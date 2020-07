Kui Saue vallas Laagris alustati aastal 2015 kohvikutepäevaga, siis avati erinevaid söögikohti vaid kümme. Järjekorras kuues kohvikutepäev toimub eeloleval laupäeval ehk 4. juulil ja uksed teevad lahti vähemalt 25 söögikohta. Loomulikult on päeval koroonavari, mida on näha juba tavapärasel plakatil: kohvitavad daamid hoiavad hoolega kahemeetrist vahet.

Saue valla kultuurijuht Kaija Velmet on kohvikutepäeva korraldamisega tegelenud algusest peale. Ta on ka üks Valla(hullu)maja puhveti perenaistest. Söögikoht oli (ja on ka tänavu) avatud Laagri keskusehoone ees ning pakub mitmesugust toitu ja meelelahutust. “Eelmine aasta jäi kahjuks vahele, sest olin haige. Tänavu toimetan koos sõpradega kindlalt sealsamas,” ütleb Velmet.

Aastal 2018 esines kodukohvikute päeval laulja Mati Turi (vasakul).

Ta räägib ka, et järjekorras kuues kohvikutepäev oli alguses plaanitud juuni keskpaigale nagu tavaliselt. Veebruaris jõudis siia koroonapandeemia ning märtsist algas eriolukord. Selle lõpuaega ei osanud toona keegi ennustada.

“Korraldajatena plaanisime vahepeal nn virtuaalkohvikuid. Ning õhus oli ka päeva edasilükkamine aastale 2021. Aga virtuaalkohvikud pole ikka päris see,” arutleb Velmet. Kui piirangud hiliskevadel leevendusid, siis otsustati ehtsa hoovikohvikute päeva kasuks juuli esimesel nädalavahetusel. “Ettevalmistuse aega on perenaistel ja -meestel ka tarvis.

Korralduse aeg on pikk, sest hoovikohvik pole ainult paari koogi ja morsi pakkumine. See on toidu hankimine ja toitude valmistamine, küpsetamine, esinejatega kokkuleppimine, hügieen, söögipaiga korraldus ning kümned muud asjad. Sirgeks tuleb ajada koduaia lillepeenrad, niita õuemuru, hankida mööbel, lauakatted ning ka hulk toidunõusid.

Parim teave on reklaam ehk noor kohviku peremees mullu tooteid tutvustamas.

Hoia distantsi ja pese käsi

Päris koroonakriisi varjudeta kohvikutepäev ei möödu. “Tavaliselt on reklaamiplakatil kolm kohvi nautivat vanadaami. Seekord on neid kaks ning keskmise daami asemel seisab hoiatus: jälgi kahe meetri reeglit,” ütleb Velmet. Distantsi hoidmine kohvikutes tuleb kindlasti kasuks. Söögikohtades on desovahendid, tualettides saab käsi pesta ning kohvikud toimuvad lageda taeva all. Lauad-toolid on paigutatud veidi hajusamalt kui tava-aastatel.

Ettevalmistuse aega on perenaistel ja -meestel ka tarvis. Korralduse periood on pikk, sest hoovikohvik pole ainult paari koogi ja morsi pakkumine.

Kuidas Laagri aleviku ja selle lähinaabrite juures hoovikohvikutepäev alguse sai? Idee on ju pärit Hiiumaalt, Kärdlast. Kaija Velmet räägib, et aastaks 2015 olid need päevad Hiiumaalt mandrile jõudnud. Ning ega Harjumaalgi magatud, sest kohvikutepäeva peeti selleks ajaks juba Keilas, Arukülas ning kohe ka Viimsis. Ega Laagri ja toona veel väike Saue vald saanud ka kehvem olla. Esimesel korral olid uksed avatud valla kümnes paigas. Nendest kaks kohvikut on tegutsemas ka homme ehk 4. juulil. Kaks alustanut ja eelmise aastani viiel kohvikutepäeval osalenut teevad tänavu pausi ning koguvad jõudu.

Kaija Velmet aastal 2018 Valla(hullu)maja puhvetis toimetamas.

“Oleme püüdnud hoida üsna konservatiivset joont. Osaleda saavad ikka need, kes toitlustavad ning selleks ka ettevalmistusi teevad. Seda enda või sõbra hoovis,” ütleb Velmet. Nn laatadel lihtsa grilli pakkujaid kohvikutepäeval ei kohta. Enda koduaias võib müüa näiteks teise ringi ja uuskasutuse kaupa ning ka käsitööd.

Muusikuid Jaanist kuni Puuluubini

Nagu öeldud, siis osales esimesel päeval ehk aastal 2015 kümme kohvikut. Mullu ulatus söögi- ja meelelahutuskohtade arv pea 40-ni. “Kasvu saab põhjendada mitme asjaga. Esiteks kogub päev populaarsust. Teiseks laieneb ja areneb pidevalt Laagri alevik,” räägib Kaija Velmet. Näiteks on mõned söögikohad avatud seal, kus aastal 2015 polnud veel maju ega elu.

Samuti on päev laienenud naaberasulatesse ehk Koidusse ja Alliku külla. Kohvikuid on avatud ka Laagri selles osas, mis jääb Tallinna Nõmme linnaosa piiridesse. Tänavu on Tallinna piires toimetamas vähemalt üks garaažikohvik. Kokku peaks seekord olema uksed lahti 25 hoovikohvikul.

Igal aastal püüavad korraldajad pakkuda uudiseid ning need ei jää ka tänavu olemata. Tavaliselt vurab Laagris ja naaberasulates ringi kaks bussi koos giididega. “Tänavu on üks giidibuss. Teine on aga Laagri siseliinide buss, mis tavaliselt liigub tööpäevadel,” ütleb Velmet. Aina rohkem pööratakse tähelepanu ka rohelisele mõtteviisile – kasutatakse komposteeruvaid topse, söögiriistu ja -nõusid. Kes aga tuleb kohvikutepäevale oma joogitopsi või tassiga, neile pakutakse tasuta kohvi.

Lauljatar Katrin “Kate” Mandel on esinenud korduvalt. Fotod Allar Viivik

Alati on hoovikohvikute päev pakkunud ka häid esinejaid. Muusikute rida on pikk ja esinduslik, ulatudes Jaan Söödist Getter Jaanini. Tänavu esinevad kohvikus Piibe koduaed Evelin Samuel, Johan Randvere ja üllatusena ka Toomas Uibo. Kohvikus Leegitsev Porgand esineb puhkpilliorkester Nissi Trollid. Musi kodurestoranis Jaan Sööt ning Zelleris Getter Jaani. Kohvikutepäeva lõpetab Jõekääru pargis ansambel Puuluup.

Vaata lisa! Galerii!