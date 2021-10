Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) teatel vähendab kavandatav kõrgem maamaks Eesti põllumajandusettevõtjate rahvusvahelist konkurentsivõimet ja see kajastub kodumaise toidu hinnas.

“Murelikuks teeb viimaste aastate trend, kus tootmiskulud on kiiresti kasvanud, aga toodangu eest saadav tulu on tammunud paigal või isegi langenud. Samas on Eesti põllumajandustoetused Euroopa Liidus kõige madalamad ning näiteks põllumajanduskütust maksustatakse nõutust kordades kõrgemalt, mis paneb kodumaise toidutootmise niigi suure surve alla,” ütles EPKK juhatuse esimees Roomet Sõrmus pressiteates.

“Metsamaade maksustamisel tuleb silmas pidada, et metsa raieküpseks kasvamine on inimpõlvi kestev protsess. Maamaksu oluline tõus võib viia selleni, et niigi avaliku surve all olevad väikemetsaomanikud müüvad oma maad maha, loobuvad metsade majandamisest ja ühiskonna jaoks satub ohtu väärtuslike ökosüsteemi teenuste pakkumine,” lausus ta.