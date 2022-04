Paljude auhindadega pärjatud KODA majad on lugejatele ilmselt silma jäänud nii ajakirjanduses, sotsiaalmeedias kui ka mööda Eestit ringi sõites.

Väikesed kandilised kastid, heledad ja tumedad, suured klaasseinad esiküljel, tekitavad põnevust nii suurtes kui ka väikestes imetlejates ning pilk jääb neile hetkeks pidama ka vaid kiirelt autoga möödudes.

Esimest korda 2015. aasta Tallinna arhitektuuribiennaalil esitletud KODA majad on minimalistlikud ning põhjamaist disaini järgivad.

Siiski ei ole neis minimalistlikkusest sõltuvalt vajaka funktsionaalsusest ja mugavusest. Erinevaid KODA maju saab vastavalt vajadusele sobitada endale koduks, ärile kontoriks, kohvikuks, mõneks väikeseks poeks või kogukonnamajaks. Neid saab panna üksteise peale ja kõrvale, moodustades nii näiteks väikeste hotellide linnaku.

KODA maja saabub tellijale nn „võtmed kätte“ meetodil, uue majaomaniku ülesanne on vaid pinnas ning ühendused vee, elektri, ning kanalisatsiooniga ette valmistada. KODA maja saabub treileril valmiskujul, majas on juba olemas vannitoaviimistlus ning köögimööbel koos tehnikaga, soovi korral ka kardinad ja lahtine mööbel. Üks päev kulub maja paigaldamiseks ja ühendamiseks ning järgmisel päeval saab juba sisse kolida.

„KODA on tipp-arhitektuuriga loodus-sõbralik maja, mida saab endale lubada ka tavatarbija.“ Birgit Linnamäe

KODA loojad on öelnud, et sisekujunduslikult oli kõige suurem proovikivi nii väikesesse ruumi samal ajal mugavust ohvriks toomata ainult kõige olulisem alles jätta. Internet on täis videoid kuidas eriti pisikestes elamistes käivad voodid seina sisse ja köögilaud seina külge.

Igapäevaelus ei jaksa ega viitsigi keskmine inimene võib-olla igal hommikul nii korralikult voodit teha, et selle seina saaks lükata ning köögilauda alati kohe kõikidest asjadest puhastada, et selle üles kinnitamisest tekiks vajalik liikumisruum. Seetõttu oli disaineritel kõige keerulisem ülesanne jätta alles majas kõige olulisemad elemendid, välistades kohe alguses kõik ebaolulise ning liigse. Nii tõsteti maja kõigepealt täiesti tühjaks ning hakati ükshaaval tagasi lisama vaid neid elemente, mida ühes majas elamiseks ilmtingimata vaja.

Eeskujuks olid ka nt jahtide sisekujundused, sest ka seal on sisustus mahutatud väga piiratud pinnale.

Pisema KODA maja, mis jääb alla 20 m2, saab sobivasse kohta püsti panna ka ilma ehitusloata. Samuti saab KODA maja paigaldada sinna, kuhu ehitusplatsi püsti panna on keeruline kui mitte võimatu.

Kui pisem maja on oma maalapil juba püsti, kuid pere kasvades jääb ruumi väheks, saab välja valitud KODA maja tõsta ka oma olemasoleva maja kõrvale nn juurdeehitusena. Suurim võimalik (suuremat pole võimalik treilerile mahutada) on KODA Loft Extended, umbes 50-ruutmeetrine ja kolme magamistoaga.

Kellel on võimalus maja kalda äärde kinnitada, saab KODA majadest valida vee peal püsiva ning pontoonidel ujuva KODA maja. KODA Float sobib hiljem vee lähedusest ära kolides ka maapinnale paigutamiseks. Lõpuks on ju võimalik ükskõik milline oma KODA maja kunagi lihtsalt ühest asukohast teise kolida.

Kuna KODA-sid toodetakse nüüdseks juba üle maailma, on kasutusel ka mitmesugused tehnoloogiad.

Eestis on kasutatud nii puitu, betooni kui ka nn sandwich-paneele, aknad on passiivmaja aknad. Seega on majad kasutatavad aastaringi ja sealjuures energiasäästlikud.

KODA on kestlik valik, mis on tänapäeval oluline paljudele. Alates disainist, ehitusprotsessist, materjalide valikutest kuni lihtsalt faktini, et elades väiksemal pinnal tarbimegi energiat kohe vähem. Arvestades üha kasvavat inimeste arvu, on tulevikus väiksematel pindadel elamine pigem norm ja mitte vaid mõnede inimeste sunnitud või siis vastupidi – heameelega tehtud ideaalne valik.

KODA by Kodasema® on OÜ Kodasema registreeritud kaubamärk.