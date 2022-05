Kui inimene on õnnelik, siis oleks tema kõhus justkui liblikad lendamas. Kui sees vaevab aga raskustunne, on inimene murelik ja ärevil. See ei ole midagi imekspandavat, sest suure osa serotoniinist ehk nn õnnehormoonist toodab meie soolestik, mis saab oma eesmärki täita vaid kõikide teiste kõhuelundite korraliku töö tulemusel.

Inimene ei saa olla produktiivne, õnnelik või ennast hästi tunda, kui tal on kõhuga probleeme.

Kui midagi vaevab ning valu või ebamugavustunde põhjus on teadmata, tuleb tingimata pöörduda abi saamiseks spetsialisti poole. Kahjuks aga järgneb perearsti saatekirjale tihti väga pikk ooteaeg erialaarsti juurde pääsemiseks. Hea seegi, kui eriarsti vastuvõtul tuvastatakse kindel probleem. Tihti aga ei pöörata inimese vaevustele tähelepanu, sest sellist haigust nagu „kõht ei käi korralikult läbi“ meditsiinis ei eksisteeri ja kui analüüsid on korras, siis ei olegi midagi ravida.

Siin tuleb appi Tallinnas asuv kõhuvalukliinik, mille spetsialistid aitavad inimesi nende mures ja pööravad tähelepanu asjadele, millest perearst või erialaarst ei pruugi jagu saada.

Jah, teenus on tasuline aga selle kaalub üles saatekirjata arsti vastuvõtule pääsemine.

Millise meetodiga häda põhjus tuvastatakse?

Seedimisprobleemide või valude puhul pakub kliinik vaevustega tegeleva arst-radioloogi konsultatsiooni ning kõhukoopaelundite ultraheliuuringut. Viimane on täiesti ohutu ja patsiendile mugav, ning annab nii arstile kui ka patsiendile väga palju infot. Radioloogiaspetsialist teostab uuringu ja kirjeldab kõike, mida näeb. Kõhuvaevuste põhjustajaid on palju ja mitu neist on ultraheliuuringuga tuvastatavad. Siia kuuluvad näiteks kõhunäärme-, maksa-, sapiteede-, neerude-, põrna-, kusepõie- ja aordihaigused, kõhuseinadefektid, teatud juhtudel ka emaka- ja munasarjaprobleemid. Pärast ultraheliuuringut annab arst patsiendile juhise edaspidise diagnostika või ravi kohta, juhul kui see on vajalik.

Enamik seedeprobleeme on siiski tingitud tasakaalustamata dieedist, valest toitainete kombineerimisest igapäevaelus või keha siseelundite iseärasustest. Ka sellisel juhul ei jää patsient ilma nõuandest – arst annab detailse juhendi, mida igapäevaelus vältida ja mida tuleb tarbida, et mure lahenduse leiaks.

Ultraheliga ei tuvastata ainuüksi kõhumure põhjuseid

Kabinet pakub peale kõhuelundite uurimise ultraheliuuringuid ka teistele piirkondadele. Valida saab kuni kolm uuringut korraga ning teostada võib ka uuringu rinnanäärmetele, kilpnäärmele, pehmetele kudedele, õla- või põlveliigesele, munanditele ja ka veresoontele (uuritakse näiteks kaelaartereid ateroskleroosi leviku hindamiseks või alajäsemete veresooni).

Valikus kolm ultrahelipaketti

„Kõhuvalu“ pakett on mõeldud inimesele, kes tunneb valu ja ebamugavustunnet kõhus või keda vaevab seedehäire, see sisaldab arsti eelküsitlust, kõhu ja vaagnapiirkonna ultraheliuuringut, millele järgneb kokkuvõttev vestlus ning dieedi- ja ravisoovitus.

„Tervisekontrolli“ pakett on vajalik inimesele, kes hoolib oma tervisest. See sisaldab kilpnäärme ning kõhu- ja vaagnapiirkonna ultraheliuuringut ning vastavalt valikule kas mõlema rinnanäärme uuringut või kaelaarterite doppleruuringut.

„Muu ultraheliuuring“ hõlmab vabalt valitud ultraheliuuringut. Korraga saab teostada kuni kolm eri uuringut. Kõhu- ja vaagnapiirkonna, rinnanäärmete, kilpnäärmete, pehmete kudede, liigeste, munandite ultraheliuuringut või veresoonte dopplerograafiat.

Peale selle on ka mitu MRT-uuringut, millega saab tutvuda kodulehel.

Olulise leiu puhul saadetakse patsient lisauuringutele ja/või ravile Lääne-Tallina keskhaiglasse, patsiendi soovil mõnda teise haiglasse või erakliinikusse.

Aja kõhuvalukliiniku külastamiseks saad broneerida kodulehel aadressil www.kohuvalukliinik.ee.

Kõhuvalukliinik

• Kõhuvalu, ebamugavust või seedeprobleeme tundvate patsientide konsulteerimine ja põhjuste väljaselgitamine.

• Ultrahelidiagnostika.

• MRT-diagnostika (magnetresonantstomograafia).

• Kõhuvalukliinik teeb koostööd Lääne-Tallinna keskhaigla diagnostikakliinikuga.

• Tallinn, Punane 14a, tel 5853 1916, info@kohuvalukliinik.ee.