad uued karvad kasvama kohe pärast eelmise karva langemist ning juuksed taastavad oma normaalse paksuse üheksa kuu jooksul pärast märkimisväärse kadu tekkimist.

Selleks aga et juuste kasvufaasi pikendada, kiirendada ning ka väljalangemist ennetada ja vähendada, on võimalik kasutada mitmesuguseid abinõusid.

Biotiin

Biotiin on oluline juuste kasvu stimuleeriv vitamiin, mis annab juustele pikema elujõu ning tagab nende normaalse struktuuri. Biotiini leidub näiteks Bears with Benefits Hair Vitaminsi suhkruvabades juuksekasvu vitamiinides, mis vähendavad juuste väljalangemist ja pikendavad juuste kasvufaasi ning võimaldavad seetõttu juustel pikemaks kasvada. Samuti on tugeva toimega kapslite kujul biotiini sisaldavad juuksevitamiinid Vita-Age Krinofort hair vitamins, mis panevad juuksed uuesti kasvama.

Juuste väljalangemist vähendav šampoon

Juuste väljalangemise vastu aitab näiteks ka Vita-Age Krinofort juuste väljalangemist ja hõrenemist vähendav šampoon, mis stimuleerib peanahka ning tugevdab juuksekiudu. Vita-Age Krinoforti tootesarjas on ka seerum, mis on kliiniliselt tõestatud vähendama juuste väljalangemist 80% ning kiirendama uute juuste kasvu kuni kolm korda.

Kuna juuksed hakkavad välja langema 3–5 kuud pärast perioodi, mil keha kogeb kõrgel tasemel stressi, soovitame näiteks pärast koroonaviiruse läbipõdemist hakata kohe kasutama juuste väljalangemise vastaseid tooteid, et võidelda väljalangemisega juba enne selle tekkimist. Suure valiku biotiini sisaldavaid toidulisandeid ning teisi juuste väljalangemise vastaseid tooteid leiad Macta Beauty ilukaubamajast.