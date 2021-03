Alates märtsist muutub kauplustes müüdavate kodumasinate energiamärgistussüsteem senisest lihtsamaks, näiteks kaovad energiatõhusust tähistavate tähtede järelt plussmärgid. Üleminek uuele süsteemile toimub järk-järgult ning tänavu muutuvad kokku viie kodumasinate tootegrupi märgistused.

“Energiatõhususe aluspõhimõte on, et kuidas säästa energiat ja vähendada raiskamist. See on üks olulisemaid viise, kuidas aidata kaasa fossiilkütuste kasutamise vähendamisele ja tulevikus süsinikuneutraalsuse saavutamisele,” märkis TTJA tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa.

Energiamärgised annavad tarbijale toote müügikohas selge ja lihtsa ülevaate toodete energiatõhususest. See lihtsustab tarbijate jaoks raha säästmist oma kodumajapidamiste energiaarvetelt, vähendades samal ajal kasvuhoonegaaside heitkoguseid.

Uuele energiamärgistusele minnakse üle järk-järgult ja tootegruppide kaupa. 2021. aasta jooksul muudetakse viie tootegrupi energiamärgistusi. Nõudepesumasinate, pesumasinate, külmikute ja telerite puhul muutuvad energiamärgised alates 1. märtsist 2021.

Valgusallikate (lambid, valgustid) puhul alates 1. septembrist 2021. Praktikas tähendab see, et nende tootegruppide energiamärgised muudetakse alates 2021. aasta märtsist (lambid 2021. aasta septembrist) ja vanad energiamärgised asendatakse poodides pärast kauplustele vajalikku üleminekuperioodi. Poodides olevatel tootemudelitel, mille tootmine on lõpetatud, jääb alles vana energiamärgis. Ülejäänud tooted peavad olema varustatud uue energiamärgisega.

Euroopas võeti esmakordselt energiamärgistus paljude kodumasinate jaoks kasutusele aastal 1994. Märgistust uuendati 2004. aastal. Energiamärgistuses on kasutuses skaala A-st (kõige tõhusam) kuni G-ni (kõige vähem efektiivne). Selline skaala aitab tarbijatel valida energiatõhusamaid tooteid.

Vana energiamärgistus ei arvestanud toodete tehnoloogilise arenguga, mis on viinud olukorrani, kus mõne tootekategooria jaoks ei piisanud enam A-klassist kõige energiatõhusamate toodete kirjeldamiseks. Seetõttu hakati lisama skaalale tähtede juurde plusse, A +, A ++ või isegi A +++. Samal ajal kadusid mõnede toodete puhul madalamad klassid (E, F, G) või muutusid nii haruldaseks, et neid polnud enam vaja. Selline tähtede ja plusside skaala on tavatarbija jaoks üldjuhul raskesti mõistetav ja võrreldav.

Teinemaa lisas, et seetõttu võetakse energiamärgistuses uuesti kasutusele lihtsam klassifikatsioon, kasutades kõikide tootegruppide puhul ainult tähti A-st G-ni. “Seejuures jääb A-klass esialgu tühjaks, et jätta ruumi veelgi energiatõhusamatele mudelitele. Tänaste tehnoloogiate järgi kõige energiatõhusamad tooted on edaspidi klassides B või isegi C.” See tähendab näiteks, et külmikust, millel on praegu A +++ silt, võib saada C-kategooria, ehkki külmik on sama energiatõhus kui varem.

Mis uue energiamärgisega muutub? (vt ka lisatud failinäidist)

• Uus märgis sisaldab lihtsamat skaalat (A kuni G) ja erinevate toodete energiatõhusust on lihtsam võrrelda.

• Uuel märgisel on paremas ülanurgas ruudukood, mida skaneerides on tarbijal juurdepääs üksikasjalikumale teabele Euroopa energiamärgistuse tooteregistris EPREL. EPREL-i andmebaas aitab riiklikel turujärelevalveasutustel kontrollida, kas toode vastab energiatõhususe nõuetele ja etiketil esitatud teave on õige.

• Uuel märgisel võivad olla ka ikoonid, mis näitavad sellist teavet nagu toote maht või mõõtmed, müratase või veekulu, pakkudes sellega tarbijale kasulikku teavet.