Kolm küsimust

Signe Siim, Eesti kunstimuuseumi haridus- ja publikuprogrammide arendusjuht

Kuidas õnnestus muuseumil enda tutvustus veebi kolida?

Meie haridustöö kuraatorid on aja jooksul loonud kasulikke õppematerjale, millest mitmed on nüüd kättesaadavad ka veebis. Üks neist on mahukas haridusprojekt “Eesti kunsti Digisild”: Eesti Kunstimuuseumi haridusspetsialistide, kuraatorite ja koguhoidjate loodud komplekt, milles saab video vahendusel tutvuda eesti kunstnike loomingu ja muuseumide püsiekspositsioonidega, täita töölehti ja vastata küsimustele.

Mida vaadata saab?

Projekt “Eesti Kunsti Digisild” koosneb 20 lühivideost ja neid saatvatest töölehtedest. Videotes tutvustavad muuseumi töötajad Eesti kunstilugu ja muuseumi kogu ‒ üht olulisemat kunstikogu Eestis. Töölehed aitavad mõista ja mõtestada esitatud teemasid ning loovad võimaluse lisategevusteks.

Digisilla materjalid hõlmavad mitmesuguseid teemasid, kattes lisaks kunstile ka eri ajastute ühiskonna toimimist ning muudki.

Kadrioru kunstimuuseumi kogus saab tutvuda 17.‒19. sajandi kunsti ja ühiskonnaga eri teemade ja valdkondade kaupa. Niguliste muuseumi teemaplokk tutvustab Niguliste kiriku arhitektuuri ja keskaja kunsti ühes tollase maailmapildiga ning keskajal tegutsenud meistreid. Adamson-Ericu muuseumi ja Kumu kunstimuuseumi videod annavad ülevaate 18.‒20. sajandi eesti kunstist.

Kellele on “Digisild” mõeldud?

Videod ja töölehed on suunatud põhikooli kolmandale astmele, gümnaasiumile ja kutsekoolidele eesmärgiga pakkuda õpilastele harivaid kunstiteadmisi. Samas on need kultuurseks vahepalaks ka täiskasvanutele.

Lisaks “Digisillale” pakub õppematerjalide rubriik huvitavaid loovülesandeid nii koduõppe täiendamiseks kui ka põnevaks vahelduseks ning ekraanivabaks ajaveetmiseks pere ja sõpradega. Kumu kunstimuuseumi teemalehel saab näiteks täita töölehte “Võlujälg” ja tutvuda lindude-loomadega “Varamu” püsiekspositsiooni põhjal. Ülesanded, mis on seotud Gordon Matta-Clarki näitusega, selgitavad aga ruumi ja arhitektuuri ning tänavakunsti olemust.

Vaata lisa Eesti kunsti Digisild.