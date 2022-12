Paljudes kodudes hakkab läheneva pühadeajaga tekkima tungiv soov suurpuhastuse järele. Milline on kõige tõhusam meetod, et kõik nurgatagused ja kapid korda saaksid? Millele tuleks rohkem tähelepanu pöörata ja milliseid vahendeid kasutada?

Suurpuhastuse käigus on mõistlik välja sorteerida asjad, mis ei ole vähemalt pool aastat kasutust leidnud, halvemal juhul ei ole neid tegelikult isegi oma esialgse koha pealt liigutatudki. Sama võiks teha ka riidekapi sisuga ning viia taaskasutuspoodi rõivad ja kõik, millest oled tüdinenud.

Kaasa kogu pere

Selleks, et kodus jätkuvalt asjad oma kohal püsiksid, peaks panustama terve pere. Lastega peredes kipub olema tihti rohkem asjade laokile jätmist, kui aga pere pisematele koristamine meelepärasemaks muuta, on ka lapsevanemate elu lihtsam.

Salvei abiga kodu halvast energiast vabaks. Foto Karly Jones

Koristades läbi mängu, viies mänguasju oma „koju“, ehk siis õigesse kohta, aitab see ka lapsel asja kergemini läbi viia. Kui mänguasjakast juba üle ajab, võib lapsega ette võtta sorteerimise, kinkida vähe mängudes kasutatavaid asju peredele, kes neid ise soetada ei saa ning tehes seeläbi heategu.

Leia sobiv meetod

Koristamine on omaette kunst, kus on võimalik järgida erinevaid stiile. Lihtsasti järgitav ja väga kiirelt tulemusi andev on 1–7 meetod. Selle toimimiseks peaks võtma sihiks kõikidest üleliigsetest asjadest vabanemise ja unustama ära mõtte „äkki mul läheb seda veel vaja“, kui sa pole seda asja vähemalt paari kuu jooksul kordagi kasutanud, saad sa ilma selleta ka edaspidi hakkama.

Selle meetodi järgimiseks võta eesmärgiks, et igal esmaspäeval viskad välja või paned taaskasutuspoodi minevasse kasti ühe asja. Mida rohkem nädalapäevi edasi, seda rohkem asju kasti lisad ja toimid selle kava järgi kuni pühapäevani. Järgmisel nädalal alustad jälle uue ringiga.

Koristamine on omaette kunst, kus on võimalik järgida erinevaid stiile.

Peagi avastad, et sinu kodu on vabanenud asjatult seisvast kraamist ja ruumi on palju rohkem kui varem! Seda muidugi piirini, kui enam midagi välja sorteerida ei ole ja üleliigsed asjad on otsa saanud.

Üheks tuntuimateks korrastusmeetoditest on KonMari, mis sai alguse Jaapanist. Eesmärgiks on korrastada kodu ühekorraga, tehes seda põhjalikult. Meetod seisneb asjade kategooriate kaupa sorteerimises ja sättides, alles jäetakse vaid need esemed, mis päriselt olulised on ja rõõmu valmistavad. Iga asi peab leidma oma koha, kus see ka edaspidi, peale kasutamist, asetsema hakkab.

Sorteeri välja riided, mis selga ei jõua! Foto Sarah Brown

Suurpuhastuse teostamiseks on mõistlik võtta üks terve päev ja mitte kella jälgida. Ava aknad, tuuluta toad ja hakka pihta!

Mida teha üleliigse kraamiga?

Mis ühele vana, see teisele uus. Välja sorteeritud riided, nõud ja mänguasjad võib viia taaskasutuspoodidesse või annetada heategevuseks. Mitmed organisatsioonid võtavad asju vastu, aidates nendega abivajajaid. Vanad tekid ja rätikud võib viia loomade varjupaika, keegi saab nendest veel pehme pesa.

Sotsiaalmeedias leiab samuti erinevaid gruppe, mis aitavad leida esemetele uusi omanikke. Vanadele asjale on sotsiaalmeedias oma grupp isegi piirkonnapõhiselt. Ühe inimese prügi on teisele aardeks!

Kodu energeetiliselt puhtaks

Meie igapäevaelu ei ümbritse vaid asjad. Ruumid, kus igapäevaselt viibime, talletavad erinevaid energiaid, mis mingil ajahetkel võivad hakata mõjuma segavalt ja kurnavalt. Kui koduseinad pitsitavad ning kodus tekib pidevalt pingetunne, siis võiks läbi viia energeetilise puhastuse.

Igal asjal oma koht. Foto Heather Ford

Suuremat energeetilist puhastust soovitatakse teha paar korda aastas, kuid näiteks salveisuitsuga puhastamist võib läbi viia täpselt nii tihti, kui selleks vajadus tekib. Kasvõi iga nädala möödudes, et vana ära saata. Rituaali läbiviimiseks läheb vaja salveid, ruumi võib suitsema panna ka püha Palo Santo puu. Enne alustamist võiks läbi viia koduse suurpuhastuse ja kindlasti avada aknad, mille kaudu energia liikuda saaks.

Liigu põleva salveiga mööda ruume ja mõtle häid mõtteid ning lausu häid soove. Salveisuits puhastab ruumi ja viib endaga kaasa halva energia, mis on sinna kogunenud. Lisaks aitab salveisuits puhastada õhust ka koduloomadest tekkinud tolmu.

