28 aastat Tallinnas tegutsenud OÜ Lipuvabrik on õmmelnud tuhandeid lippe nii Eestisse kui ka kaugemalegi. Eesti inimene armastab enda riigi sümboolikat ning oskab selle üle ka uhkust tunda.

OÜ Lipuvabrik tegevjuht Karina Tõeleid ütleb, et nagu paljudel ettevõtetel, on ka neil viimased kaks aastat keerulised olnud. „Suuremad üritused on olnud pausil ning meeleolu kogu ühiskonnas pigem ärev kui rõõmus. Hea meel on, et koroona tõttu ei kaotanud me ühtki töötajat, pingutasime ja tulime kriisist läbi kõik koos,“ näeb ta siiski helgeid momente.

„Kõige enam ostavad Eesti lippe ja mastivimpleid aga ikkagi eraisikud.“

Õnneks on tema sõnul viimasel ajal märgata paranemise märke. „Hetkel on kogu meie tootmine sinimustvalge. Eesti lippe tellivad üle hulga aja taas kaupluseketid, lasteaiad, koolid ja eraisikud. Kõik valmistuvad hoolega Eesti sünnipäevaks,“ ütleb Tõeleid.

Eesti lipud ja lipuvärvid on ettevõtte tegevjuhi sõnul au sees ja neid heisatakse rõõmuga. Peamistel lipupäevadel ehk vabariigi sünnipäeval veebruaris, võidupühal ja jaanipäeval juunis ning taasiseseisvumise päeval augustis on lippe näha palju. „Küll võiks inimesi üles kutsuda heiskama Eesti lipud ka teistel lipupäevadel, neid on meil kalendris tegelikult ju lausa 17,“ teeb ta ettepaneku.

Kaks tippaega

„Kui peres on lapsi, pange nemad vastutavaks – nii on kindel, et kõigepealt heisatakse lipp oma mängumajale. Ja siis rivistatakse pere üles, et heisata Eesti lipp majale või masti,“ õpetab Tõeleid.

Riigivapi lõvide valmistamine.

Lipumaailmas on tegevjuhi sõnul kaks kõrghooaega. Esimene neist veebruaris ehk praegu. Teine aga juunikuus, kui taas sõidetakse suvekodudesse ja suvilatesse ning heisatakse seal värsked lipud või vimplid. „Nendes kuudes on meil ka traditsioonilised sooduskampaaniad, kui kõik Eesti lipud ja mastivimplid saab soetada soodushinnaga,“ ütleb Tõeleid.

Kes on suurimad sümboolika tellijad? Tegevjuht räägib, et riigiasutused, kaitsevägi ja haridusasutused on suured lippude lehvitajad.

Nendel on kohustus heisata Eesti lipp iga päev. „Kõige enam ostavad Eesti lippe ja mastivimpleid aga ikkagi eraisikud ehk siis tublid Eesti inimesed, mille üle on suur rõõm,“ lisab Tõeleid.

Samas ei piirduta ainult sinimustvalge sümboolikaga. Vabrik valmistab palju ka teiste riikide ja organisatsioonide lippe. „Meie kliendid on välisriikide saatkonnad ja Eesti esindused üle maailma. Samuti rahvusvahelised ettevõtted, laevade varustajad ja teised. Ei ole olemas riigilippu, mida meie maja tublid õmblejad ei oleks 28 aasta jooksul valmistanud,“ tunnistab tegevjuht.

Valdu-linnu vähem, tööd rohkem

Praegu on Eestis 79 omavalitsust. Kuid paarkümmend aastat tagasi toimetas neid kordades enam. Kas seetõttu on selles vallas jäänud tööd vähemaks?

„Tööd vähem ei ole. Lihtsalt erinevaid lippe on vähem. Teisi tellitakse jälle rohkem. Omavalitsused liitusid ning töötati välja uus sümboolika. Aga kohad, kus lippe heisata, jäid ju ikkagi alles. Maste ei võtnud keegi maha,“ vastab Tõeleid.

Tegevdirektor Karina Tõeleid triigib tellitud lippu. Fotod Lipuvabrik

Ta teeb linnadele ja valdadele üleskutse, et miks mitte kasutada rohkem just kohalikku sümboolikat. „Tegelikult võiks erinevates Eestimaa paikades – ka eramajade juures – oluliselt rohkem näha lehvimas just selle paikkonna sümbolitega lippe ja mastivimpleid,“ räägib tegevjuht.

See liidaks tema sõnul kogukonda ja suurendaks inimeste ühtsustunnet, annaks võimaluse olla uhke oma kodukoha üle, sest lipp ei ole lihtsalt tükk riiet, see on sümbol ja sellel on alati oma lugu.

„Oleks ju tore, kui Eestimaal ringi sõites võiks ühest omavalitsusest teise jõudmist tähistada selle piirkonna viirg või lipp lipumastides,“ on ta kindel.

Ettevõte algas juhusest

Tänavu tähistab OÜ Lipuvabrik 28. aastapäeva. Selle algus oli suhteliselt juhuslik. „Üheksakümnendate alguses lagunesid paljud ettevõtted. Ja nii juhtus ka tootmiskoondisega ARS, kus ENSV ajal lippe valmistati. Hulk tublisid meistreid oli jäämas ula peale,“ meenutab Tõeleid.

Teave jõudis õnneks omanikeni ja nii sündis 1994. aastal Lipuvabrik. Alustati nelja inimesega, praegu on 16 töötajat. „Kõik lipud valmivad meie tootmises kohapeal, hoiame au sees vanu lippude valmistamise traditsioone ja töövõtteid. Ainsana kogu Põhja-Euroopas valdavad pidulike lippude peent aplikatsioontehnikat just meie tublid lipumeistrid. Nii valmib ka meie presidendi pidulik esinduslipp. Selle valmistamiseks kulub ühel õmblejal ligi nädal,“ selgitab Tõeleid.

Kuidas lippe ja muud sümboolikat tellida?

Kõikides suurustes Eesti lippe ja mastivimpleid ning erinevat sümboolikat on kõige lihtsam tellida e-poest www.lipuvabrik.ee. Reeglina jõuab kaup tellijani juba järgmisel päeval ja seda üle kogu Eesti. Tootevalikus on tugevad ja kauakestvad lipukangad eriti tuulistesse kohtadesse ning kõikvõimalikud eriotstarbelised lipud – laevadele, autodele, motikatele, käes lehvitamiseks ja lauale panemiseks.

„Erikujundusega lippude osas tuleks võtta meiega ühendust, kontaktid leiab jällegi kodulehelt www.lipuvabrik.ee,“ soovitab Tõeleid. Kohapealt saab ka kõik liputarvikud. Need on vardad, alused, hoidikud, lipumastid ning pakutakse ka kõiki lippudega seotud teenuseid.