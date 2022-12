Kuidas suures pühadesaginas parklates toimuvaid õnnetusi ennetada?

Nagu iga kord jõulude saabumisega, on kaubanduskeskuste parklates detsembrikuus tavapärasemalt rohkem autosid. Mida rohkem on aga autosid, seda suurem on ka tõenäosus, et aset leiab mõni ootamatu kindlustusjuhtum. Parklates enim levinumad õnnetused on need, kui parkimiskohale või sealt ära sõites kahjustatakse kõrval olevat sõidukit või riivatakse autouksega teist sõidukit. Õnnetused tulenevad tihti hajameelsusest, kuid samas ka kiirustamisest, närvilisusest või piiratud nähtavusest. Ummikute tekkimisel on just kannatamatud autojuhid need, kes hakkavad möödasõitu tegema seal, kus see on võimatu või tagurdavad otsa taga seisvale sõidukile. Vaja on kannatlikkust.

Milliseid nippe võiksite soovitada?

Parkimiskohale tuleks võimalusel tagurdada, sest nii on sealt hiljem turvalisem välja sõita. Lisaks tasuks ka aega võtta iga manöövri jaoks ning veenduda enda ja kaasreisijate ohutuses. Parkimismajas on praeguse suure lumesaju tõttu parem parkida seetõttu, et õues ei näe autojuhid sageli parkimisjooni, kuid parkimismajas seda probleemi ei ole. Autojuhid soovivad sageli leida parkimiskoha, mis sissepääsule lähim, aga unustatakse, et keskustes on sissepääse erinevaid . Näiteks Ülemiste keskuse viiekorruselise parkimismaja viimase korruse parkla on just see, kus sageli vähem autosid ja ruumi rohkem, kuid samas pääseb otse siseruumidesse. Teada-tuntud tõde on, et mida rohkem parkla serva parkida, kus on ka vähem sõidukeid, seda turvalisem seal on.

Mida teha siis, kui pärast ostude tegemist auto juurde tagasi pöördudes on õnnetus juhtunud?

Alati leidub ausaid inimesi, kes ootavad kannatanut või teavitavad auto omanikku mõnel muul moel. Kui aga õnnetuspaigalt on kahju tegija juba lahkunud, tuleks teavitada politseid ning oodata, et nemad olukorra kirjalikult fikseeriksid. Kindlasti võib ka ise pilte teha ja jätta meelde asukoha, kus sõiduk täpselt parkis. Võimalik, et kindlustusandja saab teha ostukeskusele kaamerapäringu ja on võimalik tuvastada kahju tekitanud sõiduk.