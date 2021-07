Saue vallas Laagri alevikus ja selle naaberasulates peetakse homme juba seitsmendat kohvikutepäeva. Seekord avavad uksed 28 kodu ja söögikohta, millest nii mõnedki on uustulnukad. Keila hoovilugude ja kohvikutepäev peetakse aga augusti keskel.

Saue valla kultuuritöö juht Kaija Velmet ütleb, et ettevalmistused on sujunud vaat et märkamatult. Korraldajad on kogenud ning teavad, mida ja kuidas teha. Kuid on ka uudiseid.

Nädala eest pandi Laagri keskusesse üles üleelusuuruses kohvikutepäeva tool, kuhu saab otsa ronida ja endast vähe teise nurga alt pilte lasta teha. “Ja siis tegime mõned videoklipid, millega kutsume inimesi üles tulema kohvikutepäevale oma topsiga. Ikka selleks, et loodust hoida. Ja mitte ainult kohvikutepäevale ei peaks oma tassiga minema, vaid seda võiks kogu suve endaga kaasas kanda ja lasta tassil mälestusi koguda. Pärast on pikal talveperioodil hea riiulist võtta ja meenutada,” ütleb Velmet.

Kohvikutepäeva eribussid on sel aastal ka täitsa uut moodi. “Nimelt on need kahekordsed klassikalised tuuribussid. Ehk toob jälle natuke elevust juurde, ei muud. Ja veel on üheks uuenduseks meil GIS ehk valla geoinfosüsteemi rakenduses olev kohvikutepäeva kaart, kus peal kõik kohvikud, parkimiskohad, WC-de asukohad, tuuribussi peatused ja mis kõik veel,” lubab Velmet.

Peaaegu 30 osalejat

Millal oli selge, et kohvikutepäev toimub täies mahus ja just 3. juulil? “Päris märtsi algus oli see, kui esimest korda avalikkusele välja hõikasime, et me oleme vist kriisist väsinuna väheke naiivsed, aga toimkond on alustanud sellest hoolimata ettevalmistustöid. Tõsi, siis sai räägitud veel 12. juunist. Eks selle taga oli ka teadmine, et kui olud on tõesti kehvad, siis ära saab jätta ka ühe päevaga, aga korraldamiseks on vaja päris mitut kuud,” seletab Velmet.

Homme kell 11 algavale kohvikutepäevale registreerus alguses 30 kohvikut, lõpusirgele jäi neist erinevatel põhjustel 28. Nende seas on Velmeti sõnul umbes pooled päris uued tulijad. Sel aastal on mitu kohvikut, mis on spetsialiseerunud mõne maa köögile.

“Kuna päris kõigis kohvikutes süüa ei jaksa mitte keegi, siis ma soovitan võimalusel natuke kodus eeltööd teha ja välja valida, kuhu minna kohvile-koogile, kust võtta toekam kõhutäis ja kus mõnd head bändi hoopis kuulata,” soovitab naine.

Kaija Velmet ja Andres Laisk Laagri kohvikutepäeval. Fotod Allar Viivik

Traditsiooniks on saanud kohvikutepäeva lõpetamine õhtul Laagri Jõekääru pargis. Tänavu sisustavad kontserti Katrin “Kate” Mandel ja Tõnu “Tõun” Timm. Esinejaid on veelgi ja üsna seinast seina. “Kuulda saab Grete Paiat või siis hoopis “Klassikatähtede” saates tuntust kogunud kitarrist Helin Hallikut. On, mida kuulata ja vaadata. Ja muidugi kõike seda, mida mekutada, on kuhjaga,” ütleb Velmet.

Keilas mereteemad

Hoovilugude ja kohvikutepäev “Kodusadam Keila” toimub 14. augustil. Teist aastat korraldab seda Loode-Keila seltskond ehk Ohvitseriprouad. “Mereteema viskasid ühe näitena õhku korraldajad ühel eelmise aasta sündmust planeerinud nõupidamisel. See kõnetas kohe nii meid endid kui ka teisi partnereid, kellega seejärel teemat testisime,” ütleb Õnne Mets.

Varsti selgus, et paljude keilakate lapsepõlvemälestused on merel käimisega seotud vanemate või vanavanemate kaudu. Samuti leidub tänagi Keila hoovides töökorras paate ja kalapüügivahendeid.

Kohvikute taga seisavad sõpruskonnad, naabruskonnad, pered ja ärksad organisatsioonid.

Kokku on kirjas 17 hoovi. Seda on rohkem kui eelmisel aastal pärast pikemat pausi toimunud hoovilugude päeval. “See annab selge sõnumi, et sündmus on oodatud ning pakub mitte ainult osalemisrõõmu külastajatele, vaid ka koostegemise rõõmu hoovipidajatele. Kohvikute taga seisavad sõpruskonnad, naabruskonnad, pered ja ärksad organisatsioonid, kes soovivad kogukonnale sel päeval sammu lähemale astuda,” rõõmustab Õnne Mets.

Kindlasti on uksed lahti vanadel tegijatel, nagu Wilhelmine, Ülesõidu kalakohvik, Raba tänava hoov, Vaarikas Vahukoorega, Kaitseliit, Adventkogudus, kultuurikeskus, Harjumaa muuseum ja Ohvitseriprouad. “Uute tegijatena astuvad üles: Pitsalaev ja hiidrahnude lugu rääkivad hoovid Jõe tänaval, Hanna tordi- ja koogikohvik Heina tänaval, muusikaelamust pakkuv hoov Paldiski maanteel, kohvikud Pargi tänava parklas ja Kaare tänaval, kunstielamust pakkuv hoov Jaama tänaval,” loetleb naine.