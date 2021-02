Laupäeval alustas Kuusalu vallas Kolgas tegevust ettevõtte Nordic Houses kaarhalli rajatud uisuväljak. Selle avas Maarja Metstaki ja Elvis Hrupa juhitud vinüülplaadidisko, mida kolme tunniga külastas kuni paarsada huvilist.

Nordic Houses KT OÜ juht Argo Saul ütleb Harju Elule, et väljakut rajati kaarhalli kahes etapis. Kõigepealt tehti proovi, kuidas kaldus põrandale jääd teha saab ja õpiti nn toimivat tehnoloogiat. “Esimene jää sulas vahepealsete soojakraadide tõttu ära, teisel etapil oldi töövõtete osas juba kogenenumad ja ka ilm soosis stabiilsete külmakraadidega. Teise etapi jää, mida kasvatati kiht kihi haaval sai valmis umbes kümne päevaga,” kirjeldab Argo Saul.

Teraskonstruktsioonil kaarhall, pindalaga 600 ruutmeetrit toetub valatud betoonpostidele, põrand on asfalteeritud.

Kuidas uisutada saab ning kas on avatud ka uisulaenutus? “Hea on tulla enda uiskudega, kuid oleme hankinud uisuhalli ka paarkümmend paari kasutatud uiske ning ehk leitakse endale sobiv number. Saali ja uiskude kasutamine on tasuta. Uisuhalli hoiame lahti iga päev kella kaheksast kaheksani. Esimene paneb tuled põlema ja viimane paneb tuled kustu,” õpetab firmajuht. Uisutada saab nii kaua, kui ilmad soojaks lähevad ning jää ära sulab.

Järgige ohutust!

Et COVID-19 rindel on olukord kehv, siis kehtivad väljakul piirangud. “Kaarhalli pindala on 600 ruutmeetrit, Terviseameti loal mahub sinna ohutusnõudeid arvestades korraga kuni 150 inimest. Õhtu jooksul käis uisutamas umbes sama arv. Enamasti Kolga kohalikke elanikke alates lastest kuni vanaemade-vanaisadeni, aga ka kaugemalt rahvast,” arvestab Argo Saul.

Esimene jää sulas vahepealsete soojakraadide tõttu. Teisel etapil oldi töövõtete osas juba kogenenumad.

Kindlasti on soovituslik ning laste puhul kohustuslik kasutada uisutades kiivrit.

Vastavatud jäähall.

Uisuhalli rajamise idee tekkis koostöös Kolga rahvaga. Varem pole sellist asja ette võetud.

“Mulle turgatas see mõte pähe ja kandsin seda nädalakese endaga, siis aga pöördusid sama ettepanekuga minu poole kohalikud elanikud Emil Rutiku ja Andres Heinver. Leidsime kiirelt ühise keele ja otsustasime idee koostöös teoks teha,” meenutab mees.

Koostööd Kolga ja laiemalt Kuusalu valla rahvaga on Nordic House teinud peaaegu kaks kümnendit. Täpsemalt juba 19 aastat. Näiteks loonud Kuusalu alevikus Jussikese lasteaia õuesõppepaviljoni ja rahvamajja uue lava, Kiiu alevikus discgolfipargi ja koduse kaugtöökeskuse. “Kolga alevikus oleme toetanud Ekströmi marssi ja kinkinud lasteaiale liivakastid ning pingid. Eru lahe äärde Lahemaa rahvusparki oleme püstitanud Vihasoo linnuvaatlustorni jne. Kolga uisuhalli avamine on üks meie kogukonna projektidest,” räägib Saul.

Disko läks täismajale

Halli ja uisuväljaku avas laupäeval, 13. veebruaril disko. Rahvast rõõmustasid vinüülplaatidelt mängitud muusikaga Maarja Metstak ja Elvis Hrupa. Nordic Houses’i koostöös Kolga vabatahtliku tuletõrjeühingu ning Kuusalu vallaga rajati uisuplats.

“Uisudisko ning uisuhalli avamise sündmuseks tegi Kadri Metstak Kolga mõisa galeriist imeilusa plakati ning tõi halli kaunistama jõulutulukesed,” ütleb Maarja Metstak.

“Kindlasti suurimad tänusõnad lähevad Nordic Houses’ile. Sellest ka uisuhalli nimi Nordic Houses Kolga uisuhall,” jätkab ta.

Plaate keerutab DJ Maarja Metstak. Fotod Maarja Metstak ja

Elvis Hrupa

Uisudisko oli Metstaki sõnul väga populaarne. “Lisaväärtusena kutsusime kohale populaarse foodtruck’i ehk toiduauto The Dumpling Truck. Meie idee ja välja pakutud kuupäev langes kokku uisuväljaku avamise sündmuse kuupäevaga ning nii saigi kahest ideest kokku üks tore uisuhalli avamise sündmus,” rõõmustab ta.

“Korraga oli kohal kuni 150 inimest, kuid sündmusel käis osalejaid kindlasti rohkem. Kaarhalli üks otsasein oli avatud ning sellega tagatud külastajatele välisündmusega sarnased tingimused. Lisaks olid külastajad hajutatud õuealale,” kinnitab Metstak.