Viimasel ajal on palju sahinaid, et õige pea väga pikka aega miinuses olnud euribor tõuseb. Mida see tähendab neile, kes pangast kodulaenu võtnud või seda lähiajal võtta plaanivad? Kas laenumakse tõuseb nüüd koos euriboriga taevasse?

Kodulaenuintress on seotud kahe laenuintressiga – euribori ning panga enda marginaaliga. Kuna euribor on olnud pikka aega miinuses, siis on see olnud laenudes võrdsustatud nulliga, ning tegelikult on laenuvõtjad aastaid tasunud vaid pangamarginaali. See on aga praegu püsinud ka pigem madal, sest kodulaenu pakkuvaid panku tuleb aina juurde ning konkurentsi jäämiseks ei saa see pankadel enam väga kõrge olla.

Selle aasta sees on aga ennustatud euriborile tõusu, mis mõnede prognooside järgi võib ulatuda 1,3 protsendini.

Kuidas valida endale soodsaim kodulaen kui euribor lähiajal kuumakseid tõstma hakkab?

Loomulikult ei ole mõistlik kodulaenu pakkuvat panka valida vaid panga kodulehel olevate üldiste kodulaenukalkulaatorite tulemuste järgi. Eelkõige võiks valida meeldivad või sobivad pangad, ning teha siis taotlus kõikidesse sobivatesse, sest panga laenuvõtjale pakutav marginaal selgub alles hiljem, kui pank on laenutaotleja andmeid näha ja analüüsida saanud.

Pank vaatab taotleja sissetulekut, kohustuste suurust; aga ka seda, kui pikalt on ta juba tööl käinud, tema senist maksekäitumist ning omafinantseeringu suurust. Nende ja peale selle veel mitmete tegurite pealt kujuneb välja ka marginaal, mis on viimastel aastatel laenuvõtjate tagasimaksete summat kujundanud.

Arvestada võiks seda, et kuigi euribor on nüüdseks juba seitse aastat miinuses olnud, arvutatakse laenuvõtja tagasimakse võimekus alati kuueprotsendilist euribori silmas pidades. Kui laenuvõtja pole endale vahepeal meeletult kohustusi juurde võtnud, ei tohiks ta ka euribori suurenedes loodetavasti hätta jääda.

Tasapisi on laenuvõtjate seas tõusnud ka huvi oma laenu intressimäär fikseerida. Arvestama peaks siiski, et fikseeritud laenude intressimäärad on alati kõrgemad, ning fikseerimine on võimalik vaid mõneaastaseks perioodiks. Olenevalt pangalaenu suurusest ning tagasimakseperioodi pikkusest võib oletatav 1,3-protsendiline euribori tõus tõsta keskmise kodulaenuvõtja kuumakseid paarikümnest eurost umbes paarisajani.

Millise summaga sina peaksid arvestama, saad enam-vähem teada kui kasutad pankade kodulehtedel olevaid kodulaenukalkulaatoreid. Arvestades, et praegu oleme kõik tasunud oma kodulaene euriborita, tõstad oma intressi lihtsalt 1,3 protsendi võrra.

Selle aasta sees lõpeb euroalal varaostuprogramm, mille eesmärk on aidata Euroopa Keskpangal inflatsiooni alla kahe protsendi või selle lähedal hoida, ning sellega hoida euroala majandus stabiilsena. See ei ole kindlasti lihtne, sest meil on euroalas riike, mille majanduslik olukord on väga erinev, ning keskmine Euroopa inflatsioon on tegelikult üle seitsme protsendi.

Euribori tõstma ei rutata just selle protsessi keerukuse tõttu, arvestades, et riigid erinevad nii oma laenuvõlgade kui ka võetud laenude intresside poolest, seega kuldset keskteed leida on raske.

Igatahes ei tõuse euribor kiires tempos vaid pigem väga aeglaselt; ning Ukraina sõda ja Venemaale kehtestatud sanktsioonid võivad lükata euribori positiivseks tõusmise veel tõenäoliselt mõneks ajaks edasi. :

Mis on euribor?

Euribor ehk euro interbank offered rate on Euroopa pankadevahelise laenamise keskmine intressimäär, mida pangad kasutavad nii omavaheliseks laenamiseks kui ka klientidele laenamiseks. Euribori arvutatakse umbes 40 Euroopa panga keskmise intressimäära alusel, millega need pangad üksteisele laenavad. Laenud on enamjaolt seotud kolme, kuue või kaheteist kuu euribori määraga. Kui Euroopa Keskpank otsustab tõsta intressimäärasid, millega ta on nõus tasuma intresse seal hoiustatud rahale, tõuseb ka euribor.