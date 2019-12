Justiitsminister Raivo Aeg andis 9. novembril 23 inimesele üle kodanikujulguse aumärgid selle eest, et nad on oma vapra tegutsemisega aidanud peatada kurjategijaid, toetanud abivajajaid ning panustanud aktiivselt ühiskonna turvatunde tagamisse. Autasustatute hulgas on ka harjulasi.

Kodanikujulguse aumärgi said sel aastal Mikk Maasik, Andres Märtin, Urmas Oja, Andres Peet, Marko ja Merje Tedre, Hanna Toomla, Martin Metsjärv, Veiko Viirlo, Külly Oras, Timo Võhmar, Väino Välja, Gervet Väät, Merli Kaunissaar, Rein Kõivisto, Hasso Laansalu, Käthlin Lahe, Gregor Matthias Kulasalu, Roman Lan, Roland Burk, Elje Kahju. Aumärgi sai ka 11-aastane poiss ning postuumselt Sulev Kallavus.

“Turvatunde loomise üks alustalasid on ohtude märkamine ja neile reageerimine. Igaüks saab avarama vaatega ringi käia ja märgata muresid enda kõrval. Need, kes sekkuvad, on meile kõigile eeskujuks ja nad väärivad esile tõstmist, ning riigi tunnustust,” ütles justiitsminister Raivo Aeg. “Erilist tänulikkust peame tundma nende inimeste ees, kes kõigi meie turvalisust on taganud oma elu hinnaga. Andsime postuumselt aumärgi üle eelmisel kui anname ka sel aastal.”

Järgnevalt mõned vaprate kodanike lood

Tänavu suve algul nägi Roland Burk, kuidas Kuusalu tanklas istus tugevasti purjus mees autorooli ja hakkas sõitma. Burk tõkestas oma autoga tema tee ja kutsus politsei ning jäi olukorda jälgima. Roolijoodik tegi mitu katset ära sõita, kuid Burk takistas teda ligi tund aega politsei saabumiseni. Selgus, et mehel oli kriminaalne joove.

Mullu veebruaris märkas Burk Rakvere kaubanduskeskuses ränga terviserikke tõttu kokku kukkunud meest, kes oli teadvuseta ega hinganud. Burk oli ainus, kes appi läks ja elustas meest kuni kiirabi saabumiseni ja veel pärast sedagi. Tänu tema tegevusele mehe elu päästeti.

Väino Välja nägi septembris Harjumaal tanklapoes, kuidas kaks purjus meest üritavad kohvi osta. Kuna nad ei saanud sellega hakkama, asus üks neist kohvimasinat taguma. Välja kutsus mehe korrale ja õpetas teda aparaati kasutama. Kui mehed olid tasunud ja tanklast väljunud, nägi Välja, et mehed kavatsevad kaubikuga ära sõita. Ta läks neid takistama ja võttis autovõtme enda kätte ning helistas politseisse, misjärel ründasid mehed teda. Välja tõkestas kallaletungi ja põgenemiskatse. Mõne aja pärast saabunud politseinikud tuvastasid kaubikujuhil kriminaalkorras karistatava joobe.

Varakevadel märkas Gervet Väät Keilas kaubanduskeskuses kahtlaselt käituvat inimest, kes liikus väärtusliku alkohoolse joogiga riietuskabiini, kust väljus ilma pudelita. Kuna olukord tundus Gervetile kahtlane, vaatas ta riietuskabiini, aga ei näinud seal pudelit. Gervet peatas varguses kahtlustatava ja andis ta üle kaubamaja turvatöötajatele, kes kutsusid kohale politsei. Mees oli peitnud pudeli riiete alla ja plaanis selle varastada. Selgus, et kinnipeetu oli kogenud õigusrikkuja.

15 aasta jooksul on koos selleaastaste laureaatidega autasu saanud 191 julget inimest.

Kodanikujulguse aumärke, millega riik väärtustab kodanike julgust kuritegude ärahoidmisel ja kuriteoohvrite abistamisel, annab justiitsminister välja 2004. aastast. Kodanikujulguse aumärkide saajad valis nominentide seast välja süüteoennetuse nõukogu.