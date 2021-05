Märtsi algusest, kui viiruse näitajad väga kõrgeks läksid, pani tunnustatud koeratreener Sirje Vets oma koertekooli pausile, kuid just nüüd äsja alustas uuesti treeningutega. “Kohutavad kogused inimesi tahaksid tulla koertega kooli,” räägib Vets, kelle koertekool asub Harjumaal Vahikülas.

Sirje ütleb, et tal on õnneks paar abilist, kellega kooli saabuvat koertelaviini jagada. “Saame hakkama, aga rahvast on tõesti palju, inimestel on ka aega palju,” tõdeb treener. Kasvatajatelt on ta kuulnud, et nõudlus kutsikate järele on suur: kõik tahavad osta, aga müüa polegi justkui kedagi. Tema sõnul mõtlevad paljud inimesed, et ma olen kodukontoris, siin on mul aega, samas omamata nägemust, et mida kujutab endast kutsika kasvatamine.

“Esimesed paar aastat peab tohutult palju vaeva nägema ja sellele pühenduma,” sõnab Vets. Vaevalt mõned päevad tagasi sai ta telefonikõne ühelt kutsikahuviliselt, kellel on peres palju lapsi. “Kujutan ette, kui palju on lastega vaja vaeva, et sul nendega kõik hästi läheks ja siis on peres ka veel kutsikas, kes võtab ja tirib ja sikutab kõiki ja kõike — kerge see vaesekestele ei ole,” tunnistab Vets.

Ta rõhutab, et enne koera majjatoomist tuleks kõik asjad väga põhjalikult läbi analüüsida — vastata ausalt endale esitatud küsimustele, näiteks, et kui palju jääb aega ja jõudu laste kõrvalt koerale pühenduda.

Sirje Vets oma rotveileritest kasvandikega kodulähedases metsas.

“Kogu pere peaks maha istuma ja rahulikult arutama, mida koeravõtt kaasa toob. Võib juhtuda, et lisaks muuudele kohustustele jääb ka koer tervikuna ema kaela ja kui lapsed on ka rohkem ema kohustus, siis on see paras hullumaja,” ütleb Vets. Tema sõnul oleks hea, kui mõni laps oleks juba üle kümne aasta vana, kes tegeleks koeraga natuke rohkem.

Vets räägib, et kui tema oma koer lahkus ajal, mil laps oli veel väike, tegi ta teadliku otsuse mitte kohe uut koera võtta.

“Poiss oli natuke üle aasta, ma teadsin, et lapsega on vaja nii palju tegelda, ja ma tean, kui palju nõuab tööd ka kutsikas. Siis sündis teine laps — nii ma võtsingi järgmise koera oma perre siis, kui üks laps oli 9, teine 11,” meenutab Sirje.

Koolitus enne koera perre toomist

Sirje ütleb, et nüüd hakkab ka meil olema noori treenereid, kes teevad koolitusi inimestele, kes ei ole veel koera võtnud — seal räägitakse, mida ja kuidas koeravõtt kaasa toob ning kuidas see kogu ülejäänud pere elu mõjutab. Vets maninib, et tema veebiloengutel, kus on iga kord umbes sada osalejat, räägib ta koera kodusest kasvatusest: kui tähtis see on ning kui oluline on kõik asjad õigesti teha.

“Ma ei ole seda päris niimoodi teinud, nagu teevad paar noort koolitajat, kes räägivad, mida inimene peaks teadma enne, kui ta hakkab koera võtma,” räägib Vets. Ta meenutab, et nõukogude ajal oli kord karm: tõukoera ei saanud keegi enne seda, kui oli klubis läbi teinud loengute programmi, kus räägiti söötmisest ja kasvatamisest ning alles pärast selle läbitegemist sai asuda kutsika järjekorda.

Vets nendib kurvameelselt, et tänapäeval asjad enam nii ei käi. Igaüks saab võtta kasvatajatega ühendust ning endale koera hankida.

Vets tuleb tagasi eelnevalt jutuks olnud ema juurde, kes tahaks väga kutsikale kodu pakkuda — oma pere kõrvalt. “Tubli inimene, aga mõelge, kuipalju ta peab sellega oma närvirakke kaotama,” ütleb koeratreener nukralt.

Oma pika ja värvikireva treeneritöö jooksul on Sirje Vets läbi teinud mitmeid koolitusi, enamasti Soomes. Ühel kursusel räägiti, et kutsikatega peab kindlasti tegelema nende elu esimestel päevadel, sest juba 14 päeva järel sisisevad nad inimese peale nagu metsloomad — kui nad ei ole varem inimesega lähedalt kokku puutunud.

Koerte koolitus Marana külas. Sirje Vetsi koertekool.

“See tähendab, et nad on metsistunud,” ütleb Vets. Ta meenutab tunnustatud Soome koertekohtunikku ning kasvatajat J.A.U. Yrjölät, kes ütles, et kui kutsikas on saanud kuu aega vanaks, siis pärast seda on kasvatajal kohustus teda iga päev eraldada ning viia teistesse ruumidesse, et ta harjuks igapäevase koduse miljööga. Iga kutsikaga peaks niimoodi iga päev tegelema vähemalt 15 minutit.

“Kujutage ette seda ajakulu kasvatajatel, kellel on näiteks 10 kutsikat — kui kaua see aega võtab, kui seda iga päev teha,” ütles Vets. Aga see kõik mõjutab tema sõnul kutsika (ja koera) käitumist hiljem.

Ara ema ja julge ema kutsikad

Sirje sõnul võib ette tulla, et kui kutsikaga ei ole algusest peale korralikult tegeldud, ei pruugi tavakodanikust omanikul sageli muud võimalust ollagi kui kasvatamatu koduloom varjupaika anda.

Tänapäeval saab igaüks võtta kasvatajatega ühendust ja endale koera hankida!

“Olen kuulnud ka selliseid variante, et inimesed lähevad oma koeraga arstide juurde jutuga, et tema ei saa koeraga hakkama ja loom tuleb magama panna,” räägib treener nördinult. Vetsi õde oli koerakasvataja, kes triumfeeris rotveileritega suurejooneliselt: kaalus peresid, kuhu koeri anda võiks väga suure hoolega ning tulemuseks oli Vetsi sõnul peaaegu sajaprotsendiline õnnestumine.

“Mulle helistatakse tihti ja räägitakse, et aastasel koeral on probleemid. Siis hakkan küsimusi esitama ja tuleb välja, et inimesed lootsid siiamaani, et koer kasvab ise!” ütleb treener. “Ta kasvab küll, aga tavaliselt kasvab ta hoopis teistsuguseks, kui sa tahad teda saada.”

Vets rõhutab, et kutsikat valima minnes peaks teadma võimalikult palju tema tõust ja ka perekonnast — hea, kui saab kohtuda kutsika emaga ning ka isaga— et oleks teada, millised omadused on kutsikas neilt pärinud.

Aga ka siin ei pruugi kõik alati lihtne olla. Vets räägib kahest kutsikapesakonnast, kellest üks oli ara ema ja teine julge ema pesakond. “Et nende käitumist muuta, pandi ara ema kutsikad julge koera juurde ning vastupidi. Natukese aja pärast olid julge ema kutsikad samasugused arad nagu arg ema ise,” meenutab treener.