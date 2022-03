„Südamlikult tänan igat maardulast, kes rääkis kaasa ja panustas oma aega ideede esitamiseks ja hääletamiseks. Antud konkurss võimaldas saada veel paremat ülevaadet meie inimeste soovidest ja visioonidest, et teha üheskoos Maardu linn veelgi kaunimaks ja hubasemaks,“ sõnas linnapea Arhipov.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 8)